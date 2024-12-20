Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Тимашов Алексей



20.12.2024 Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра» 1
13.03.2024 Алексей Тимашов, DATAREON: Интеграция данных нужна любой компании 1
28.02.2024 «Тим Форс» и Datareon договорились о партнерстве в интеграции приложений и управления данными 1
06.10.2017 Axelot и «Первый БИТ» объявили о выходе на рынок новой компании Gradum 1
22.06.2017 Axelot представила новое облачное решение Axelot:TMS 1
05.06.2017 «Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур 1
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
14.04.2016 Axelot предложила сервисную модель продаж систем «1С:WMS» и «Axelot: TMS» 1
30.11.2015 Axelot предложила круглосуточную техническую поддержку системы «1С:WMS» 1
16.01.2014 Axelot открыла филиал в Казахстане 1
14.01.2011 Axelot автоматизировал управление централизованным казначейством Группы «Продо» 1
02.06.2006 На Байкале тепло без ERP 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Тимашов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 160 11
8213 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Cisco Systems 5114 1
HP Inc. 5685 1
Intel Corporation 12197 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
Gradum - Градум 2 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Team Force - Тим Форс 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Инвитро - Invitro 70 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
СтройГазМонтаж 13 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
ЭФКО ГК 22 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерготрейд ТД 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 3 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-14 - Территориальная генерирующая компания №14 2 1
АвтоВАЗ - Лада Имидж 3 1
Гранд Капитал 1 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 7 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Федеральное казначейство России 1772 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 313 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
Axelot TMS 21 3
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 2
Microsoft Office 3734 1
1С:Консолидация 53 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 1
Axelot Maps 5 1
Microsoft Windows 15657 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 1
Linux OS 9937 1
Axelot WMS 39 1
Ушаков Анатолий 41 1
Долгов Антон 20 1
Кравченко Рано 10 1
Селищев Виктор 1 1
Лобанова Татьяна 1 1
Цодиков Сергей 1 1
Бабкин Сергей 1 1
Грайвер Михаил 1 1
Розенраух Борис 1 1
Гайнанов Руслан 10 1
Акинина Татьяна 2 1
Синьков Кирилл 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Казахстан - Республика 5526 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Аренда 2416 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
МТР - Материально-технические ресурсы 58 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 188 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще