Шестаков Олег
|04.02.2025
|«Лаборатория измерительных систем» «Северстали» внедрила первый отечественный сканер сортировки сухого шпона 1
|27.07.2012
|В Рунете появился геолокационный скидочный сервис 1
Шестаков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14068 1
|Apple iOS 7847 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.