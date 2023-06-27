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SAP Consulting

СОБЫТИЯ

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27.06.2023 «Единственный предпочтительный партнер» SAP в России растерял сотрудников и оказался в шаге от банкротства 1
25.07.2022 Ушедший из России SAP наказал своего местного «единственного предпочтительного партнера» на 70 миллионов 1
14.04.2020 Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома» 1
01.06.2017 «Детский мир» инвестирует 260 млн руб. в развитие проектов SAP 1
22.09.2016 «Детский мир» построил единое информационное пространство на базе SAP for Retail 1
17.06.2016 SAP СНГ и «Мегафон» подписали меморандум о первом внедрении системы S4/HANA в российской компании 1
16.06.2016 SAP СНГ: Объем партнерских продаж в 2015 году вырос на рекордные 84% 1
05.02.2016 Airbus Defence & Space Optronics оптимизирует финансовые процессы с помощью SAP S/4HANA 1
30.04.2015 SAP S/4HANA на Форуме SAP: российские компании распробовали таблетку от кризиса 1
29.04.2015 Охрана труда в «Петроказахстане» — под контролем SAP EHSM 1
24.04.2015 «Аэромар» внедрил SAP ERP 1
20.04.2015 Vivreau снизила влияние на окружающую среду с внедрением SAP Cloud for Customer 1
13.02.2015 «Трансаэро» переходит в «облако» SAP HANA Enterprise Cloud 1
11.09.2014 SAP запустила в России сервис User Experience Design Services 1
25.08.2014 Услуга Quality Assurance 2.0 от SAP СНГ поможет управлять качеством проектов 2
04.06.2014 «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» запустил ERP-систему на базе SAP 1
14.02.2014 Назначен новый глава SAP СНГ 1
09.09.2013 «МегаФон» внедрил систему управления электронными документами на базе SAP Extended ECM by OpenText 1
04.09.2013 SAP Consulting обновила системный ландшафт SAP ERP в «Эльдорадо» 1
26.07.2013 SAP Screen Personas: персонализация интерфейса SAP ERP без помощи программистов 1
20.06.2013 КАМАЗ и SAP расширяют сотрудничество 1
14.06.2013 SinoOil внедрила SAP ERP 1
24.05.2013 Ветеран IBM Россия стал вице-президентом в SAP 1
24.05.2013 В SAP СНГ — новые назначения в руководстве 1
21.05.2013 Банк Novum обрабатывает платежи по предоплаченным картам с помощью SAP Mobile Platform 1
12.11.2012 «Калужский турбинный завод» оптимизировал свой бизнес с помощью SAP ERP 1
29.10.2012 МГТС модернизировала систему на базе SAP ERP за 4 месяца 1
17.10.2012 «Силовые машины» внедрили единую систему управления предприятием на базе SAP ERP 1
03.10.2012 Определены крупнейшие компании по поддержке ПО SAP в России 1
20.07.2012 «Газпром нефтехим Салават» внедрил ERP-систему на базе решения SAP 1
16.04.2012 SAP анонсировал единую стратегию управления данными в режиме реального времени 1
04.03.2009 «Юнимилк» меняет MS Axapta на SAP 1
27.03.2006 Siemens присоединяется к SAP Global Security 1
06.02.2006 Питер – главная экспертная зона SAP в Восточной Европе 1
25.08.2004 Почтовая служба США выбрала SAP 1
05.08.2003 Fender "настроит" производство гитар с помощью mySAP Business Suite 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

