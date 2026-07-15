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Индексная книга (каталог) CNews*
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Северсталь ПАО Северсталь Диджитал Severstal Digital Северсталь Цифровые Решения Cometal

Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.07.2026 Cometal внедрил виртуальных помощников на базе ИИ для работы с данными и контрагентами 1
17.09.2025 Cometal сократил трудозатраты логистов на 50% с помощью платформы «Атракс» 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
08.09.2025 Яковлевский ГОК «Северстали» снижает простои с помощью компьютерного зрения 1
18.08.2025 «Карельский окатыш» внедряет систему автоматического контроля усталости водителей 1
07.08.2025 «Северсталь» повышает надежность работы стана 5000 с помощью машинного обучения 1
16.05.2025 Яковлевский ГОК «Северстали» реализует цифровые проекты для повышения безопасности в шахте 1
26.03.2025 «Северсталь» внедрила новые системы инспекции поверхности металла 1
24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
11.12.2024 Яковлевский ГОК контролирует безопасность работ с помощью компьютерного зрения 1
20.11.2024 Система на основе компьютерного зрения обеспечит безопасность на площадках «Северстали» 1
15.07.2024 «Северсталь» инспектирует оцинкованный прокат с помощью нейросетей 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
05.12.2023 «Северсталь» управляет окомкованием окатышей с помощью машинного обучения 1
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1
10.10.2023 «Северсталь» повышает качество травленого проката с помощью нейронной сети 1
28.09.2023 «Северсталь» внедряет цифровую систему управления качеством 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 «Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
14.04.2023 ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными 1
06.03.2023 «Северсталь» разрабатывает собственное программное обеспечение для управления доменной печью 1
07.02.2022 «Северсталь» повышает производительность агломашин с помощью цифровых инструментов 1
22.06.2021 «Северсталь» использует цифровые технологии для контроля за работой труднодоступного оборудования 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 528 8
Ростелеком 10895 8
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 6
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 504 4
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 4
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3444 4
Biocad - Биокад 94 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 3
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 3
КСОР 7 3
GEMS - GEMS development - Джемс Девелопмент 6 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 3
Upstream 54 2
ИИ-Технологии 304 2
Yandex - Яндекс 9140 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4914 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
Цифра ГК 160 2
Luxms 118 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 57 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 64 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 47 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 122 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 1
Gelarm - Геларм 41 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 9 1
Северсталь ПАО - Лаборатория измерительных систем 5 1
Атракс - ATrucks 11 1
Samsung Electronics 11020 1
МегаФон 10665 1
SAP SE 5588 1
X Corp - Twitter 2934 1
Huawei 4639 1
Северсталь ПАО - Severstal 621 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1889 10
Газпром нефть 718 10
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 49 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 7
Альфа-Банк 1968 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1610 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 6
Северсталь ПАО - Северсталь Российская сталь 24 4
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК - Яковлевский горно-обогатительный комбинат 8 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 614 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 4
РусВинил 4 3
Силовые машины 166 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 3
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 3
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 120 2
КТЗ - Калужский турбинный завод 11 2
Северсталь ПАО - Карельский окатыш 12 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8783 2
Почта России ПАО 2358 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 530 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 218 2
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
O2Consulting - О2Консалтинг 12 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 275 1
МОСГАЗ 45 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
НоваМедика - NovaMedica 4 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3854 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6516 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2321 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5618 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5942 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2868 1
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HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы - ИВНС - инфраструктура для высоконагруженных информационных систем 263 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1000 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2053 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 647 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12150 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 774 3
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 194 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3569 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1216 2
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КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 4
GEMS - Geometa 8 3
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Luxms BI 117 1
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Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
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ПравоТех АО - Manage.one 38 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
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ВТБ - Криптоанклав 7 1
Московская Биржа - Финуслуги 64 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6218 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1348 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 13
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 222 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 69 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3428 1
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Беларусь - Белоруссия 6264 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19441 1
Индия - Bharat 5853 1
Саудовская Аравия - Королевство 665 1
Узбекистан - Республика 1989 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 723 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33535 12
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21496 6
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 3
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 106 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 528 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10261 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5737 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27129 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15948 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3016 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8873 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8788 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1085 2
Информатика - computer science - informatique 1184 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 710 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4492 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3117 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 369 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11665 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 298 1
Физика - Physics - область естествознания 2927 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7491 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 441 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6017 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5579 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1131 5
Rusbase 16 1
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CNews Инновация года - награда 155 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1202 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1457 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 449 11
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 61 8
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 4
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 167 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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