Профессионалитет Федеральный проект
Федеральный проект «Профессионалитет» — это одна из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Среди ключевых инициатив проекта – создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.
Профессионалитет и организации, системы, технологии, персоны:
|Северсталь ПАО - Severstal 483 1
|Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 36 1
|Северсталь Российская сталь 23 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1590 1
|1С:Университет 5 1
|Виноградов Евгений 9 1
|Иванов Иван 17 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Маренич Игорь 10 1
|Калинин Алексей 65 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Графеев Владимир 3 1
|Степанов Павел 26 1
|Попова Евгения 9 1
|Колпаков Николай 3 1
|Локтионов Сергей 1 1
|Чернышков Владимир 2 1
|Гаврицков Виталий 7 1
|Мозговой Николай 1 1
|Филимонов Георгий 1 1
|Доренский Артем 1 1
|Юрасова Наталья 2 1
|Сысоева Наталия 1 1
|Злобич Виктор 1 1
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