SAP Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5622 36
SAP CIS - САП СНГ 868 23
АСАП Разработка - ASAP Development - АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП софт 25 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3365 2
МегаФон 10872 2
Microsoft Corporation 25831 2
Accenture plc 724 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
9655 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 73 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
SAP Казахстан 9 1
SAP Deutschland 1 1
Кредо Консалтинг 18 1
ЭнергоДата - EnergoData 21 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Nakisa 5 1
КАН АВТО 5 1
Системы документооборота 522 1
Ростелеком 11008 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5691 1
Lenovo Group 2472 1
Apple Inc 13235 1
Meta Platforms - Facebook 4627 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
Oracle Corporation 7097 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 267 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 104 1
HEC 26 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 166 1
Н-Системс 7 1
OpenText 240 1
Navigine - Навигационные решения 19 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
ПетроКазахстан 3 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1276 2
Газпром ПАО 1497 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 924 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 300 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Силовые машины 166 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 45 1
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз 1 1
ПетроКазахстан Оверсиз Сервисез Инк 1 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Резонанс НПП 407 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 14 1
ТЭП - Теплоэлектропроект 5 1
Global Security 23 1
КТЗ - Калужский турбинный завод 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2978 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
Royal Dutch Shell - Шелл 235 1
Volkswagen Group - VW 309 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
PepsiCo - Frito-Lay - Фрито Лей Мануфактуринг - Lay's 4 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 185 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Аэрофлот - Аэромар 6 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3340 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1176 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2356 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 781 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7882 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5699 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8332 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24595 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2956 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13232 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26610 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14058 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33731 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2028 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12278 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7926 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10437 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1409 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13060 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3611 3
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 551 3
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 544 2
Оповещение и уведомление - Notification 6052 2
Контроллинг 106 2
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 347 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2108 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1053 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6509 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13733 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3395 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2919 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1166 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29817 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8718 2
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14035 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1079 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 949 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 582 6
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 4
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 67 4
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1378 3
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 2
SAP Fiori 45 2
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 6 2
SAP Store - SAP Marketplace 8 1
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 11 1
SAP Screen Personas 3 1
SAP Sybase PowerDesigner 8 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
SAP Sybase Replication Server 7 1
SAP Sybase Event Stream Processor 2 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
SAP for Automotive - mySAP Automotive 6 1
SAP BO - SAP BusinessObjects BI - Xcelsius 14 1
SAP User Experience Design Services 1 1
SAP ERP FI - SAP Financials - mySAP Financials 6 1
MasterCard Prepaid 4 1
Ideco NGFW 53 1
Apple iOS 8619 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 793 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 1
Apache Hadoop 471 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 89 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2562 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 705 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 1
Ганрио Роман 10 7
Постолатий Виталий 22 4
Орехов Вячеслав 48 4
Юрьев Илья 47 4
Алтухов Леонид 21 3
Блинов Андрей 5 3
Гонтарев Павел 122 3
Воробьев Валерий 14 3
Янковский Александр 4 2
Журавлев Роман 22 2
Назаров Азат 7 2
Парменова Наталия 63 2
Чирахов Владимир 9 2
Борисов Роман 32 1
Демин Андрей 8 1
Николау Лев 10 1
Дурыгин Виктор 10 1
Фильченков Сергей 6 1
Тартаковская Людмила 1 1
Агапкин Андрей 2 1
Белинский Сергей 4 1
Ардалионов Леонид 1 1
Höchbauer Stefan - Хохбауэр Штефан 8 1
Богатырева Бэла 1 1
Низамов Азат 1 1
Schwarz Markus - Шварц Маркус 2 1
Ламсков Максим 3 1
Сезева Елена 1 1
Albrecht Marcus - Альбрехт Маркус 1 1
Хазикан Нурлан 1 1
Sikka Vishal - Сикка Вишал 9 1
Scheuerer Jochen - Шойерер Йохен 1 1
Ленский Александр 1 1
Hommel Uwe - Хоммел Уве 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Попов Михаил 56 1
Богачев Игорь 183 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
Агузумцян Ара 20 1
Солдатенков Сергей 162 1
Россия - РФ - Российская федерация 167448 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 7
Германия - Федеративная Республика 13270 7
Европа 25008 5
Европа Восточная 3140 4
Казахстан - Республика 6080 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 3
Украина 7939 3
Беларусь - Белоруссия 6325 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8631 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 60 1
Казахстан - Карагандинская область - Кумколь - Нефтегазовое месторождение на территории Казахстана 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19271 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54942 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3480 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 1
Азия - Азиатский регион 5943 1
Ирландия - Республика 1055 1
Дания - Королевство 1339 1
Индия - Bharat 5893 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3482 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2616 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3597 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2315 1
Испания - Королевство 3842 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 501 1
Австрия - Австрийская Республика 1358 1
Китай - Шанхай 837 1
Китай - Пекин - Beijing 1106 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53828 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3519 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8537 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6623 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5156 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21865 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5631 3
Экономический эффект 1374 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8294 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18279 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9109 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6209 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6602 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2579 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 874 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2398 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8131 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3606 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16216 2
Физика - Physics - область естествознания 2957 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7559 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2768 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6115 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2200 1
Энергетика - Energy - Energetically 5920 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1238 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1862 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1516 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1803 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 731 1
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