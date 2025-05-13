Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech

Axelot разработал для АО «Междуречье» новую модель складской логистики Axelot разработал для АО «Междуречье» новую модель складской логистики. Об этом CNews сообщили представители Axelot. АО «Междуречье» — российская угледобывающая компания, которая занимается добычей антрацита открытым способом в Кузнецком угольном бассейне. Входит в структуру «Новой горной управляющей

Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп» Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп». По итогам проекта компания «Тракер Групп» получила план своего складского комплекса, детализированный до элементов систем

Axelot адаптировал план развития складской логистики ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» под готовый архитектурный проект Специалисты Axelot подготовили для ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» концепцию реконструкции складского хозяйства. После завершения архитектурного проектирования компания обратилась за повторной консультацией,

Axelot помог концерну «Холдинг Протэк» сделать первый шаг к реконструкции склада Эксперты Axelot провели анализ имеющегося склада и разработали топологию и бизнес-процессы для нового складского хозяйства, на котором руководство «Холдинг Протэк» планирует хранить всю выпускаемую прод

Axelot предоставил комплексное решение по автоматизации логистики для Сахалинского агропромышленного парка обеспечив эффективность и стабильность логистических операций. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Сахалинский агропромышленный парк представляет собой торгово-производственную агломер

ТФ «Николь» внедрил Axelot WMS на складе в Омске ТФ «Николь» теперь управляет логистикой с помощью Axelot WMS. Система от Axelot пришла на склад на смену прежней в рамках проекта модернизации ИТ-ландшафта. Одновременно с внедрением Axelot WMS в компании «Николь» также проходила

Компания «Стильные кухни и интерьеры» управляет складом материалов для производства с помощью системы Axelot WMS ельно повысить прозрачность процессов товарооборота, контролировать их эффективность и получать детализированную отчетность по работе склада в различных разрезах. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания «Стильные Кухни и интерьеры» сегодня — сервис интерьерных решений для всего дома, и производственный комплекс полного цикла — ключевое звено в цепочке создания ценности для кли

Компания «Мишель и К» перевела складскую логистику под управление Axelot WMS Переход на пятое поколение WMS от Axelot в рамках модернизации складского хозяйства позволил компании строго соблюдать принципы FEFO, повысил прозрачность операций и контроль над их исполнением. Об этом CNews сообщили представи

Система Axelot WMS внедрена на складе «Первой аккумуляторной компании» в Белоруссии Поставщик аккумуляторных батарей и других товаров для автомобилей «Первая аккумуляторная компания» повысил эффективность складской логистики с помощью Axelot WMS. Об этом CNews сообщили представители Axelot. «Первая аккумуляторная компания» – оптово-розничная торговая сеть группы компаний 1AK-GROUP. Группа компании существует на рынке

Axelot WMS внедрена на складе электрощитового оборудования «Электронмаш» в Санкт-Петербурге ктронмаш» в Санкт-Петербурге. Автоматизация позволила оптимизировать работу склада, оцифровать ключевые операции, увеличить скорость и качество обработки заказов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. «Электронмаш» специализируется на производстве электрощитового оборудования, проектировании и выпуске трансформаторных подстанций, систем оперативного постоянного тока, распределительны

Axelot нашел партнеров в Латинской Америке Axelot расширяет географию партнеров — консалтинговая компания DSANRO Consulting будет продвигать и внедрять Axelot WMS по всей Латинской Америке. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Axelot подписал партнерское соглашение с компанией DSANRO Consulting. Это один из ведущих технол

Axelot WMS впервые в Туркменистане: автоматизирован складской комплекс компании USSAT Engineering Компания из Туркменистана USSAT Engineering, первый клиент компании Axelot в этой стране, доверила управление работой склада системе Axelot WMS. Проект реализован на объекте площадью 15 тыс. кв.м, на котором хранятся различные типы товаров (оборудование,

