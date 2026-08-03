ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - ГардаТех Солюшнс Групп - Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп

Компания Crosstech Solutions Group сменила название на «ГардаТех» Разработчик решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз Crosstech Solutions Group объявил о смене названия. Компания сменила название на «ГардаТех Со

«Кросстех»: заказчики начали формировать запрос на анализ защищенности ИИ-моделей Анализ защищенности искусственного интеллекта становится все более частым запросом российских компаний, специалисты «Кросстеха» отмечают, что с начала 2026 г. примерно в 20% запросов на проведение пентеста заказчики интересовались возможностью оценки защищенности ИИ-моделей, используемых в их инфраструктуре.

«Кросстех»: фишинг и социальная инженерия остаются самой распространенной точкой входа Эксперты «Кросстеха» составили перечень наиболее распространенных векторов первичного проникновения в и

«Кросстех» и «Тринити» объявили о сотрудничестве предложить заказчикам. Текущее партнерство также является важным шагом для развития ИТ-направления «Кросстеха», — сказала Ирина Саблина, руководитель направления по работе с партнерами «Крос

«Кросстех»: хакеры стали чаще использовать легитимные инструменты для атак на банки Тактика Living off the Land (LotL), то есть использование легитимных инструментов во время кибератаки, становятся все более распространенной для атак на банки: эксперты «Кросстеха» указывают, что в первом полугодии 2026 г. до 80% всех атак на банки включали элементы LotL, в то время как за аналогичный период прошлого года доля таких инцидентов достигала 60%. Зл

«Кросстех»: в 9 из 10 сделок по слиянию и поглощению не проводят поиск следов компрометации Выявление следов компрометации (Compromise Assessment) становится обязательной M&A-процедурой лишь в 10% случаев. Такой оценкой делятся эксперты «Кросстеха» на основе проектного опыта и запросов рынка по итогам первого полугодия 2026 г. Специалисты отмечают, что за аналогичный период 2025 г. поиск следов компрометации проводился примерно

60% сотрудников используют ИИ с собственных аккаунтов для работы ом порядка 60% граждан используют для этого собственные аккаунты в популярных нейросетях. Эксперты «Кросстеха» указывают, что это создает дополнительные риски безопасности, например, утечки или

Компания «Кросстех» завершила внедрение системы PAM Infrascope доступом. Ключевыми задачами были проверка совместимости Infrascope с существующей инфраструктурой «Кросстеха» и оценка удобства управления привилегированными учетными записями. Кроме того, нео

«Кросстех» и Qtech объявили о стратегическом партнерстве ромторга, а программное обеспечение включено в реестр российского ПО. Это существенно упрощает для «Кросстеха» работу с государственными заказчиками и объектами критической информационной инфра

«Кросстех»: каждый третий инцидент в российских компаниях связан с действиями легитимных пользователей и в российских компаниях связаны с действиями легитимных пользователей - сотрудников, подрядчиков или партнеров, имеющих санкционированный доступ к инфраструктуре. К такому выводу пришли специалисты «Кросстеха». Около 75% инсайдерских инцидентов – непреднамеренные: ошибки, халатность, незнание правил работы с данными, использование скомпрометированных паролей. Оставшаяся четверть – целенапр

«Кросстех» и Yandex Cloud будут реализовывать проекты для защиты бизнеса от киберугроз масштабируемые решения для защиты ИТ-инфраструктуры и данных. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстеха». В рамках сотрудничества «Кросстех» будет использовать сервисы Yandex Cloud для по

«Кросстех»: 10% аутентификационных данных из утечек дают доступ к корпоративным сервисам т доступ к корпоративным сервисам – почте, облачным хранилищам, CRM-системам и так далее. Эксперты «Кросстеха» указывают, что под особым риском оказываются компании с низким уровнем управления

«Кросстех»: 60% российских компаний используют облачные большие языковые модели имер, ChatGPT и DeepSeek), половина – российские (например, GigaChat и YandexGPT). При этом примерно 60% моделей размещены в облаке (сторонние SaaS), а 40% развернуты внутри инфраструктуры. Эксперты «Кросстеха» и Infera Security предупреждают, что несмотря на очевидные преимущества такого подхода, он сопровождается дополнительными рисками, главные из которых – зависимость от подрядчика и ат

«Кросстех»: до 70% ущерба от ИБ-инцидента для крупного бизнеса – простой составляет от 50% до 70% потерь крупных предприятий в результате успешной кибератаки. Специалисты «Кросстеха» указывают, что основная проблема заключается в низком уровне развития инфраструкту

«Кросстех» и «Норникель» стали партнерами в области киберустойчивости и развитие лучших практик в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстеха». Формат партнерства предполагает совместную деятельность в области разработки и ре

