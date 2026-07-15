Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Северсталь ПАО Северсталь Диджитал Severstal Digital Северсталь Цифровые Решения Cometal
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 33, упоминаний - 33
Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 137 5
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 2
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 230 1
|Потапова Светлана 17 15
|Кирьянова Александра 169 11
|Зеленков Юрий 44 9
|Кулик Вадим 206 9
|Саркисов Тигран 42 8
|Райгородский Андрей 50 8
|Оселедец Иван 50 8
|Коновалихин Максим 20 6
|Меньшов Кирилл 139 6
|Рыбинцев Андрей 45 6
|Серебряникова Анна 77 5
|Бурнаев Евгений 28 5
|Борисенко Григорий 16 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Колесов Александр 63 4
|Бардинцев Игорь 11 4
|Фетисов Алексей 65 4
|Виноградов Евгений 10 4
|Павленко Анастасия 15 4
|Корнеев Алексей 9 3
|Комаров Андрей 15 3
|Мишнев Петр 8 3
|Сушко Андрей 6 3
|Солнцева Екатерина 62 3
|Наквасин Сергей 20 3
|Папшев Андрей 4 3
|Белоусов Олег 5 3
|Безбогов Сергей 69 3
|Гулевич Руслан 32 3
|Кузин Вадим 38 3
|Голицын Сергей 53 2
|Мезенцева Мария 2 2
|Михалев Евгений 98 2
|Алифанов Кирилл 84 2
|Годунов Николай 16 2
|Андрианов Павел 86 2
|Новиков Павел 113 2
|Антонов Александр 77 2
|Маслов Максим 11 2
|Карбасов Дмитрий 7 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.