Team Force - Тим Форс

"Тим Форс" - это ИТ-интегратор, объединяющий с 2008 года как профессионалов, так и сформировавшиеся команды специалистов для реализации ИТ-проектов. Партнёрская сеть "Тим Форс" - альянс, позволяющий компаниям и командам дополнять друг друга путем привлечения необходимых компетенций.



«Тим Форс Альянс» – инвестиционное объединение в сфере IT для приумножения бизнес, технологических и финансовых возможностей развития участников.