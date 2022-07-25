Ушедший из России SAP наказал своего местного «единственного предпочтительного партнера» на 70 миллионов

Покинувший нашу страну немецкий SAP продолжает успешную практику разбирательств с российскими компаниями в российских судах. В последнем из завершившихся разбирательств служители Фемиды обязали одного из старейших партнеров SAP в России выплатить вендору долг и неустойку в 73 млн руб.

Взыскание с АСАП

Как выяснил CNews, российскому партнеру немецкой SAP, компании с говорящим названием «АСАП софт» придется выплатить представительству зарубежного вендора в нашей стране 73,2 млн руб. Данная сумма включает основной долг в размере 66,5 млн руб. и неустойку в 6,7 млн руб.

Это следует из вердикта Арбитражного суда Москвы. «САП СНГ» обратился в него с иском к «АСАП софту» 17 января 2022 г., то есть еще до начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Напомним, на ее фоне в первых числах марта 2022 г. SAP приняла решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок.

Как следует из судебных документов, «САП СНГ» оказывал услуги сопровождения и поддержки ПО SAP его конечным пользователям — непосредственным клиентам «АСАП софта». Договоренности об этом были зафиксированы условиями партнерского соглашения Partner Edge VAR № 74/12 от 4 октября 2012 и генерального соглашения SAP Partner Edge № 11/17 от 1 января 2017 г.

«Ответчик оказанные услуги принял, произвел частичную оплату, в связи с чем образовалась задолженность, — отмечают судьи. — Поскольку задолженность погашена не была, истцом начислена неустойка согласно ст. 8 ч. 2 общих условий к соглашениям».

Немецкий SAP выиграл в российском суде у своего партнера — АСАП

По формулировкам служителей Фемиды можно заключить, что «АСАП софт» не стал оспаривать в суде факт задолженности перед вендором, хотя и настаивал на снижении суммы неустойки, в чем в итоге не преуспел.

На момент публикации данного материала представители «АСАП софта» не смогли сообщить CNews причину, по которой задолженность перед вендорам не была погашена компанией в срок.

Специфика бизнеса «АСАП софт»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «АСАП софт» было зарегистрировано в Москве 23 августа 2012 г. Бессменным гендиректором компании выступает Валерий Воробьев. Единственным учредителем — зарегистрированное в Москве 25 ноября 2004 г. ООО «АСАП консалтинг», полностью принадлежащее и возглавляемое Воробьевым.

Бизнесмен также владеет и управляет ООО «АСАП разработка», которое было зарегистрировано в Москве 25 марта 2020 г.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. «АСАП софт» показал выручку в 64,8 млн руб. с падением этого показателя на 34% по сравнению с предыдущим годом и чистую прибыль на уровне 555 тыс. руб. «АСАП консалтинг» за этот же период показал выручку в 31,2 млн руб. (падение на 88%) и убыток в 30,9 млн руб. А вот у «АСАП разработок» на этом фоне дела идут гораздо лучше: выручка в 360,2 млн руб. (прирост на 723%) и чистая прибыль в 10,3 млн руб.

Вячеслав Журавлев, hh.ru: Самое сложное при поиске ЦОД — найти площадку со свободными стойко-местами Центры обработки данных

Ранее на сайте «АСАП консалтинга» (asapcg.ru, сейчас по этому адресу представлена «АСАП разработка») сообщалось, что компания с 2004 г. оказывает комплексные услуги в области внедрения систем управления предприятием класса ERP, BI, НСM, CRM на базе продуктов SAP. «На сегодняшний день в арсенале компании более 70 успешно реализованных полнофункциональных проектов в ведущих отраслях экономики, — говорилось в справке организации в начале 2020 г. — В штате компании — более 85 высококвалифицированных и сертифицированных специалистов по технологиям и продуктам SAP с опытом работы в SAP-консалтинге 10 лет и более».

Компания указывала, что она — «единственный предпочтительный партнер SAP в дискретном производстве, подтверждающий ежегодно свой статус с 2007 г.». Сейчас эта формулировка используется компанией при описании своей деятельности на рекрутинговом ресурсе HH.ru.

В базе «Контур.фокуса» за «АСАП консалтингом» числится девять госконтрактов на общую сумму в 2,1 млрд руб., за двумя другими АСАПами — ни одного.

Покинувший Россию SAP успешен в российских судах

Победа в суде над «АСАП софтом» — не единственный успех «САП СНГ» последнего времени. Анализ CNews базы арбитражных судов показал, что на момент ухода SAP из России на рассмотрении служителей Фемиды в российской юрисдикции находилось с десяток крупных исков, шесть из них — к российским компаниям.

Кибербезопасность КИИ: от теории к практике Защита данных

К маю 2022 г. разбирательства по трем из последних завершились, все в пользу SAP. В частности, 27 апреля 2022 г. немецкая компания добилась взыскания 7,3 млн руб. долгов по договору на оказание облачных услуг с ООО «Управляющая компания “Кан авто”» (Казань). Неделю спустя, 4 мая 2022 г. — взыскания 27,8 млн руб. долгов по договору о предоставлении прав на использование ПО и оказание услуг по его сопровождению третьим лицам с ООО «Ниагара» (Москва).

Кроме того, SAP удалось 19 апреля 2022 г. в апелляционной инстанции отстоять ранее вынесенное решение суда о взыскании 8,3 млн руб. долгов по договору, аналогичному с «Кан авто», с ООО «Н-системс» (Москва).