Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Axenix Аксеникс АксТим AxTeam Accenture Technology Russia Ростовский технологический центр

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр

УПОМИНАНИЯ


Больше чем Jira и Trello? Обновилось российское решение по управлению проектами 1
30.05.2025 Axenix погрузил студентов ТвГУ в мир «1С ERP» 1
28.11.2024 Axenix – лауреат премии «Твердые знаки» с платформой для создания чат-ботов BotAx 1
17.04.2023 Axenix и Navicon будут развивать отечественный софт бизнес-аналитики 1
23.03.2023 Сбежавший из России международный ИТ-гигант Accenture уволит 19 тыс. сотрудников, которые не приносят деньги 1
17.02.2023 Axenix научит школьников создавать цифровых аватаров 1
01.02.2023 Axenix будет развивать партнерство с вузами Кубани 1
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России 1
12.09.2022 Российский Accenture объявляет о смене бренда на AXENIX 1
24.09.2021 Accenture сократит использование бумаги с помощью электронной подписи 1
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 1
13.05.2021 Accenture заключила соглашение о сотрудничестве с ДГТУ 1
25.03.2021 Accenture запускает VR-туры для HR 2
05.02.2021 Технологический центр Accenture и РИНХ заключили соглашение о сотрудничестве 1
30.09.2020 Accenture и Южный IT-парк подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.10.2019 Accenture откроет в России второй региональный технологический центр 2
11.04.2019 Accenture прокачает студентов в IT Skills Factory 2

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Axenix и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 689 15
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 194 7
Microsoft Corporation 25046 3
SAP SE 5383 2
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 2
8728 2
Oracle Corporation 6803 1
ServiceNow 91 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Navicon - Навикон 309 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
Qlik - QlikTech 162 1
Accenture Cloud First - Accenture Cloud Platform - MyAccenture - Imaginea Technologies, Infinity Works, Cygni и Trivadis 11 1
Salesforce 442 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 364 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 207 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 161 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 76 1
НСПК - Национальная система платежных карт 877 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 4
Региональная корпорация развития 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 841 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2130 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 1
DevOps - Development и Operations 999 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4078 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3853 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 289 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1820 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1896 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 126 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 375 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место 24 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
Oracle Java - язык программирования 3281 3
Microsoft Windows 2000 8664 3
JavaScript - JS - язык программирования 1290 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1054 1
React JS - JavaScript фреймворк 100 1
Accenture IT Skills Factory 1 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 188 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 217 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 31 1
Navicon - Дельта BI 19 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
Axenix - BotAx 2 1
1С:ERP Управление предприятием 667 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 279 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 627 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 81 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 252 1
Red Lab - Timetta 14 1
Ягодинский Антон 5 3
Горынин Дмитрий 15 3
Малькова Лариса 17 2
Диланян Вартан 16 2
Супрунова Виктория 7 2
Селянкин Владимир 4 1
Григорьева Мария 25 1
Полуянов Евгений 6 1
Матюхина Татьяна 1 1
Черненко Андрей 72 1
Шадаев Максут 1102 1
Мишустин Михаил 710 1
Пак Олег 112 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 348 1
Паршин Максим 320 1
Качанов Олег 120 1
Филатов Евгений 29 1
Ким Дмитрий 70 1
Яцеленко Николай 25 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Одинаева Ирина 7 1
Аверина Мария 24 1
Черкесова Бэлла 21 1
Заренин Андрей 47 1
Шойтов Александр 95 1
Торопов Дмитрий 5 1
Ильин Юрий 5 1
Борисенко Григорий 15 1
Киреев Сергей 6 1
Остапенко Анастасия 1 1
Спиридонов Александр 46 1
Нагорский Станислав 4 1
Кудрин Евгений 2 1
Долецкая Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2370 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 736 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1627 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1384 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2127 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 614 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1956 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Украина 7733 1
Ирландия - Республика 1021 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 433 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
Образование в России 2475 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1378 1
Английский язык 6820 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 918 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 642 1
Информатика - computer science - informatique 1120 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1699 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 361 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Спорт - Шахматы - Chess 249 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 568 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
TAdviser - Центр выбора технологий 417 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 36 2
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 13 2
ТвГУ - Тверской государственный университет 13 2
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 9 2
РКСИ ГБПОУ РО - Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 2 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 32 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 9 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще