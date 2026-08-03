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ИКС ИКС Безопасность ГардаТех ГардаТех Солюшнс Групп Crosstech Solutions Group Кросстех Солюшнс Групп

ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - ГардаТех Солюшнс Групп - Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп

Компания Crosstech Solutions Group предлагает собственные разработки, ориентированные на решение критичных вопросов ИБ, а также осуществляет дистрибуцию систем иностранных производителей. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 537 000 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 537 000 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 530 000 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 7 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.08.2026 Компания Crosstech Solutions Group сменила название на «ГардаТех»

Разработчик решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз Crosstech Solutions Group объявил о смене названия. Компания сменила название на «ГардаТех Со
28.07.2026 «Кросстех»: заказчики начали формировать запрос на анализ защищенности ИИ-моделей

Анализ защищенности искусственного интеллекта становится все более частым запросом российских компаний, специалисты «Кросстеха» отмечают, что с начала 2026 г. примерно в 20% запросов на проведение пентеста заказчики интересовались возможностью оценки защищенности ИИ-моделей, используемых в их инфраструктуре.

17.07.2026 «Кросстех»: фишинг и социальная инженерия остаются самой распространенной точкой входа

Эксперты «Кросстеха» составили перечень наиболее распространенных векторов первичного проникновения в и
14.07.2026 «Кросстех» и «Тринити» объявили о сотрудничестве

предложить заказчикам. Текущее партнерство также является важным шагом для развития ИТ-направления «Кросстеха», — сказала Ирина Саблина, руководитель направления по работе с партнерами «Крос
09.07.2026 «Кросстех»: хакеры стали чаще использовать легитимные инструменты для атак на банки

Тактика Living off the Land (LotL), то есть использование легитимных инструментов во время кибератаки, становятся все более распространенной для атак на банки: эксперты «Кросстеха» указывают, что в первом полугодии 2026 г. до 80% всех атак на банки включали элементы LotL, в то время как за аналогичный период прошлого года доля таких инцидентов достигала 60%. Зл
01.07.2026 «Кросстех»: в 9 из 10 сделок по слиянию и поглощению не проводят поиск следов компрометации

Выявление следов компрометации (Compromise Assessment) становится обязательной M&A-процедурой лишь в 10% случаев. Такой оценкой делятся эксперты «Кросстеха» на основе проектного опыта и запросов рынка по итогам первого полугодия 2026 г. Специалисты отмечают, что за аналогичный период 2025 г. поиск следов компрометации проводился примерно
15.06.2026 60% сотрудников используют ИИ с собственных аккаунтов для работы

ом порядка 60% граждан используют для этого собственные аккаунты в популярных нейросетях. Эксперты «Кросстеха» указывают, что это создает дополнительные риски безопасности, например, утечки или
04.06.2026 Компания «Кросстех» завершила внедрение системы PAM Infrascope

доступом. Ключевыми задачами были проверка совместимости Infrascope с существующей инфраструктурой «Кросстеха» и оценка удобства управления привилегированными учетными записями. Кроме того, нео
02.06.2026 «Кросстех» и Qtech объявили о стратегическом партнерстве

ромторга, а программное обеспечение включено в реестр российского ПО. Это существенно упрощает для «Кросстеха» работу с государственными заказчиками и объектами критической информационной инфра
29.05.2026 «Кросстех»: каждый третий инцидент в российских компаниях связан с действиями легитимных пользователей

и в российских компаниях связаны с действиями легитимных пользователей - сотрудников, подрядчиков или партнеров, имеющих санкционированный доступ к инфраструктуре. К такому выводу пришли специалисты «Кросстеха». Около 75% инсайдерских инцидентов – непреднамеренные: ошибки, халатность, незнание правил работы с данными, использование скомпрометированных паролей. Оставшаяся четверть – целенапр
28.05.2026 «Кросстех» и Yandex Cloud будут реализовывать проекты для защиты бизнеса от киберугроз

масштабируемые решения для защиты ИТ-инфраструктуры и данных. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстеха». В рамках сотрудничества «Кросстех» будет использовать сервисы Yandex Cloud для по
27.05.2026 «Кросстех»: 10% аутентификационных данных из утечек дают доступ к корпоративным сервисам

т доступ к корпоративным сервисам – почте, облачным хранилищам, CRM-системам и так далее. Эксперты «Кросстеха» указывают, что под особым риском оказываются компании с низким уровнем управления

22.05.2026 «Кросстех»: 60% российских компаний используют облачные большие языковые модели