Склад продукции P.I.T. автоматизирован с помощью Axelot WMS ые с человеческим фактором, и обеспечить бесперебойную работу склада, что, в свою очередь, позволило гарантировать своевременную отгрузку каждого товара в заказе. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Пилотным стало внедрение Axelot WMS на площадке в Москве. На втором этапе проекта, когда система уже была настроена под существующие бизнес-процессы, заказчик принял решение «пер

Axelot помогает поставщику группы ПАО «ММК» создать эффективную систему управления двором и складом Специалисты Axelot разработали проект модернизации складского хозяйства для уполномоченного поставщика одного из крупнейших мировых производителей стали — Группы ПАО «ММК». Эти рекомендации помогут значите

Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра» «Группа Астра» и Axelot рады сообщить об успешном завершении испытаний работоспособности системы Axelot WMS X5 в среде защищенной ОС Astra Linux и в связке с СУБД Tantor. Результаты испытаний подтвержден

«Белый Раст» управляет складской логистикой терминально-логистического центра с помощью Axelot WMS ать товары быстрее, а процесс оказания услуг стал максимально прозрачным. Руководство «Белый Раст» планирует тиражировать решение и на таможенном складе. Об этом CNews сообщили представители компании Axelot. Терминально-логистический центр «Белый Раст» является одним из действующих логистических центров новой формации, которые должны обеспечить ускорение доставки и обработки грузов, снизить

«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане «Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новом складе при производстве Алматы, с которым работают два бизнес-направления корпорации. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – междунар

Внедрение Axelot WMS позволило компании «Бубль-Гум» модернизировать технологии грузообработки Благодаря переходу на Axelot WMS компания «Бубль-Гум» смогла реализовать новые технологические процессы на складе и повысить эффективность работы распределительного центра. Об этом CNews сообщили представители Ax

Компания «Юг-Инструмент» внедрила Axelot WMS Система Axelot WMS позволяет компании «Юг-Инструмент» эффективно управлять складом в Краснодаре с учетом специфики всех бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Юг-Инс

Axelot разработал концепцию нового склада «Мобил К» – крупнейшего в России дистрибьютера садового оборудования Благодаря сотрудничеству с Axelot компания «Мобил К» получила концепцию современного складского комплекса, которая позволит максимально эффективно использовать площади помещений и ресурсы склада, чтобы обеспечить перспек

Автоматизация позволила Records Trading Group ускорить отгрузку товаров клиентам волила Records Trading Group реализовать на складе новую систему хранения, оптимизировать управление складскими остатками и снизить влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Records Trading Group – дистрибьютор автомобильных запасных частей, масел и аккумуляторов. Компания стремится к высокому уровню сервиса, она предлагает своим клиентам широкий ассортимен

KSLux внедрил Axelot WMS Внедрение Axelot WMS позволило интернет-магазину KSLux автоматизировать складские операции, рассчитать норму выработки персонала склада и по-новому контролировать исполнительскую дисциплину. Об этом CNew

Axelot TMS помогает ООО «Форлогистик» эффективно управлять перевозками ся гибкий инструмент планирования и контроля перевозок, учитывающий большое количество параметров и ограничений, который позволяет доставлять заказы точно в срок. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Форлогистик» специализируется на оказании логистических услуг для компаний, занимающихся оптовой продажей высококачественных товаров для домашних животных, имеющих широкий ассортим

«Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS На складе дистрибьютора лакокрасочных материалов «Стройтерминал Центр Красок» в Москве реализован проект внедрения Axelot WMS. Внедрение системы позволило автоматизировать все ключевые бизнес-процессы склада и добиться прозрачности их выполнения, а также повысить качество обработки заказов. «Центр Красок» –

Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Для того чтобы автоматизировать ключевые бизнес-процессы и повысить эффективность управления таможенным складом в Ташкенте, Logistics Orient принял решение внедрить Axelot WMS. П

Логистический консалтинг помог «Патио» и «Прадиус Нова» сэкономить средства путем оптимального перераспределения товаров Компания Axelot выполнила проект логистического консалтинга для заказчика, имеющего два бизнеса: «Патио» и «Прадиус Нова» – разработав четыре концепции обработки товаров на складах компании в столице Бе

