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Axenix BotAx
Платформа BotAx построена на RAG-архитектуре (Retrieval-Augmented Generation – генерация с дополнительным поиском). При получении определенного запроса чат-бот подбирает релевантные данные в собственных базах знаний. Затем на этой основе создает запрос для LLM, позволяющий обогатить ответ дополнительной информацией из сторонних баз данных, сделать его более корректным и полным. RAG также позволяет повысить удовлетворенность пользователей от процесса общения, подстраиваясь под стиль коммуникации и предлагая более релевантные ответы.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.11.2024
|Axenix – лауреат премии «Твердые знаки» с платформой для создания чат-ботов BotAx 1
|14.08.2024
|Axenix разработала LLM-платформу BotAx для создания чат-ботов 1
Axenix и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|Европа 24964 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
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