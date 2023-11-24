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«Адмикс спорт» модернизировала склад совместно с Axelot

Специалисты Axelot разработали для новой площадки «Адмикс спорт» технологический проект склада, также компании совместно внедряют решения Axelot для автоматизации складской и транспортной логистики «Адмикс спорт».

В начале осени компании завершили очередной проект внедрения Axelot WMS на складе «Адмикс спорт» в Москве, его площадь — 1,2 тыс. кв.м. Для разных типов товара (куртки, штаны, футболки, аксессуары и т.д.) выделены отдельные зоны, помимо зоны брака, упаковки, отгрузки и приемки. На складе обрабатываются порядка 5 тыс. активных товарных позиций. Отбор выполняется как палетами, так и штуками.

В Axelot WMS реализован запрос ВГХ товара, в случае, если в карточке или на упаковке товара не указан вес (брутто), что позволяет актуализировать информацию о товаре непосредственно в начале работы с ним.

В ходе работы над проектом команда Axelot настроила обмен данными в режиме реального времени между Axelot WMS и КИС.

По итогам проекта внедрения Axelot WMS на складе «Адмикс спорт» автоматизированы все ключевые процессы, их выполнение можно отследить в WMS в режиме реального времени, что делает бизнес-процессы прозрачными. Сотрудники склада выполняют задачи, спланированные в WMS, с помощью терминалов сбора данных, что исключает зависимость от персонала, снижает влияние человеческого фактора и количество ошибок при приемке и отгрузке товара. Кроме того, руководство склада имеет данные о выработке персонала и о количестве выполненных им задач.

Очередной совместный проект – еще один шаг в рамках стратегии цифровизации, которой придерживается руководство «Адмикс спорт». Активное развитие торговой сети в России и СНГ требует не только повышения эффективности управления логистическими ресурсами, но и соответствия корпоративным стандартам ведения бизнеса. Все это достигается за счет целенаправленного внедрения надежных инструментов автоматизации, которые позволяют всем филиалам компании работать в едином контуре.

Следующим уровнем, подчеркивающим цифровую зрелость бизнеса «Адмикс спорт», может стать внедрение других компонент платформы Axelot SCM. Начало уже положено – складская и транспортная логистика компании работает под управлением решений Axelot. Комплексное внедрение компонент платформы позволит повысить прозрачность цепи поставок целиком, а не просто отдельных ее звеньев.

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