Российское представительство Ravenol автоматизирует складскую логистику вместе с Axelot Компания «Равенол Руссланд», представительство немецкой компании Ravenol в России, внедрила Axelot WMS. Благодаря этому ей удалось перенести задачи управления складской логистикой из управленческой системы в отдельное специализированное решение, а также повысить эффективность складски

Axelot автоматизировала распределительный центр Desport зные товары для более чем 60 видов спорта. Руководство Desport приняло решение перейти на ИТ-инфраструктуру, основанную на отечественной платформе. В качестве нового программного решения была выбрана Axelot WMS, а для реализации проекта приглашены специалисты Axelot. Так как модернизацию распределительного центра, который будет обслуживать новые магазины, необходимо было завершить в

Крупнейший FMCG-оператор на рынке Кыргызстана ОсОО «Умай Групп» продолжил тиражирование системы Axelot TMS в своих подразделениях Внедрение Axelot TMS на базе выполненного пилотного проекта позволило «Умай Групп» автоматизировать процессы управления перевозками между торговыми точками, доставками товаров из распределительных центро

Axelot выполнил проект подготовки складского комплекса федеральной компании «Круз» к автоматизации Благодаря рекомендациям экспертов Axelot компания «Круз» подготовилась к планируемому внедрению WMS и сможет повысить эффективность работы склада. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Круз» (Desan) является

Компании Derjava и Axelot завершили проект автоматизации склада за 42 дня Компания Derjava поставила перед собой цели модернизировать логистику предприятия и поднять качество управления складом на новый уровень. Средством для достижения этих целей стала система Axelot WMS. «Из коробки» решение обладало достаточным функционалом, чтобы покрыть потребности компании Derjava и успешно решить все поставленные задачи. Компания Derjava — это крупный холдинг,

«Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани «Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения «Монтажные пены» в Рязани. В ходе проекта, помимо уже реализованного на других площадках «Технониколь» функционала Axelot

ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS. Функционал Axelot WMS позволил компании значительно повысить эффективность управления движением товаров и реализовать надежный механизм мониторинга загруженности склада и раб

Axelot TMS как новый инструмент для развития внутригородской логистики компании Ravenol Компания «Равенол Руссланд» использует Axelot TMS для управления внутригородскими перевозками и ведения учета собственного транспортного парка и ремонтов. Компания «Равенол Руссланд» является представительством немецкой компании Rav

Axelot TMS помогла компании «Терра» облегчить работу логистов и поднять клиентский сервис на новый уровень Автоматизация транспортной логистики позволила компании «Терра» сделать работу логистов проще и быстрее, а также снизить зависимость от «незаменимых экспертов». В системе Axelot TMS есть все необходимые инструменты для того, чтобы с каждой задачей мог справиться любой из логистов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания «Терра» занимается пр

Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге «Технониколь» тиражировал решение Axelot WMS на очередном региональном распределительном центре, на этот раз в Юрге. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – международный производитель над

Axelot WMS внедрена на складе 3Pl-оператора «РРК Логистик» Компания Axelot автоматизировала новый склад «РРК Логистик», который входит в холодильный кластер ОАО «Владморрыбпорт». Использование WMS обеспечило заказчику прозрачность взаиморасчетов за оказанные ус

Система Axelot WMS внедрена на складе крупнейшего производителя растворимых напитков Fes Product Внедрение Axelot WMS позволило вывести управление работой склада из корпоративной информационной системы в специализированную, а интеграционное решение DATAREON обеспечило обмен данными между ними в режи

Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов ния и ремонта парка оборудования на предприятиях заказчиков. Автоматизация обеспечила повышение эффективности работы склада компании по всем ключевым показателям. Об этом CNews сообщили представители Axelot. АО «Упаковочные системы» — ведущий производитель картонной упаковки и поставщик интегрированных решений в оборудовании и сервисах в России и Беларуси. Компания обеспечивает мировые стан