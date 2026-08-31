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Axelot WMS тиражирована на второй склад концерна «Протэк» — сырья и материалов

«Протэк» и Axelot завершили очередной этап цифровизации логистики — внедрение WMS на складе сырья и материалов. Прозрачные процессы, строгий партионный учет и рост производительности теперь обеспечены на еще одной площадке предприятия. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Концерн «Протэк», выпускающий упаковочные решения для пищевой промышленности и аграрного сектора, объединяет 10 производственных комплексов и 36 торговых домов. Масштаб бизнеса требовал перехода от ручного управления к современным цифровым инструментам. Годом ранее AXELOT уже автоматизировал склад готовой продукции концерна, теперь в контур проекта вошел склад сырья и материалом площадью 6 тыс. кв. м, с номенклатурой около 1 тыс. SKU.

Отдельной особенностью нового проекта стало внедрение системы управления складом в условиях параллельной реконструкции склада. Большой опыт совместной работы и налаженное взаимодействие между командами Axelot и заказчика позволили оперативно решать все возникающие сложности.

Проект реализован на типовом функционале Axelot WMS, без доработок. Специалисты Axelot применили ту же конфигурацию, что и на складе готовой продукции — это упростило сопровождение и позволило тиражировать корпоративные стандарты между площадками. Система самостоятельно управляет приемкой, размещением, отбором и отгрузкой, автоматически формирует задания персоналу и обеспечивает точный контроль за каждой единицей товара.

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Интеграцию с корпоративной информационной системой и WMS склада готовой продукции специалисты настроили с помощью Datareon Platform. Единый контур обмена данными гарантирует синхронизацию справочников и оперативной информации по всем складским операциям.

В результате руководство концерна «Протэк» получило полный контроль над складскими процессами и прозрачный партионный учет, исключающий ошибки и потери при снабжении производства. Типовое решение в сочетании с отраслевой экспертизой Axelot позволило быстро достичь измеримых результатов и создать фундамент для дальнейшего развития логистики.

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