Компания «Металл-профиль» своими силами внедрила Datareon ESB

Внедрение сервисной шины данных Datareon ESB осуществлялось собственными силами заказчика по итогам пройденного обучения и позволило объединить в единый контур обмена данными информационные системы, использующие разные механизмы интеграций. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Компания «Металл-профиль» – производитель металлочерепицы, стальных кровель и фасадов, водосточных систем из стали. География компании охватывает несколько регионов, и для того, чтобы наладить обмен данными между площадками разных предприятий, компания «Металл-профиль» приняла решение создать единый интеграционный контур при помощи сервисной шины данных Datareon ESB.

Перед началом проекта специалисты «Металл- профиль» прошли базовое обучение по интеграции на базе Datareon ESB. Обучение позволило им выполнить внедрение шины данных собственными силами.

В результате в единый интеграционный контур были объединены Axelot WMS и торгово-производственная система на платформе «1С:Предприятие».

Всего в интеграционный контур объединены пять информационных баз.

По итогам внедрения Павел Носов, ИТ-аналитик компании «Металл- профиль», отметил следующие выгоды от использования шины данных Datareon ESB: возможность объединить в единый информационный контур площадки, расположенные в разных местах; функционал шины данных Datareon ESB по кодированию сообщений при передаче в открытых сетях позволяет защитить передаваемую информацию; развитый функционал по интеграции систем на платформе «1С:Предприятие».

Datareon ESB используется в компании «Металл- профиль» с I квартала 2017 г.