Северсталь ПАО Лаборатория измерительных систем
Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
|Северсталь Проект 3 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
|Северсталь ПАО - Severstal 482 4
|Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 36 3
|Северсталь Российская сталь 23 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 811 1
|Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 247 1
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