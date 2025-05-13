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Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech

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Судебные дела (16) на сумму 398 598 481 ₽*
в качестве истца (12) на сумму 18 716 445 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 7 818 355 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


13.05.2025 Axelot разработал для АО «Междуречье» новую модель складской логистики

Axelot разработал для АО «Междуречье» новую модель складской логистики. Об этом CNews сообщили представители Axelot. АО «Междуречье» — российская угледобывающая компания, которая занимается добычей антрацита открытым способом в Кузнецком угольном бассейне. Входит в структуру «Новой горной управляющей

07.04.2025 Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп»

Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп». По итогам проекта компания «Тракер Групп» получила план своего складского комплекса, детализированный до элементов систем

27.03.2025 Axelot адаптировал план развития складской логистики ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» под готовый архитектурный проект

Специалисты Axelot подготовили для ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» концепцию реконструкции складского хозяйства. После завершения архитектурного проектирования компания обратилась за повторной консультацией,
24.03.2025 Axelot помог концерну «Холдинг Протэк» сделать первый шаг к реконструкции склада

Эксперты Axelot провели анализ имеющегося склада и разработали топологию и бизнес-процессы для нового складского хозяйства, на котором руководство «Холдинг Протэк» планирует хранить всю выпускаемую прод
18.03.2025 Axelot предоставил комплексное решение по автоматизации логистики для Сахалинского агропромышленного парка

обеспечив эффективность и стабильность логистических операций. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Сахалинский агропромышленный парк представляет собой торгово-производственную агломер
13.02.2025 ТФ «Николь» внедрил Axelot WMS на складе в Омске

ТФ «Николь» теперь управляет логистикой с помощью Axelot WMS. Система от Axelot пришла на склад на смену прежней в рамках проекта модернизации ИТ-ландшафта. Одновременно с внедрением Axelot WMS в компании «Николь» также проходила
11.02.2025 Компания «Стильные кухни и интерьеры» управляет складом материалов для производства с помощью системы Axelot WMS

ельно повысить прозрачность процессов товарооборота, контролировать их эффективность и получать детализированную отчетность по работе склада в различных разрезах. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания «Стильные Кухни и интерьеры» сегодня — сервис интерьерных решений для всего дома, и производственный комплекс полного цикла — ключевое звено в цепочке создания ценности для кли
07.02.2025 Компания «Мишель и К» перевела складскую логистику под управление Axelot WMS

Переход на пятое поколение WMS от Axelot в рамках модернизации складского хозяйства позволил компании строго соблюдать принципы FEFO, повысил прозрачность операций и контроль над их исполнением. Об этом CNews сообщили представи
04.02.2025 Система Axelot WMS внедрена на складе «Первой аккумуляторной компании» в Белоруссии

Поставщик аккумуляторных батарей и других товаров для автомобилей «Первая аккумуляторная компания» повысил эффективность складской логистики с помощью Axelot WMS. Об этом CNews сообщили представители Axelot. «Первая аккумуляторная компания» – оптово-розничная торговая сеть группы компаний 1AK-GROUP. Группа компании существует на рынке

23.01.2025 Axelot WMS внедрена на складе электрощитового оборудования «Электронмаш» в Санкт-Петербурге

ктронмаш» в Санкт-Петербурге. Автоматизация позволила оптимизировать работу склада, оцифровать ключевые операции, увеличить скорость и качество обработки заказов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. «Электронмаш» специализируется на производстве электрощитового оборудования, проектировании и выпуске трансформаторных подстанций, систем оперативного постоянного тока, распределительны
22.01.2025 Axelot нашел партнеров в Латинской Америке

Axelot расширяет географию партнеров — консалтинговая компания DSANRO Consulting будет продвигать и внедрять Axelot WMS по всей Латинской Америке. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Axelot подписал партнерское соглашение с компанией DSANRO Consulting. Это один из ведущих технол
15.01.2025 Axelot WMS впервые в Туркменистане: автоматизирован складской комплекс компании USSAT Engineering

Компания из Туркменистана USSAT Engineering, первый клиент компании Axelot в этой стране, доверила управление работой склада системе Axelot WMS. Проект реализован на объекте площадью 15 тыс. кв.м, на котором хранятся различные типы товаров (оборудование,
28.12.2024 Склад продукции P.I.T. автоматизирован с помощью Axelot WMS

ые с человеческим фактором, и обеспечить бесперебойную работу склада, что, в свою очередь, позволило гарантировать своевременную отгрузку каждого товара в заказе. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Пилотным стало внедрение Axelot WMS на площадке в Москве. На втором этапе проекта, когда система уже была настроена под существующие бизнес-процессы, заказчик принял решение «пер
25.12.2024 Axelot помогает поставщику группы ПАО «ММК» создать эффективную систему управления двором и складом

Специалисты Axelot разработали проект модернизации складского хозяйства для уполномоченного поставщика одного из крупнейших мировых производителей стали — Группы ПАО «ММК». Эти рекомендации помогут значите
20.12.2024 Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра»

