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Axelot WMS Axelot YMS


УПОМИНАНИЯ


23.01.2025 Axelot WMS внедрена на складе электрощитового оборудования «Электронмаш» в Санкт-Петербурге

шибкам и пересорту, анализ и устранение которых занимали время и влекли за собой финансовые затраты. Для повышения эффективности складской логистики руководство «Электронмаш» приняло решение внедрить Axelot WMS. Пилотный проект реализовали на складе электрощитового оборудования в Санкт-Петербурге. Площадь объекта составляет две тыс. кв. м., ассортимент более четырех тыс. активных позиций, в
15.01.2025 Axelot WMS впервые в Туркменистане: автоматизирован складской комплекс компании USSAT Engineering

Компания из Туркменистана USSAT Engineering, первый клиент компании Axelot в этой стране, доверила управление работой склада системе Axelot WMS. Проект реализован на объекте площадью 15 тыс. кв.м, на котором хранятся различные типы товаров (оборудование, сантехника, стройматериалы), используемые в работах – всего порядка 15

28.12.2024 Склад продукции P.I.T. автоматизирован с помощью Axelot WMS

спечить бесперебойную работу склада, что, в свою очередь, позволило гарантировать своевременную отгрузку каждого товара в заказе. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Пилотным стало внедрение Axelot WMS на площадке в Москве. На втором этапе проекта, когда система уже была настроена под существующие бизнес-процессы, заказчик принял решение «перевезти» склад на другую площадку. Однако
20.12.2024 Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра»

«Группа Астра» и Axelot рады сообщить об успешном завершении испытаний работоспособности системы Axelot WMS X5 в среде защищенной ОС Astra Linux и в связке с СУБД Tantor. Результаты испытани
16.12.2024 «Белый Раст» управляет складской логистикой терминально-логистического центра с помощью Axelot WMS

объекты таможенной инфраструктуры, сервисный центр ремонта контейнеров, службу очистки и промывки контейнеров. Поднять качество управления логистикой на новый уровень ТЛЦ «Белый Раст» помогла система Axelot WMS. Пилотное внедрение прошло на двух площадках – складах хранения легковых автомобилей и складе временного хранения, совокупная площадь которых составляет 55 тыс. кв. м. Работа над про
06.12.2024 «Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане

«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новом складе при производстве Алматы, с которым работают два бизнес-направления корпорации. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – международный п
05.12.2024 Внедрение Axelot WMS позволило компании «Бубль-Гум» модернизировать технологии грузообработки

Благодаря переходу на Axelot WMS компания «Бубль-Гум» смогла реализовать новые технологические процессы на складе и повысить эффективность работы распределительного центра. Об этом CNews сообщили представители Axelo
29.11.2024 Компания «Юг-Инструмент» внедрила Axelot WMS

Система Axelot WMS позволяет компании «Юг-Инструмент» эффективно управлять складом в Краснодаре с учетом специфики всех бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ООО «Юг-Инструмент
08.11.2024 KSLux внедрил Axelot WMS

Внедрение Axelot WMS позволило интернет-магазину KSLux автоматизировать складские операции, рассчитать норму выработки персонала склада и по-новому контролировать исполнительскую дисциплину. Об этом CNew
29.10.2024 «Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS

На складе дистрибьютора лакокрасочных материалов «Стройтерминал Центр Красок» в Москве реализован проект внедрения Axelot WMS. Внедрение системы позволило автоматизировать все ключевые бизнес-процессы склада и добиться прозрачности их выполнения, а также повысить качество обработки заказов. «Центр Красок» –
11.09.2024 Российское представительство Ravenol автоматизирует складскую логистику вместе с Axelot

Компания «Равенол Руссланд», представительство немецкой компании Ravenol в России, внедрила Axelot WMS. Благодаря этому ей удалось перенести задачи управления складской логистикой из управленческой системы в отдельное специализированное решение, а также повысить эффективность складски
11.07.2024 «Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани

