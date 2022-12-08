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«Северсталь» расширяет применение VR-технологий в обучении персонала

Череповецкий металлургический комбинат запустил два новых VR-тренажера в прокатном производстве. Программные комплексы предназначены для обучения операторов коутера и резчиков холодного металла.

«VR-тренажер «Оператор коутера» актуален для обучения сотрудников, обслуживающих современную линию полимерных покрытий металла. В виртуальной реальности можно отработать процесс замены краски и наносящего ролика, а также поведение в нештатных ситуациях. Второй тренажер, «Резчик холодного металла», направлен на проработку таких операций как перевалка перед заменой дисковых ножей, упаковка металла и соблюдение правил безопасности при эксплуатации агрегата резки, в частности – требований бирочной системы, – отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов. – «Северсталь» уже имеет широкий опыт применения VR в обучении сотрудников. Данная технология позволяет освоить и отточить выполнение сложных технологических операций, минуя риски, связанные с действующим производством».

Новые VR-тренажеры дополнили образовательное пространстве «Инженериум», которое также является обучающей площадкой для участников федерального проекта «Профессионалитет». Организация занятий в новом учебном центре – важная составляющая участия «Северстали» в системе обучения студентов программы. Посещать учебную зону могут участники проекта, выбравшие специальности по направлению «Металлургия».

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Инфраструктура

Теперь для прохождения VR-тренингов в прокатном производстве доступно пять программ, разработчиками которых выступил «Северсталь инфоком» совместно с сотрудниками прокатного производства. Реалистичная и тщательно спроектированная виртуальная обучающая среда позволяет студентам познакомиться с комбинатом и его работой задолго до начала выполнения обязанностей. VR-пространство в «Инженериуме» полностью совпадает с обстановкой реального цеха, что обеспечивает прикладную направленность и высокую точность освоения операций.

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