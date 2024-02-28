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«Тим Форс» и Datareon договорились о партнерстве в интеграции приложений и управления данными

Интегратор компетенций «Тим Форс» (участник «Тим Форс Альянс») и Datareon, российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для интеграции приложений и управления данными, объявляют о начале сотрудничества.

Данное партнерство усиливает участников «Тим Форс Альянс» в разработке Open Source и бизнес-решений с использованием передовой технологической платформы Datareon. Об этом CNews сообщили представители Datareon.

Datareon Platform предлагает последнее поколение интеграционных решений на российском рынке, является современной отечественной масштабируемой и отказоустойчивой low-code платформой для управления корпоративными данными и интеграционными потоками. Платформа включает в себя инструменты для интеграции приложений, управления мастер-данными, обработки и управления качества данных и построения корпоративных хранилищ данных. Так, основное назначение платформы – работа с данными, а именно хранение, передача и обработка массивов информации.

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«Наша цель — предложить Open Source сообществу лучший опыт интеграции приложений и работы с данными. Эти задачи также находятся в топ-повестке руководителя технологического блока наших заказчиков. Вступая в партнерство с Datareon, мы получаем новое качество, повышаем масштабируемость и надежность разрабатываемых нами продуктов», – отметил Руслан Гайнанов, основатель «Тим Форс Альянс».

«Мы искренне рады видеть «Тим Форс» в рядах наших партнеров. Активное развитие партнерской сети является сейчас приоритетным направлением для компании. Наши решения являются связующими ПО и одинаково необходимыми для компаний любой отрасли и размера бизнеса, а значит спрос на них будет только расти и у партнера всегда будет поле деятельности для проектов их внедрения», – отметил Алексей Тимашов, генеральный директор Datareon.

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