» в Рязани. В ходе проекта, помимо уже реализованного на других площадках «Технониколь» функционала Axelot WMS, была добавлена возможность фотофиксации внешнего вида собранного товара с помощью
05.07.2024 ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS

ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS. Функционал Axelot WMS позволил компании значительно повысить эффективность управления движением товаров и реализовать надежный механизм мониторинга загруженности склада и раб
17.06.2024 Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге

«Технониколь» тиражировал решение Axelot WMS на очередном региональном распределительном центре, на этот раз в Юрге. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Корпорация «Технониколь» – международный производитель надежных и
10.06.2024 Axelot WMS внедрена на складе 3Pl-оператора «РРК Логистик»

0°C. Площадь объекта порядка 10 тыс. кв. м. Это новый склад, и заказчик искал решение для его автоматизации. Руководство «Владморрыбпорт» обратилось в компанию Axelot, а для внедрения выбрали систему Axelot WMS. Терминал «РРК Логистик» оказывает стандартный набор услуг 3Pl-оператора. В ходе проекта большое внимание было уделено повышению качества обработки заказов и уровню детализации счето
27.05.2024 Система Axelot WMS внедрена на складе крупнейшего производителя растворимых напитков Fes Product

Внедрение Axelot WMS позволило вывести управление работой склада из корпоративной информационной системы в специализированную, а интеграционное решение DATAREON обеспечило обмен данными между ними в режи
14.05.2024 Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов

яет более пяти млрд упаковок в год. Сегодня на российских пищевых предприятиях работает 497 автоматизированных линий компании по упаковке жидких пищевых продуктов. Для реализации проекта была выбрана Axelot WMS, специалисты вендора выполнили анализ процессов и провели автоматизацию на складе в Лобне площадью около 1,5 тыс. кв. м. Помимо напольного хранения и палетных стеллажей, здесь исполь
06.05.2024 Компания GDM перевела еще один склад под управление Axelot WMS

После завершения пилотного проекта внедрения Axelot WMS на складе в Кутаиси, компания GDM при сотрудничестве с Axelot тиражировала решение на площадку в Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания GDM (ООО «Грузинская Д
26.03.2024 Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области

Перед специалистами Axelot стояла задача разработать универсальное решение для автоматизации склада с помощью Axelot WMS, которое можно будет легко тиражировать на другие объекты компании. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания «Керамик Солюшнс Рус» (Cersanit) на рынке с 2002 г. За эти г
04.03.2024 Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге

Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге. Благодаря возможностям проектной методологии Axelot, а также функциональности и гибкости Axelot WMS, проектная команда Estel смогла быстро создать собственный центр компетенции и самостоятельно провести тестовый запуск системы с отладкой всех автоматизированных бизнес-процессов в с
08.02.2024 Profit Logistic продолжает развивать логистику с Axelot

Profit Logistic использует решение Axelot для автоматизации складских процессов и тарификации и биллинга оказываемых услуг. Недавно компания перевела под управление Axelot WMS бизнес-процессы еще одного своего клиента — дистрибьютора элитных алкогольных и безалкогольных напитков. Profit Logistic — 3PL-оператор, обслуживающий работу казахстанских подразделе
06.02.2024 Группа компаний «Черноголовка» перешла на новое поколение Axelot WMS

Внедрение системы Axelot WMS пятого поколения на складе ГК «Черноголовка» позволило улучшить качество обслуживания клиентов группы, увеличить скорость обработки заявок, тщательнее планировать партии на отгрузку

16.01.2024 Axelot внедрила систему управления складом во «ФрешФрост»

Axelot реализовала проект по внедрению системы управления складом Axelot WMS для торговой сети «ФрешФрост» в Москве. В ходе внедрения Axelot WMS во «ФрешФрост» проектная команда настроила обмен данными, который исключает потерю какой-либо информации пр
04.12.2023 «Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани

