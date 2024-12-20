Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Axelot SCM



20.12.2024 Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра» 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
24.09.2024 Экосистема по управлению цепями поставок на базе российских SCP- и SCE-решений 1
02.02.2024 GDM переходит на новый уровень автоматизации логистики с Axelot 1
11.01.2024 AXELOT и ЗАО «Азия Ритейл» в Кыргызстане завершили проект внедрения AXELOT TMS 1
24.11.2023 «Адмикс спорт» модернизировала склад совместно с Axelot 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Axelot SCM и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 160 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
8213 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Oracle Corporation 6688 1
SAP SE 5277 1
Слайдер Презентации 10 1
Терн ГК - Tern Group 75 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Аксессуары 3881 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Axelot WMS 39 4
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 3
Axelot TMS 21 2
Linux OS 9937 2
Axelot Maps 5 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Apple macOS 2059 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Microsoft Windows 15657 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Microsoft Office 3734 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Слайдер Презентации - Slider AI 4 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Yandex DataLens 37 1
Manticore Search 2 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 13 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Жуйков Вячеслав 5 2
Бойко Андрей 50 1
Лавриков Илья 4 1
Гаврин Дмитрий 2 1
Федечкин Эдуард 55 1
Пильщиков Александр 2 1
Нерадовский Константин 18 1
Синьков Кирилл 40 1
Квятковский Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Грузия 1240 1
Грузия - Тбилиси 100 1
Грузия - Кутаиси 8 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще