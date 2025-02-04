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Северсталь ПАО Лаборатория измерительных систем



04.02.2025 «Лаборатория измерительных систем» «Северстали» внедрила первый отечественный сканер сортировки сухого шпона 2
09.01.2025 «Северсталь» внедряет систему инспекции металлопроката на основе искусственного интеллекта на агрегате перемотки горячекатаных рулонов 1
15.07.2024 «Северсталь» инспектирует оцинкованный прокат с помощью нейросетей 1
19.04.2024 «Северсталь» внедрила систему оптического контроля качества металлопроката с цветным изображением 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
Северсталь Проект 3 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Северсталь ПАО - Severstal 482 4
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 36 3
Северсталь Российская сталь 23 1
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