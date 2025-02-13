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Профессионалитет Федеральный проект

Профессионалитет - Федеральный проект

Федеральный проект «Профессионалитет» — это одна из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Среди ключевых инициатив проекта – создание образовательно-производственных центров (кластеров)  и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.


13.02.2025 ГК Softline оснастила ПППК новым оборудованием 3
11.12.2024 «Билайн» открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова 2
04.10.2024 «1С:Аналитика» и «1С:Университет Проф» помогают Дальневосточному университету путей сообщения контролировать приемную компанию в 4 филиалах и 13 институтах 1
18.09.2024 ГК Softline оснастила Черногорский техникум отраслевых технологий в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 2
05.07.2024 ГК Softline оснастила «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж 1
06.06.2024 «Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области 1
22.04.2024 «Геоскан» стал индустриальным партнером нового образовательно-производственного центра по авиастроению, создаваемого в Московской области 2
16.04.2024 Алтайский ГАУ и ООО «Галэкс Сервис» подписали договор о сотрудничестве 2
14.12.2023 В «Московской технической школе» появился курс по направлению «Аддитивные технологии» 1
28.09.2023 Sitronics KT оборудовала учебные места в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности 2
08.12.2022 «Северсталь» расширяет применение VR-технологий в обучении персонала 1

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Профессионалитет и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2839 3
Северсталь Инфоком 64 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 92 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
Галэкс НТЦ - Galex 37 1
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 36 1
Северсталь Российская сталь 23 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 361 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 236 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 240 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
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