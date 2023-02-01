Axenix будет развивать партнерство с вузами Кубани

Компания Axenix (экс-Accenture) объявила о начале совместной работы двумя крупными вузами Краснодарского края. Соглашения о сотрудничестве подписаны с Кубанским государственным университетом (КубГУ) и Кубанским государственным аграрным университетом (КубГАУ). Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Axenix совместно с КубГУ и и КубГАУ планирует реализовать ряд образовательных мероприятий, которые помогут в подготовке квалифицированных ИТ-кадров.

«Вузы Кубани были выбраны Axenix с учетом стратегических задач развития южной локации компании. Мы понимаем, что можем и должны внести непосредственный вклад в развитие нового ИТ-поколения. Для нас это интересный обмен опытом, свежий взгляд, а значит – новые возможности и проекты», — отметила Виктория Супрунова, региональный директор Южной локации Axenix.

В КубГУ Axenix планирует тесное сотрудничество с «Факультетом компьютерных технологий и прикладной математики».

В КубГАУ налажено партнерство с «Институтом цифровой экономики и инноваций». Это новый факультет в университете, включающий стартап-студию, проектные мастерские и цифровые лаборатории.

«Axenix планирует работать со студентами этих вузов, начиная с первого курса обучения. Это позволит эффективнее погружать студентов в актуальные тренды и специфику ИТ на старте обучения, делиться с ними практическими знаниями и опытом, подсвечивать реальные требования бизнеса и работодателей. В будущем планируется провести ряд встреч студентов с представителями компании», — сказала Виктория Супрунова.

Axenix будет проводить совместные мероприятия с КубГУ и КубГАУ: хакатоны, кейс-чемпионаты, конференции, митапы. Планируется организация практических курсов и программ для студентов от практикующих ИТ-экспертов Axenix, а также взаимодействие в комплексных научно-исследовательских и инновационных программах.

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В перспективе планируются стажировки в компании студентов старших курсов.

Axenix уже работает с другими учебными заведениями Юга России, включая вузы Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Технологический центр в Ростове-на-Дону был открыт в 2020 г., он занимается задачами внедрения приложений, разработкой программного обеспечения, аутсорсингом бизнес-процессов и приложений для крупных компаний. Услуги Axenix в южных регионах наиболее востребованы среди организаций агропромышленного комплекса, крупного ритейла, промышленных предприятий. В Axenix отмечают увеличение спроса на технологии аналитики данных, а также на проекты по импортозамещению.

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В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.