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Шестаков Олег



04.02.2025 «Лаборатория измерительных систем» «Северстали» внедрила первый отечественный сканер сортировки сухого шпона 1
27.07.2012 В Рунете появился геолокационный скидочный сервис 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шестаков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Лаборатория измерительных систем 4 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 1
Intersport 4 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Amway - Амвэй 15 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Castorama - Касторама 31 1
Michelin - Мишлен 32 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 764 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3436 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12028 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3908 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 1
Google Android 14068 1
Apple iOS 7847 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
Экономический эффект 1074 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169490.
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