имер, ChatGPT и DeepSeek), половина – российские (например, GigaChat и YandexGPT). При этом примерно 60% моделей размещены в облаке (сторонние SaaS), а 40% развернуты внутри инфраструктуры. Эксперты «Кросстеха» и Infera Security предупреждают, что несмотря на очевидные преимущества такого подхода, он сопровождается дополнительными рисками, главные из которых – зависимость от подрядчика и ат
21.05.2026 «Кросстех»: до 70% ущерба от ИБ-инцидента для крупного бизнеса – простой

составляет от 50% до 70% потерь крупных предприятий в результате успешной кибератаки. Специалисты «Кросстеха» указывают, что основная проблема заключается в низком уровне развития инфраструкту
19.05.2026 «Кросстех» и «Норникель» стали партнерами в области киберустойчивости

и развитие лучших практик в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстеха». Формат партнерства предполагает совместную деятельность в области разработки и ре
13.05.2026 «Кросстех»: около 70% компаний не имеют точного представления о количестве API в инфраструктуре

д 2025 г. API (application programming interface) – это набор правил, протоколов и инструментов, позволяющих ПО взаимодействовать друг с другом, передавать данные и использовать функционал. Эксперты «Кросстеха» указывают, что на эту ситуацию влияют развитие микросервисов, увеличение числа подрядчиков, партнеров и облачных сервисов. Основная доля API, которые оказываются скрыты от внимания И
18.02.2025 Максим Симачев назначен первым заместителем генерального директора Crosstech Solutions Group

Максим Симачев назначен первым заместителем генерального директора российского разработчика решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз Crosstech Solutions Group. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group. Максим Симачев обладает более чем 25-летним опытом работы в ИТ-индустрии. До прихода в Cross
29.01.2025 Никита Андреянов назначен заместителем генерального директора по продуктовой политике Crosstech Solutions Group

Российский разработчик решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз Crosstech Solutions Group сообщает о назначении Никиты Андреянова на должность заместителя генерального директора по продуктовой политике. Никита работает в компании с 2020 г., ранее занимал до
21.11.2024 Crosstech Solutions Group расширяет образовательные возможности для профессионалов в области информационной безопасности

дарственную лицензию на дополнительное профессиональное образование (ДПО). «Получение лицензии на ДПО — важный шаг для нашей компании. Этот документ подтверждает соответствие образовательных программ Crosstech Solutions Group требованиям законодательства Российской Федерации и демонстрирует высокие стандарты обучения», — сказал Андрей Сакунов, руководитель отдела обучения и развития компани
18.11.2024 Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности

Группа компаний Mont и разработчик решений для информационной безопасности (ИБ) Crosstech Solutions Group заключили дистрибьютерское соглашение. В рамках партнерства Mont будет продвигать решения Crosstech Solutions Group, что обеспечит партнерам доступ к проверенны
02.09.2024 Сеть магазинов «Магнит» повысила уровень защищенности данных своих клиентов и минимизировала риск утечки персональных данных, внедрив решение для маскирования баз данных Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп»

время, которое раньше затрачивалось на эти задачи, высвобождая ресурсы для других проектов. Продукт ООО «Кросстех Солюшнс Групп» — Jay Data предоставляет готовые методы маскирования баз данных,
26.03.2024 Crosstech Solutions Group объявила о запуске нового продукта на рынке информационных технологий

ированного управления (Unified Endpoint Management) позволяет организациям защитить устройства сотрудников, одновременно управляя жизненным циклом этих устройств. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group. Crosstech Endpoint Device Manager – российская разработка, предназначенная для централизованного мониторинга и управления обширным парком устройств, включающим десятк
17.07.2023 Sitronics Group пополнила портфель решений для информационной безопасности продуктами Crosstech Solutions Group

Sitronics Group заключила партнерское соглашение с компанией Crosstech Solutions Group – российским разработчиком решений для мониторинга, контроля и защиты от внутренних угроз с учетом специфики каждой отдельной организации. Продукты входят в реестр рос
07.04.2023 RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение

RRC стала официальным дистрибьютором Crosstech Solutions Group, российского разработчика решений информационной безопасности. Компании подписали соглашение, в рамках которого RRC дополнит продуктовый портфель решениями Docs Securi
05.08.2022 Axoft обновил отечественный ИБ-портфель решениями от Crosstech Solutions Group

й эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов, подписали дистрибуторское соглашение. Теперь более 3700 партнеров Axoft смогут предложить своим заказчикам современные технологии Crosstech Solutions Group для обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Axoft. В рамках подписанного соглашения партнеры Axoft уже сейчас могут ознакомиться

05.07.2022 «Сиссофт» и Crosstech Solutions Group стали партнерами

Российский разработчик ИТ-решений Crosstech Solutions Group и системный интегратор «Сиссофт» подписали соглашение о партнерстве
26.05.2022 Softline и Crosstech Solutions Group стали партнерами

Глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов Softline и российский разработчик ИТ-решений Crosstech Solutions Group подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество с компанией C
12.04.2022 В Crosstech Solutions Group назначен коммерческий директор

отношения со стратегически важными для компании клиентами, что подтверждает стабильный рост данного направления. «Увеличение выручки и доли компании на рынке — основной приоритет моей деятельности в Crosstech Solutions Group. Для реализации поставленных задач в структуру департамента будут внесены изменения. Мы будем уделять больше внимания проблематике клиентов в различных отраслях — это

01.04.2022 Артем Харченков, Crosstech Solutions Group: Мы предлагаем полностью российское решение за меньшие деньги

ий. Именно для этих категорий сотрудников с внедрением нашего решения жизнь сильно упрощается — прозрачность и эффективность процесса повышается, а трудозатраты в работе сокращаются. Артем Харченков, Crosstech Solutions Group: Наши клиенты — любые компании, желающие навести порядок у себя в учёте и сократить расходы на управление своей ИТ-инфраструктурой CNews: В чем отличия CTSA перед запа
01.04.2022 В Crosstech Solutions Group назначен заместитель генерального директора

Шалва Гогуа присоединился к команде Crosstech Solutions Group в качестве заместителя генерального директора. В должность Шалва вступил в апреле 2022 г. На посту заместителя генерального директора Шалва Гогуа займется курированием

Публикаций - 58, упоминаний - 83

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 5
ИКС - ИКС Безопасность 5 4
ИКС 539 4
Softline - Софтлайн 3745 4
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 936 3
Cisco Systems 5371 3
Yandex - Яндекс 9233 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 3
InfoWatch - Инфовотч 1186 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 955 3
MONT - МОНТ 188 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 3
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 3
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 231 2
Ростелеком 10955 2
Microsoft Corporation 25779 2
Ред Софт - Red Soft 1238 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 608 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Код Безопасности 814 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 2
Qtech - Кьютэк 211 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
InnoSTage - Инностейдж 220 2
Varonis Systems 42 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 79 1
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 600 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 1
Difo 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1249 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1761 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 90 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Северсталь ПАО - Severstal 631 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Superjob - Суперджоб 861 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 112 1
Polylog - Агентство Полилог 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13878 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5668 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3653 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 449 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 519 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16273 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24436 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22643 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18141 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 7
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 157 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 6
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2084 4
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3724 3
Hacktivism - Хактивизм 303 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 3
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 16 12
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Jay Data 10 9
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Smart Assets 7 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5735 6
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech CEDM - Crosstech Endpoint Device Manager 4 4
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - IDM CAE - Identity Management Crosstech Advanced Edition 4 4
Linux OS 11542 4
Microsoft Office 4175 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1600 4
OpenAI - ChatGPT 726 3
Microsoft Windows 16894 3
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 2
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Tantor PGconfiguraqtor 7 2
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Container Security - CTCS 2 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Oracle Java - язык программирования 3471 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2516 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 2
Docker - Платформа распределённых приложений 544 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 746 2
OpenText - Micro Focus Asset Manager 3 2
Veritas Symantec Altiris 60 1
BMC Helix - BMC Helix Remediate - TrueSight Vulnerability Management - BMC Helix Optimize - TrueSight Capacity Optimization - BMC Helix Monitor - TrueSight Operations Management 7 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1772 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 362 1
Microsoft Corporation - GitHub Copilot 42 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Anonimizer 1 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 87 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 408 1
ServiceNow IT Asset Management 1 1
FreePik 1848 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech DataGrain UEBA 1 1
Napoleon IT - AI Talent Hub 26 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GigaCode - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 63 1
Ivanti ITAM - Ivanti IT Asset Management - Ivanti Asset Service - Ivanti Asset Lifecycle Manager 9 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 10 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 41 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 118 1
Мельникова Анастасия 440 5
Волков Станислав 6 5
Гаджиев Али 5 4
Андреянов Никита 3 3
Галиев Ильдар 7 3
Шелобков Алексей 53 3
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Дарчинов Станислав 11 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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