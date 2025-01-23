Axelot WMS внедрена на складе электрощитового оборудования «Электронмаш» в Санкт-Петербурге шибкам и пересорту, анализ и устранение которых занимали время и влекли за собой финансовые затраты. Для повышения эффективности складской логистики руководство «Электронмаш» приняло решение внедрить Axelot WMS. Пилотный проект реализовали на складе электрощитового оборудования в Санкт-Петербурге. Площадь объекта составляет две тыс. кв. м., ассортимент более четырех тыс. активных позиций, в

Axelot WMS впервые в Туркменистане: автоматизирован складской комплекс компании USSAT Engineering Компания из Туркменистана USSAT Engineering, первый клиент компании Axelot в этой стране, доверила управление работой склада системе Axelot WMS. Проект реализован на объекте площадью 15 тыс. кв.м, на котором хранятся различные типы товаров (оборудование, сантехника, стройматериалы), используемые в работах – всего порядка 15

Склад продукции P.I.T. автоматизирован с помощью Axelot WMS спечить бесперебойную работу склада, что, в свою очередь, позволило гарантировать своевременную отгрузку каждого товара в заказе. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Пилотным стало внедрение Axelot WMS на площадке в Москве. На втором этапе проекта, когда система уже была настроена под существующие бизнес-процессы, заказчик принял решение «перевезти» склад на другую площадку. Однако

Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра» «Группа Астра» и Axelot рады сообщить об успешном завершении испытаний работоспособности системы Axelot WMS X5 в среде защищенной ОС Astra Linux и в связке с СУБД Tantor. Результаты испытани

«Белый Раст» управляет складской логистикой терминально-логистического центра с помощью Axelot WMS объекты таможенной инфраструктуры, сервисный центр ремонта контейнеров, службу очистки и промывки контейнеров. Поднять качество управления логистикой на новый уровень ТЛЦ «Белый Раст» помогла система Axelot WMS. Пилотное внедрение прошло на двух площадках – складах хранения легковых автомобилей и складе временного хранения, совокупная площадь которых составляет 55 тыс. кв. м. Работа над про

«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане «Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новом складе при производстве Алматы, с которым работают два бизнес-направления корпорации. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – международный п

Внедрение Axelot WMS позволило компании «Бубль-Гум» модернизировать технологии грузообработки Благодаря переходу на Axelot WMS компания «Бубль-Гум» смогла реализовать новые технологические процессы на складе и повысить эффективность работы распределительного центра. Об этом CNews сообщили представители Axelo

Компания «Юг-Инструмент» внедрила Axelot WMS Система Axelot WMS позволяет компании «Юг-Инструмент» эффективно управлять складом в Краснодаре с учетом специфики всех бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Юг-Инструмент

KSLux внедрил Axelot WMS Внедрение Axelot WMS позволило интернет-магазину KSLux автоматизировать складские операции, рассчитать норму выработки персонала склада и по-новому контролировать исполнительскую дисциплину. Об этом CNew

«Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS На складе дистрибьютора лакокрасочных материалов «Стройтерминал Центр Красок» в Москве реализован проект внедрения Axelot WMS. Внедрение системы позволило автоматизировать все ключевые бизнес-процессы склада и добиться прозрачности их выполнения, а также повысить качество обработки заказов. «Центр Красок» –

Российское представительство Ravenol автоматизирует складскую логистику вместе с Axelot Компания «Равенол Руссланд», представительство немецкой компании Ravenol в России, внедрила Axelot WMS. Благодаря этому ей удалось перенести задачи управления складской логистикой из управленческой системы в отдельное специализированное решение, а также повысить эффективность складски

«Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани » в Рязани. В ходе проекта, помимо уже реализованного на других площадках «Технониколь» функционала Axelot WMS, была добавлена возможность фотофиксации внешнего вида собранного товара с помощью

ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS. Функционал Axelot WMS позволил компании значительно повысить эффективность управления движением товаров и реализовать надежный механизм мониторинга загруженности склада и раб

Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге «Технониколь» тиражировал решение Axelot WMS на очередном региональном распределительном центре, на этот раз в Юрге. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – международный производитель надежных и

Axelot WMS внедрена на складе 3Pl-оператора «РРК Логистик» 0°C. Площадь объекта порядка 10 тыс. кв. м. Это новый склад, и заказчик искал решение для его автоматизации. Руководство «Владморрыбпорт» обратилось в компанию Axelot, а для внедрения выбрали систему Axelot WMS. Терминал «РРК Логистик» оказывает стандартный набор услуг 3Pl-оператора. В ходе проекта большое внимание было уделено повышению качества обработки заказов и уровню детализации счето

Система Axelot WMS внедрена на складе крупнейшего производителя растворимых напитков Fes Product Внедрение Axelot WMS позволило вывести управление работой склада из корпоративной информационной системы в специализированную, а интеграционное решение DATAREON обеспечило обмен данными между ними в режи

Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов яет более пяти млрд упаковок в год. Сегодня на российских пищевых предприятиях работает 497 автоматизированных линий компании по упаковке жидких пищевых продуктов. Для реализации проекта была выбрана Axelot WMS, специалисты вендора выполнили анализ процессов и провели автоматизацию на складе в Лобне площадью около 1,5 тыс. кв. м. Помимо напольного хранения и палетных стеллажей, здесь исполь

Компания GDM перевела еще один склад под управление Axelot WMS После завершения пилотного проекта внедрения Axelot WMS на складе в Кутаиси, компания GDM при сотрудничестве с Axelot тиражировала решение на площадку в Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания GDM (ООО «Грузинская Д

Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области Перед специалистами Axelot стояла задача разработать универсальное решение для автоматизации склада с помощью Axelot WMS, которое можно будет легко тиражировать на другие объекты компании. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания «Керамик Солюшнс Рус» (Cersanit) на рынке с 2002 г. За эти г

Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге. Благодаря возможностям проектной методологии Axelot, а также функциональности и гибкости Axelot WMS, проектная команда Estel смогла быстро создать собственный центр компетенции и самостоятельно провести тестовый запуск системы с отладкой всех автоматизированных бизнес-процессов в с

Profit Logistic продолжает развивать логистику с Axelot Profit Logistic использует решение Axelot для автоматизации складских процессов и тарификации и биллинга оказываемых услуг. Недавно компания перевела под управление Axelot WMS бизнес-процессы еще одного своего клиента — дистрибьютора элитных алкогольных и безалкогольных напитков. Profit Logistic — 3PL-оператор, обслуживающий работу казахстанских подразделе

Группа компаний «Черноголовка» перешла на новое поколение Axelot WMS Внедрение системы Axelot WMS пятого поколения на складе ГК «Черноголовка» позволило улучшить качество обслуживания клиентов группы, увеличить скорость обработки заявок, тщательнее планировать партии на отгрузку

Axelot внедрила систему управления складом во «ФрешФрост» Axelot реализовала проект по внедрению системы управления складом Axelot WMS для торговой сети «ФрешФрост» в Москве. В ходе внедрения Axelot WMS во «ФрешФрост» проектная команда настроила обмен данными, который исключает потерю какой-либо информации пр

«Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани Используя опыт и наработки предыдущих проектов, специалисты компании Axelot развернули систему Axelot WMS на новом складе «Технониколь» в рамках тиражирования рабочего решения. Корпорация «Технониколь» – международный производитель строительных материалов и систем. Производственная компа

На складе Reaton в Риге теперь используется Axelot WMS Запуск Axelot WMS на складе Reaton специалисты Axelot выполняли удаленно, но это не помешало успешному завершению проекта. Reaton работает на рынке с 1988 г. и является одной из крупнейших в Латвии мн