«Группа Астра» и Axelot рады сообщить об успешном завершении испытаний работоспособности системы Axelot WMS X5 в среде защищенной ОС Astra Linux и в связке с СУБД Tantor. Результаты испытаний подтвержден
16.12.2024 «Белый Раст» управляет складской логистикой терминально-логистического центра с помощью Axelot WMS

ать товары быстрее, а процесс оказания услуг стал максимально прозрачным. Руководство «Белый Раст» планирует тиражировать решение и на таможенном складе. Об этом CNews сообщили представители компании Axelot. Терминально-логистический центр «Белый Раст» является одним из действующих логистических центров новой формации, которые должны обеспечить ускорение доставки и обработки грузов, снизить
06.12.2024 «Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане

«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новом складе при производстве Алматы, с которым работают два бизнес-направления корпорации. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – междунар
05.12.2024 Внедрение Axelot WMS позволило компании «Бубль-Гум» модернизировать технологии грузообработки

Благодаря переходу на Axelot WMS компания «Бубль-Гум» смогла реализовать новые технологические процессы на складе и повысить эффективность работы распределительного центра. Об этом CNews сообщили представители Ax
29.11.2024 Компания «Юг-Инструмент» внедрила Axelot WMS

Система Axelot WMS позволяет компании «Юг-Инструмент» эффективно управлять складом в Краснодаре с учетом специфики всех бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Юг-Инс
26.11.2024 Axelot разработал концепцию нового склада «Мобил К» – крупнейшего в России дистрибьютера садового оборудования

Благодаря сотрудничеству с Axelot компания «Мобил К» получила концепцию современного складского комплекса, которая позволит максимально эффективно использовать площади помещений и ресурсы склада, чтобы обеспечить перспек
19.11.2024 Автоматизация позволила Records Trading Group ускорить отгрузку товаров клиентам

волила Records Trading Group реализовать на складе новую систему хранения, оптимизировать управление складскими остатками и снизить влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Records Trading Group – дистрибьютор автомобильных запасных частей, масел и аккумуляторов. Компания стремится к высокому уровню сервиса, она предлагает своим клиентам широкий ассортимен
08.11.2024 KSLux внедрил Axelot WMS

Внедрение Axelot WMS позволило интернет-магазину KSLux автоматизировать складские операции, рассчитать норму выработки персонала склада и по-новому контролировать исполнительскую дисциплину. Об этом CNew
02.11.2024 Axelot TMS помогает ООО «Форлогистик» эффективно управлять перевозками

ся гибкий инструмент планирования и контроля перевозок, учитывающий большое количество параметров и ограничений, который позволяет доставлять заказы точно в срок. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Форлогистик» специализируется на оказании логистических услуг для компаний, занимающихся оптовой продажей высококачественных товаров для домашних животных, имеющих широкий ассортим
29.10.2024 «Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS

На складе дистрибьютора лакокрасочных материалов «Стройтерминал Центр Красок» в Москве реализован проект внедрения Axelot WMS. Внедрение системы позволило автоматизировать все ключевые бизнес-процессы склада и добиться прозрачности их выполнения, а также повысить качество обработки заказов. «Центр Красок» –
19.09.2024 Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient

Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Для того чтобы автоматизировать ключевые бизнес-процессы и повысить эффективность управления таможенным складом в Ташкенте, Logistics Orient принял решение внедрить Axelot WMS. П
17.09.2024 Логистический консалтинг помог «Патио» и «Прадиус Нова» сэкономить средства путем оптимального перераспределения товаров

Компания Axelot выполнила проект логистического консалтинга для заказчика, имеющего два бизнеса: «Патио» и «Прадиус Нова» – разработав четыре концепции обработки товаров на складах компании в столице Бе
11.09.2024 Российское представительство Ravenol автоматизирует складскую логистику вместе с Axelot

Компания «Равенол Руссланд», представительство немецкой компании Ravenol в России, внедрила Axelot WMS. Благодаря этому ей удалось перенести задачи управления складской логистикой из управленческой системы в отдельное специализированное решение, а также повысить эффективность складски
14.08.2024 Axelot автоматизировала распределительный центр Desport

зные товары для более чем 60 видов спорта. Руководство Desport приняло решение перейти на ИТ-инфраструктуру, основанную на отечественной платформе. В качестве нового программного решения была выбрана Axelot WMS, а для реализации проекта приглашены специалисты Axelot. Так как модернизацию распределительного центра, который будет обслуживать новые магазины, необходимо было завершить в

09.08.2024 Крупнейший FMCG-оператор на рынке Кыргызстана ОсОО «Умай Групп» продолжил тиражирование системы Axelot TMS в своих подразделениях

Внедрение Axelot TMS на базе выполненного пилотного проекта позволило «Умай Групп» автоматизировать процессы управления перевозками между торговыми точками, доставками товаров из распределительных центро
01.08.2024 Axelot выполнил проект подготовки складского комплекса федеральной компании «Круз» к автоматизации

Благодаря рекомендациям экспертов Axelot компания «Круз» подготовилась к планируемому внедрению WMS и сможет повысить эффективность работы склада. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Круз» (Desan) является

