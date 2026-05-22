Компания «Универсальные пищевые технологии» совершила апгрейд Axelot WMS

Компания «Универсальные пищевые технологии» осуществила стратегический апгрейд системы управления складом, перейдя на инновационную WMS пятого поколения от Axelot. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

ООО «Универсальные пищевые технологии» более 20 лет на рынке чая и является производителем и поставщиком, как контрактной фасовки и СТМ «под ключ», так и собственных брендов («Золотая Чаша», Kioko и др.) с собственными производственными (более 40 единиц оборудования на 7 тыс. кв.м площади) и складскими (более 12 тыс. кв.м) мощностями.

Ранее компания использовала систему управления складом (WMS) третьего поколения от Axelot, однако она перестала отвечать современным требованиям. Поэтому руководство «Универсальных пищевых технологий» внедрило самое актуальное решение, входящее в комплексную платформу Axelot SCM и обладающее всем необходимым функционалом.

В рамках этого проекта команда специалистов также настроила интеграцию WMS с корпоративной информационной системой предприятия через интеграционную платформу Datareon.

Результаты перехода на Axelot WMS пятого поколения: реализован онлайн-учет маркированной продукции, оптимизировано размещение товаров на складе, ускорилась комплектация заказов, повысилась точность инвентаризации.

Интуитивно понятный интерфейс новой системы и сохранение привычных рабочих алгоритмов позволили сотрудникам быстро адаптироваться к изменениям. В итоге компания не только укрепила технологическую базу, но и заложила фундамент для дальнейшего роста, гарантируя клиентам еще более высокий уровень сервиса и надежности.

