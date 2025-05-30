Получите все материалы CNews по ключевому слову
Axenix Аксеникс АксТим AxTeam Accenture Technology Russia Ростовский технологический центр
УПОМИНАНИЯ
Axenix и организации, системы, технологии, персоны:
|Ягодинский Антон 5 3
|Горынин Дмитрий 15 3
|Малькова Лариса 17 2
|Диланян Вартан 16 2
|Супрунова Виктория 7 2
|Селянкин Владимир 4 1
|Григорьева Мария 25 1
|Полуянов Евгений 6 1
|Матюхина Татьяна 1 1
|Черненко Андрей 72 1
|Шадаев Максут 1102 1
|Мишустин Михаил 710 1
|Пак Олег 112 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 348 1
|Паршин Максим 320 1
|Качанов Олег 120 1
|Филатов Евгений 29 1
|Ким Дмитрий 70 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Одинаева Ирина 7 1
|Аверина Мария 24 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Заренин Андрей 47 1
|Шойтов Александр 95 1
|Торопов Дмитрий 5 1
|Ильин Юрий 5 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Киреев Сергей 6 1
|Остапенко Анастасия 1 1
|Спиридонов Александр 46 1
|Нагорский Станислав 4 1
|Кудрин Евгений 2 1
|Долецкая Наталья 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 417 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2067 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.