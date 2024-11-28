Платформа BotAx построена на RAG-архитектуре (Retrieval-Augmented Generation – генерация с дополнительным поиском). При получении определенного запроса чат-бот подбирает релевантные данные в собственных базах знаний. Затем на этой основе создает запрос для LLM, позволяющий обогатить ответ дополнительной информацией из сторонних баз данных, сделать его более корректным и полным. RAG также позволяет повысить удовлетворенность пользователей от процесса общения, подстраиваясь под стиль коммуникации и предлагая более релевантные ответы.