«Кросстех»: около 70% компаний не имеют точного представления о количестве API в инфраструктуре д 2025 г. API (application programming interface) – это набор правил, протоколов и инструментов, позволяющих ПО взаимодействовать друг с другом, передавать данные и использовать функционал. Эксперты «Кросстеха» указывают, что на эту ситуацию влияют развитие микросервисов, увеличение числа подрядчиков, партнеров и облачных сервисов. Основная доля API, которые оказываются скрыты от внимания И

Максим Симачев назначен первым заместителем генерального директора Crosstech Solutions Group Максим Симачев назначен первым заместителем генерального директора российского разработчика решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз Crosstech Solutions Group. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group. Максим Симачев обладает более чем 25-летним опытом работы в ИТ-индустрии. До прихода в Cross

Никита Андреянов назначен заместителем генерального директора по продуктовой политике Crosstech Solutions Group Российский разработчик решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз Crosstech Solutions Group сообщает о назначении Никиты Андреянова на должность заместителя генерального директора по продуктовой политике. Никита работает в компании с 2020 г., ранее занимал до

Crosstech Solutions Group расширяет образовательные возможности для профессионалов в области информационной безопасности дарственную лицензию на дополнительное профессиональное образование (ДПО). «Получение лицензии на ДПО — важный шаг для нашей компании. Этот документ подтверждает соответствие образовательных программ Crosstech Solutions Group требованиям законодательства Российской Федерации и демонстрирует высокие стандарты обучения», — сказал Андрей Сакунов, руководитель отдела обучения и развития компани

Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности Группа компаний Mont и разработчик решений для информационной безопасности (ИБ) Crosstech Solutions Group заключили дистрибьютерское соглашение. В рамках партнерства Mont будет продвигать решения Crosstech Solutions Group, что обеспечит партнерам доступ к проверенны

Сеть магазинов «Магнит» повысила уровень защищенности данных своих клиентов и минимизировала риск утечки персональных данных, внедрив решение для маскирования баз данных Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп» время, которое раньше затрачивалось на эти задачи, высвобождая ресурсы для других проектов. Продукт ООО «Кросстех Солюшнс Групп» — Jay Data предоставляет готовые методы маскирования баз данных,

Crosstech Solutions Group объявила о запуске нового продукта на рынке информационных технологий ированного управления (Unified Endpoint Management) позволяет организациям защитить устройства сотрудников, одновременно управляя жизненным циклом этих устройств. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group. Crosstech Endpoint Device Manager – российская разработка, предназначенная для централизованного мониторинга и управления обширным парком устройств, включающим десятк

Sitronics Group пополнила портфель решений для информационной безопасности продуктами Crosstech Solutions Group Sitronics Group заключила партнерское соглашение с компанией Crosstech Solutions Group – российским разработчиком решений для мониторинга, контроля и защиты от внутренних угроз с учетом специфики каждой отдельной организации. Продукты входят в реестр рос

RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение RRC стала официальным дистрибьютором Crosstech Solutions Group, российского разработчика решений информационной безопасности. Компании подписали соглашение, в рамках которого RRC дополнит продуктовый портфель решениями Docs Securi

Axoft обновил отечественный ИБ-портфель решениями от Crosstech Solutions Group й эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов, подписали дистрибуторское соглашение. Теперь более 3700 партнеров Axoft смогут предложить своим заказчикам современные технологии Crosstech Solutions Group для обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Axoft. В рамках подписанного соглашения партнеры Axoft уже сейчас могут ознакомиться

«Сиссофт» и Crosstech Solutions Group стали партнерами Российский разработчик ИТ-решений Crosstech Solutions Group и системный интегратор «Сиссофт» подписали соглашение о партнерстве

Softline и Crosstech Solutions Group стали партнерами Глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов Softline и российский разработчик ИТ-решений Crosstech Solutions Group подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество с компанией C

В Crosstech Solutions Group назначен коммерческий директор отношения со стратегически важными для компании клиентами, что подтверждает стабильный рост данного направления. «Увеличение выручки и доли компании на рынке — основной приоритет моей деятельности в Crosstech Solutions Group. Для реализации поставленных задач в структуру департамента будут внесены изменения. Мы будем уделять больше внимания проблематике клиентов в различных отраслях — это

Артем Харченков, Crosstech Solutions Group: Мы предлагаем полностью российское решение за меньшие деньги ий. Именно для этих категорий сотрудников с внедрением нашего решения жизнь сильно упрощается — прозрачность и эффективность процесса повышается, а трудозатраты в работе сокращаются. Артем Харченков, Crosstech Solutions Group: Наши клиенты — любые компании, желающие навести порядок у себя в учёте и сократить расходы на управление своей ИТ-инфраструктурой CNews: В чем отличия CTSA перед запа