12.07.2024 Компании Derjava и Axelot завершили проект автоматизации склада за 42 дня

Компания Derjava поставила перед собой цели модернизировать логистику предприятия и поднять качество управления складом на новый уровень. Средством для достижения этих целей стала система Axelot WMS. «Из коробки» решение обладало достаточным функционалом, чтобы покрыть потребности компании Derjava и успешно решить все поставленные задачи. Компания Derjava — это крупный холдинг,

11.07.2024 «Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани

«Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения «Монтажные пены» в Рязани. В ходе проекта, помимо уже реализованного на других площадках «Технониколь» функционала Axelot
05.07.2024 ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS

ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS. Функционал Axelot WMS позволил компании значительно повысить эффективность управления движением товаров и реализовать надежный механизм мониторинга загруженности склада и раб
05.07.2024 Axelot TMS как новый инструмент для развития внутригородской логистики компании Ravenol

Компания «Равенол Руссланд» использует Axelot TMS для управления внутригородскими перевозками и ведения учета собственного транспортного парка и ремонтов. Компания «Равенол Руссланд» является представительством немецкой компании Rav
26.06.2024 Axelot TMS помогла компании «Терра» облегчить работу логистов и поднять клиентский сервис на новый уровень

Автоматизация транспортной логистики позволила компании «Терра» сделать работу логистов проще и быстрее, а также снизить зависимость от «незаменимых экспертов». В системе Axelot TMS есть все необходимые инструменты для того, чтобы с каждой задачей мог справиться любой из логистов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания «Терра» занимается пр
17.06.2024 Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге

«Технониколь» тиражировал решение Axelot WMS на очередном региональном распределительном центре, на этот раз в Юрге. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – международный производитель над
10.06.2024 Axelot WMS внедрена на складе 3Pl-оператора «РРК Логистик»

Компания Axelot автоматизировала новый склад «РРК Логистик», который входит в холодильный кластер ОАО «Владморрыбпорт». Использование WMS обеспечило заказчику прозрачность взаиморасчетов за оказанные ус
27.05.2024 Система Axelot WMS внедрена на складе крупнейшего производителя растворимых напитков Fes Product

Внедрение Axelot WMS позволило вывести управление работой склада из корпоративной информационной системы в специализированную, а интеграционное решение DATAREON обеспечило обмен данными между ними в режи
14.05.2024 Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов

ния и ремонта парка оборудования на предприятиях заказчиков. Автоматизация обеспечила повышение эффективности работы склада компании по всем ключевым показателям. Об этом CNews сообщили представители Axelot. АО «Упаковочные системы» — ведущий производитель картонной упаковки и поставщик интегрированных решений в оборудовании и сервисах в России и Беларуси. Компания обеспечивает мировые стан
06.05.2024 Компания GDM перевела еще один склад под управление Axelot WMS

После завершения пилотного проекта внедрения Axelot WMS на складе в Кутаиси, компания GDM при сотрудничестве с Axelot тиражировала решение на площадку в Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания GDM (ООО

Публикаций - 173, упоминаний - 186

Axelot и организации, системы, технологии, персоны:

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Zebra Technologies 145 6
SAP SE 5329 3
Lenovo Motorola 3507 3
Axelot - Sofros - Софрос 6 3
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 10 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 235 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
Слайдер Презентации 11 3
Microsoft Corporation 24849 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 838 2
Oracle Corporation 6758 2
Gradum - Градум 2 2
Diasoft - Диасофт 930 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 212 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2061 2
Axelot Soft - Аксель Софт 2 2
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 42 2
Google LLC 11951 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 39 1
Cisco Systems 5155 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 1
Huawei 4021 1
HP Inc. 5717 1
Intel Corporation 12310 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Software AG 198 1
РТИ 146 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Tibco Software 84 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 1
Patriot Memory 73 1
AlphaOpen 5 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
МегаФон 9286 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 95 6
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 76 6
Pony Express - Фрейт линк 70 4
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 8 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 3
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 3
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 2
ЭФКО ГК 22 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 187 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 2
АвтоВАЗ - Лада Имидж 6 2
Ravenol - Равенол Руссланд - 4 2
Лакра ГК - Инмаксо-Лакра 2 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 2
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
Огнеборец 2 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
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Инвитро - Invitro 70 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 56 1
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РЖД - Российские железные дороги 1939 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12890 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9658 6
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1С:WMS Логистика. Управление складом 79 51
Axelot WMS - Axelot YMS 50 47
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 965 7
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 31 6
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 604 4
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1015 3
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МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 3
1С:МТО - 1С:Материально-техническое обеспечение 3 3
Linux OS 10230 3
Microsoft Office 3821 2
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1С:Консолидация 53 2
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1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 2
Microsoft Windows 15903 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 2
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Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 2
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Abbyy FlexiCapture 163 1
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Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 1
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Microsoft Dynamics CRM 544 1
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Федечкин Эдуард 55 3
Строгий Максим 9 3
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Россия - СФО - Иркутская область 1161 4
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