Team Force Тим Форс
"Тим Форс" - это ИТ-интегратор, объединяющий с 2008 года как профессионалов, так и сформировавшиеся команды специалистов для реализации ИТ-проектов. Партнёрская сеть "Тим Форс" - альянс, позволяющий компаниям и командам дополнять друг друга путем привлечения необходимых компетенций.
«Тим Форс Альянс» – инвестиционное объединение в сфере IT для приумножения бизнес, технологических и финансовых возможностей развития участников.
Team Force и организации, системы, технологии, персоны:
|Гайнанов Руслан 10 3
|Агапкин Андрей 2 2
|Семчук Иван 12 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Симоненко Максим 1 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Стариков Николай 3 1
|Короткий Павел 4 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Школьников Борис 1 1
|Мазин Вадим 1 1
|Фомин Василий 2 1
|Гудзь Всеволод 1 1
|Семенов Александр 145 1
|Демин Андрей 7 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Баринов Андрей 5 1
|Фролов Виктор 11 1
|Никитин Сергей 72 1
|Ивицкий Дмитрий 19 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Дубинин Виталий 2 1
|Носков Константин 236 1
|Акимов Максим 187 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Калиненко Владимир 4 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Мараховский Андрей 1 1
|Шоханов Андрей 1 1
|Родионова Ирина 1 1
|Тимашов Алексей 12 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Рукавишникова Мария 18 1
|Семенкин Максим 8 1
|Анисимов Максим 27 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews Mobile - рейтинг 20 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
|Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
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