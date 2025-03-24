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Воробьев Валерий


24.03.2025 Валерия Воробьева назначена директором Альянса в сфере ИИ 1
27.06.2023 «Единственный предпочтительный партнер» SAP в России растерял сотрудников и оказался в шаге от банкротства 1
14.09.2022 Российские проекты по внедрению технологий ИИ могут получить гранты до 50 млн рублей 1
25.07.2022 Ушедший из России SAP наказал своего местного «единственного предпочтительного партнера» на 70 миллионов 1
14.04.2020 Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома» 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
24.04.2019 «Русполимет» запустил единую интегрированную систему управления на базе SAP S/4HANA 1
15.03.2019 ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA 1
13.06.2018 Росевробанк внедрил «кредитный конвейер» на базе SAP CRM и SAS RTDM 1
08.08.2016 «БелЗАН» управляет ремонтными работами на базе SAP 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Воробьев Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 23 8
SAP SE 5305 7
SAP CIS - САП СНГ 854 6
SAP Consulting 36 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 862 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 2
Microsoft Corporation 24723 1
Softline - Софтлайн 2885 1
SAS Institute 979 1
Крок - Croc 1780 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 1
НАГ - NAG 16 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 14 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
8333 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 155 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Infor - infor business AG 240 1
Н-Системс 7 1
Кредо Консалтинг 18 1
КАН АВТО 5 1
AMT Group - АМТ-Груп 357 1
Теко НПК 430 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 458 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Татнефть 228 1
Газпром нефть 627 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
Транснефть 303 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Русполимет ПАО 10 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
ТЭП - Теплоэлектропроект 4 1
Верный - торговая сеть 291 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1001 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2734 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 5
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