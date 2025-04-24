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Avon Beauty Products Company Эйвон бьюти продактс компани

Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани


24.04.2025 Екатерина Ярина назначена финансовым директором Компании «М.Видео-Эльдорадо» 1
13.08.2021 «Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы 1
14.04.2020 «Актион-МЦФЭР» запустила бесплатные онлайн-курсы 1
30.10.2019 Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров 1
18.06.2019 Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК 1
08.08.2018 «Связной | Евросеть» обеспечит партнеров логистическими услугами 1
08.08.2018 Универсальные системы устарели: как надо автоматизировать многоуровневый маркетинг 1
28.06.2018 Avon запустила первый каталог с поддержкой мобильных устройств 1
19.02.2018 Avon перенесла данные в российские ЦОД «КРОК» 1
23.11.2017 Крупнейшие сайты следят за пользователями через инструменты «Яндекса» 1
30.07.2013 Система «Город» и «Первобанк» расширили возможности для своих клиентов 1
18.02.2013 EPAM Empathy Lab — новый игрок в команде EPAM 1
27.07.2012 В Рунете появился геолокационный скидочный сервис 1
25.05.2012 Рынок СЭД ждет перемен 1
11.05.2012 15 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW 2012 1
03.04.2012 «Московский кредитный банк» лидирует по числу банковских терминалов в Москве 1
28.03.2012 Офисы банка «Зенит» в Москве и регионах подключились к федеральной системе «Город» 1
17.02.2012 Оборот федеральной системы «Город» за 2011 г. увеличился на 34% 1
25.10.2011 К федеральной системе «Город» подключены все отделения «ПромСервисБанка» 1
19.10.2011 «Московский Кредитный Банк» установил трехтысячный терминал 1
03.10.2011 Softline поставила облачные сервисы Google Apps для Avon в России 2
30.09.2011 К системе «Город» подключена вся сеть банка «Стройкредит» 1
15.09.2011 «Росэнергобанк» начал принимать платежи по системе «Город» 1
19.04.2011 Публичные облака собираются на Западе 1
22.06.2009 Обслуживание ERP-системы: вдвоем удобнее 1
21.02.2005 15 марта откроется форум "CallCenter CRM Solutions-2005" 1
07.02.2005 15 марта откроется форум "CallCenter CRM Solutions-2005" 1
08.06.2004 Телеком-сектор внедряет принципы процессного управления 1
02.10.2001 Глава НР - самая влиятельная женщина американского бизнеса 1
02.10.2001 Глава НР - самая влиятельная женщина американского бизнеса 1
14.12.2000 В секторе hi-tech женщинам лучше всего работается в HP и Lucent 1
06.09.2000 Lucent намерена расширить производство оптоволоконных систем в США и Дании 1
15.05.2000 PeoplePC поставит ПК для 300 тыс. профсоюзных работников Сингапура 1

Публикаций - 33, упоминаний - 34

Avon Beauty Products Company и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1782 5
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 5
Microsoft Corporation 24795 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 4
IBM - International Business Machines Corp 9465 3
Google LLC 11916 3
Ростелеком 9872 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8849 3
Cisco Systems 5145 3
SAP SE 5321 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 2
Yandex - Яндекс 7626 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 2
Red Hat 1323 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 2
Docsvision - ДоксВижн 1014 2
HP - Hewlett-Packard 3627 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
FrontRange Solutions 19 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 2
Актион МЦФЭР 56 1
МегаФон 9172 1
Meta Platforms - Facebook 4458 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 1
Oracle Corporation 6751 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Dell EMC 5047 1
Amazon Inc - Amazon.com 3036 1
Softline - Софтлайн 2940 1
Accenture plc 684 1
Dell Technologies - Dell Computer 2140 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 1
Directum - Директум 1110 1
Canon 1403 1
TerraLink - ТерраЛинк 283 1
Adobe Systems 1559 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 9
Фаберлик - Faberlic 94 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 4
Связной ГК 1372 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 3
Castorama - Касторама 31 3
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 127 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 2
Почта России ПАО 2148 2
Альфа-Банк 1790 2
Евросеть 1412 2
eBay Inc 1622 2
Adidas - Адидас 162 2
МКБ - Московский кредитный банк 569 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
Северсталь ПАО - Severstal 489 2
ПСБ - Промсвязьбанк 868 2
Ак Барс Банк 273 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
Мособлгаз ГУП МО 21 2
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 43 2
Рустранском - Русагротранс 25 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 262 2
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 2
Стройкредит АКБ 35 2
Росэнергобанк 34 2
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 2
ПИК - ПИК-Комфорт УК 8 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2202 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 510 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9387 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12268 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6992 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8270 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1092 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12761 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1284 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 3
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 3
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8600 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 903 2
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