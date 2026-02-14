Разделы

КубГАУ Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

КубГАУ — один из ведущих аграрных вузов России, крупнейший в ЮФО центр науки, образования и инноваций.

СОБЫТИЯ


14.02.2026 Баталов Роман Александрович: биография основателя группы «Мантера» 1
06.11.2025 GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен 2
05.06.2025 Альянс в сфере ИИ представил бенчмарк MERA Industrial: новый стандарт оценки отраслевых LLM для решения бизнес-задач 1
13.12.2024 Абитуриенты, студенты и преподаватели вузов получат быстрые и точные ответы благодаря GigaChat 1
04.03.2024 Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом 2
10.10.2023 Axenix открыла офис в Краснодаре 1
27.09.2023 Цифровизация АПК поможет решить вопрос нехватки кадров 1
01.02.2023 Axenix будет развивать партнерство с вузами Кубани 2
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
24.05.2006 1С-программисты из регионов обошли москвичей 1
06.04.2005 В ЮТК произошли новые назначения 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

КубГАУ и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 215 3
Accenture plc 697 3
1С:Франчайзинг 26 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 213 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
9118 1
Telegram Group 2671 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 17 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 129 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8322 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 211 2
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 41 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 75 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57696 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23089 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18884 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23338 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 920 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 821 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74029 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34108 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4166 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5860 2
Benchmarking - Бенчмаркинг 266 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1171 1
Таксономия - Taxonomy 75 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 808 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4712 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7474 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11515 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3374 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9820 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8965 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2064 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2459 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7367 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1845 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2471 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7132 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 556 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4060 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1517 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 447 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Минсельхоз РФ - Семеноводство ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений 3 1
Геомир - АссистАгро 17 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2387 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2461 1
Супрунова Виктория 7 3
Доровских Сергей 1 1
Коротин Дмитрий 1 1
Малиновский Марк 1 1
Воронков Илья 12 1
Гиглавы Александр 6 1
Любич Анна 1 1
Трубилин Александр 2 1
Равба Максим 2 1
Марков Дмитрий 73 1
Нуралиев Борис 296 1
Ведяхин Александр 170 1
Белевцев Андрей 94 1
Чуб Александр 43 1
Воробьев Валерий 13 1
Горынин Дмитрий 16 1
Крейтор Татьяна 5 1
Дудченко Владимир 22 1
Ромский Георгий 23 1
Шкред Анатолий 11 1
Авдиянц Станислав 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158725 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2250 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46175 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18837 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2449 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 3
Казахстан - Республика 5852 2
Беларусь - Белоруссия 6087 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2124 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1719 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1225 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2155 1
Украина 7819 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2713 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Узбекистан - Республика 1898 1
Россия - УФО - Тюменская область 1296 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 731 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 1
Беларусь - Минск 677 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 314 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1697 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32039 7
Образование в России 2574 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15285 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1962 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2813 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55166 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51437 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8397 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1522 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1045 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6391 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1724 1
Экзамены 485 1
Зоология - наука о животных 2793 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2964 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1409 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8251 1
Ботаника - Растения - Plantae 1117 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 560 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 540 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26079 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11460 1
Физика - Physics - область естествознания 2837 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 577 3
КубГУ - Кубанский государственный университет 34 3
РАН - Российская академия наук 2040 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 2
КубГМУ - Кубанский государственный медицинский университет 3 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 94 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
ВГСПУ ФГБОУ ВО - Волгоградский государственный социально-педагогический университет 5 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
ННГАСУ - Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 5 1
РАМ имени Гнесиных - Российская академия музыки имени Гнесиных - Гнесинка 3 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1664 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 405 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 612 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 449 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 685 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 43 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 48 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 47 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 25 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 17 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 39 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