Используя опыт и наработки предыдущих проектов, специалисты компании Axelot развернули систему Axelot WMS на новом складе «Технониколь» в рамках тиражирования рабочего решения. Корпорация «Технониколь» – международный производитель строительных материалов и систем. Производственная компа
30.11.2023 На складе Reaton в Риге теперь используется Axelot WMS

Запуск Axelot WMS на складе Reaton специалисты Axelot выполняли удаленно, но это не помешало успешному завершению проекта. Reaton работает на рынке с 1988 г. и является одной из крупнейших в Латвии мн
18.03.2022 Axelot WMS X5 запущена одновременно на двух складах компании ООО «Упаковка и Сервис»

Axelot, и специалисты компании приступили к работе над проектом. Для внедрения была выбрана система Axelot WMS X5, а для интеграции WMS с корпоративной информационной системой использовалась ши

Публикаций - 50, упоминаний - 53

Axelot WMS и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 173 47
8484 2
Корус Консалтинг ГК 1255 1
Microsoft Corporation 24849 1
Oracle Corporation 6758 1
Manhattan Associates 60 1
LogistiX - Логистикс-Тех 74 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 887 1
5 элемент - Патио - Прадиус Нова 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2061 1
P.I.T. 2 1
Электронмаш 2 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 95 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 2
Ravenol - Равенол Руссланд - 4 2
Novaroll - Нова Ролл - Упаковка и Сервис 2 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 20 1
Lazurit - Лазурит ТД 6 1
Derjava 1 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Cersanit - Церсанит Трейд 20 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 14 1
KSLux 1 1
AkzoNobel - АкзоНобель 9 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Umai Group - Умай Групп 2 1
Ant Yapi 2 1
Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 4 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 59 1
Бубль гум - Сеть детских магазинов 4 1
Черноголовка ГК - Любятово 5 1
SGX - Singapore Exchange - Сингапурская фондовая биржа 5 1
Холдинг Протэк 3 1
Bergauf - Бергауф 4 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1053 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2480 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 28
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3190 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10649 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12296 11
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4148 11
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities 465 8
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 511 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12400 6
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 309 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4146 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 5
Маркировка - Marking 1125 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11473 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4171 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 502 4
Оцифровка - Digitization 4697 4
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 390 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7342 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11739 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11884 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9860 3
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 166 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1150 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 2
Аксессуары 3971 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9658 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5932 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2255 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2087 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26002 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16205 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 210 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1446 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 139 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 77 31
Axelot TMS 22 6
Axelot SCM 6 4
Axelot Maps 5 2
Linux OS 10230 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2323 1
NVision Барьер 676 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1333 1
Axelot SCAP 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 292 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 220 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Тимашов Алексей 13 2
Носов Павел 1 1
Синьков Кирилл 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7729 7
Беларусь - Белоруссия 5839 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 267 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 659 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 2
Грузия 1255 2
Грузия - Тбилиси 103 2
Грузия - Кутаиси 8 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 2
Казахстан - Республика 5645 2
Россия - СФО - Новосибирск 4434 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 619 2
Германия - Федеративная Республика 12785 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1156 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2043 2
Беларусь - Минск 650 2
Узбекистан - Республика 1785 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 100 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 108 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Азия - Азиатский регион 5615 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Латвия - Рига 96 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 83 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1619 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1508 1
Россия - ПФО - Самарская область 1378 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17474 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 305 1
Ближний Восток 2982 1
Европа 24385 1
Армения - Республика 2324 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 68 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2568 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 959 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7366 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 14
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 206 10
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2524 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5720 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 3
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 322 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 316 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6056 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 517 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5670 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 518 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1043 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7995 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1963 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5022 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7168 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 1
ИТ-аналитика 45 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4776 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 597 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 110 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2476 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 344 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 42 1
Аудит - аудиторский услуги 2816 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 232 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 947 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3604 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 189 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2997 1
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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