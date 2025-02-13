Профессионалитет - Федеральный проект

Федеральный проект «Профессионалитет» — это одна из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Среди ключевых инициатив проекта – создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.