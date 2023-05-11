«Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения

«Северсталь» внедрила программный комплекс по управлению темпом прокатки и выдачей слябов из печей на основе моделей машинного обучения. Решение, получившее название «Автотемп 2.0», реализовано на стане 2000 Череповецкого металлургического комбината (ключевой актив «Северстали»). Разработчиками выступили специалисты «Северсталь диджитал» и «Северсталь-инфоком» совместно с экспертами центра технологического развития прокатных производств Downstream и технологами производства плоского проката ЧерМК.

«Автотемп 2.0» позволяет рассчитать и настроить оптимальную паузу перед выдачей слябов из нагревательной печи стана и тем самым увеличить его производительность. Ранее оператор вычислял необходимое время извлечения сляба самостоятельно, из-за чего могли возникать непродуктивные паузы в прокатке. Кроме того, решение интегрировано с моделью нагрева металла, что позволяет улучшить параметры энергоэффективности участка нагревательных печей и качество нагрева сляба.

В основе «Автотемп 2.0» лежит модель с использованием алгоритма градиентного бустинга, который позволяет анализировать табличные неоднородные данные и с высокой точностью вычислять время прокатки металла в стане. За три месяца работы решения экономия времени прокатки за счет оптимизации пауз составила 27 часов, что позволило дополнительно произвести 24 тыс. тонн металлопроката.

«Автотемп 2.0» – это собственная разработка «Северстали», в создании которой использовались современные технологии и средства построения цифровых решений. Они позволяют развивать продукт в будущем и не зависеть от иностранных поставщиков программного обеспечения или комплектующих. Решение полностью управляет выдачей сляба, за счет чего мы исключаем человеческий фактор и снижаем вероятность простоев агрегата. Кроме того, на участке нагревательных печей мы внедряем цифровой двойник, чтобы на основе его прогноза определять, какую из имеющихся печей лучше загрузить в определенный момент для наилучшей производительности стана 2000», – сказал генеральный директор дивизиона «Северсталь российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

«Уровень цифровизации производственных площадок «Северстали» стабильно растет, и «Автотемп 2.0» – еще один успешный пример того, как цифровое решение помогает повышать производительность промышленного оборудования. Наши разработки охватывают все более крупные и мощные агрегаты, в числе которых и стан 2000 – один из ключевых в технологической цепочке комбината», – сказала директор «Северсталь диджитал» Светлана Потапова.