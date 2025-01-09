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Виноградов Евгений



09.01.2025 «Северсталь» внедряет систему инспекции металлопроката на основе искусственного интеллекта на агрегате перемотки горячекатаных рулонов 1
28.11.2024 «ЧерМК» запустил цифровой инструмент собственной разработки для повышения производительности установок непрерывной разливки стали 1
20.06.2023 «Северсталь» развивает систему цифровых инструментов для контроля качества продукции на площадке Череповецкого меткомбината 1
11.05.2023 «Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения 1
06.03.2023 «Северсталь» разрабатывает собственное программное обеспечение для управления доменной печью 1
08.12.2022 «Северсталь» расширяет применение VR-технологий в обучении персонала 1
07.02.2022 «Северсталь» повышает производительность агломашин с помощью цифровых инструментов 1
22.06.2021 «Северсталь» использует цифровые технологии для контроля за работой труднодоступного оборудования 1
16.10.2019 Schneider Electric построила ЦОД для университета «Нархоз» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Виноградов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 63 5
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 4
Upstream 50 2
Schneider Electric 575 1
Zerde Business Solution 1 1
Прогноз 1650 1
Северсталь Российская сталь 23 8
Северсталь ПАО - Severstal 478 7
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 35 7
АСК 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Профессионалитет - Федеральный проект 10 1
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Даутов Ержан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 246 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Казахстан - Республика 5525 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Экономический эффект 1067 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
N+1 - Издание 158 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
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