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Team Force Тим Форс

Team Force - Тим Форс

"Тим Форс" -  это ИТ-интегратор, объединяющий с 2008 года как профессионалов, так и сформировавшиеся команды специалистов для реализации ИТ-проектов. Партнёрская сеть "Тим Форс" - альянс, позволяющий компаниям и командам дополнять друг друга путем привлечения необходимых компетенций.

«Тим Форс Альянс» – инвестиционное объединение в сфере IT для приумножения бизнес, технологических и финансовых возможностей развития участников.


21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
09.09.2024 «Руссофт»: российская софтверная индустрия развивается на фоне резкого сокращения инвестиций 1
28.08.2024 Российский рынок ПО растет с ускорением 2
25.04.2024 ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM систем 1
01.04.2024 В «Иннополисе» разработали витрину программного обеспечения с открытым кодом 1
28.02.2024 «Тим Форс» и Datareon договорились о партнерстве в интеграции приложений и управления данными 2
30.11.2023 В России появился инвестиционный фонд для ИТ компаний малого и среднего бизнеса — «Тим форс альянс», который в перспективе может стать «альтернативой IPO» 2
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
16.01.2019 «Восход» получит 130 миллионов за недоделанную систему электронных паспортов 2
28.12.2017 Подрядчик по суду выбил из НИИ «Восход» 54 миллиона 2
21.01.2014 Сколько должен стоить консультант SAP? 1
11.12.2013 Названы крупнейшие аутсорсеры поддержки SAP. В пятерке лидеров смена 1
05.06.2013 «Руссофт» и «Тим Форс» помогут разработчикам ПО перераспределять доступные трудовые ресурсы 2
28.12.2012 «Корус Консалтинг» находит таланты в «облаке» 1
03.10.2012 Определены крупнейшие компании по поддержке ПО SAP в России 2

Публикаций - 16, упоминаний - 23

Team Force и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 636 7
SAP SE 5279 4
ЭнергоДата - EnergoData 20 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Ростелеком 9703 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Цифра ГК 2426 2
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 3 2
Intervale - Интервейл 46 1
Itonica - Айтоника 7 1
Accenture plc 682 1
Diasoft - Диасофт 870 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Sitecore 8 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
Бакка Софт - Bacca 14 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Cleverence - Клеверенс 21 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
KODE 12 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
Agima 22 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
iFellow - АйФэлл 42 1
Upwork 6 1
Magora Systems - Магора 5 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Лента - Утконос 177 1
Superjob - Суперджоб 504 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
PepsiCo - Frito-Lay - Фрито Лей Мануфактуринг - Lay's 4 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 436 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 4
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7877 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 1
Team Force - SmartSAP 3 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 2
Иннополис Университет АНО ВО - GoOpenSource 3 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 13 1
Максима ГК - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
SAP SmartSAP.com 1 1
ВТБ Бизнес 48 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 67 1
Гайнанов Руслан 10 3
Агапкин Андрей 2 2
Семчук Иван 12 1
Кузнецов Александр 123 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Крайнов Владислав 5 1
Симоненко Максим 1 1
Вайсман Михаил 3 1
Стариков Николай 3 1
Короткий Павел 4 1
Венедиктова Мария 8 1
Школьников Борис 1 1
Мазин Вадим 1 1
Фомин Василий 2 1
Гудзь Всеволод 1 1
Семенов Александр 145 1
Демин Андрей 7 1
Шуклин Андрей 22 1
Баринов Андрей 5 1
Фролов Виктор 11 1
Никитин Сергей 72 1
Ивицкий Дмитрий 19 1
Сытин Дмитрий 56 1
Дубинин Виталий 2 1
Носков Константин 236 1
Акимов Максим 187 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Калиненко Владимир 4 1
Никифоров Николай 1136 1
Мараховский Андрей 1 1
Шоханов Андрей 1 1
Родионова Ирина 1 1
Тимашов Алексей 12 1
Мартиросов Давид 57 1
Рукавишникова Мария 18 1
Семенкин Максим 8 1
Анисимов Максим 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Индия - Bharat 5446 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 4
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
Айсберг - Eisberg 177 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Mobile - рейтинг 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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