Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра»

«Группа Астра» и Axelot рады сообщить об успешном завершении испытаний работоспособности системы Axelot WMS X5 в среде защищенной ОС Astra Linux и в связке с СУБД Tantor. Результаты испытаний подтверждены соответствующими сертификатами, выданными в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Axelot WMS X5 — это пятое поколение системы управления складом, разработанной Axelot. Решение является компонентом комплексной платформы управления цепочками поставок Axelot SCM.

«Подтверждение совместимости с ОС Astra Linux и СУБД Tantor – очередная веха в истории Axelot WMS, которая поддерживает лидирующую позицию решения на рынке. Для нас важно, чтобы наш продукт не просто мог удовлетворить потребностям и запросам наших клиентов, но и полностью соответствовал технологическим трендам и нормативам безопасности. Мы неоднократно слышали от наших партнеров, которые использовали решения Axelot для задач импортозамещения, что безопасность данных была одним из ключевых параметров выбора нового продукта. Теперь у нас есть официальное подтверждение, что система Axelot WMS в сочетании с отечественными ОС Astra Linux и СУБД Tantor гарантирует стабильную и безопасную работу в строгом соответствии с требованиями регуляторов», – отметил Алексей Тимашов, генеральный директор Axelot.

«Совместимость системы Axelot с нашими программными продуктами подтверждает независимость решений компании от зарубежных разработок, в том числе и в части управления базами данных. Это особенно актуально в настоящее время, когда все больше организаций вынуждены задумываться об импортозамещении ПО и полном переходе на отечественный софт», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».