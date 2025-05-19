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Голограмма Hologram Голография Holografie Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности Голографическая связь
УПОМИНАНИЯ
Голограмма и организации, системы, технологии, персоны:
|DxOMark - Издание 36 2
|AP - Associated Press 2006 2
|SPIE - Optics.org 29 2
|PhoneArena 74 1
|GSM Arena 74 1
|Digital Trends - Издание 33 1
|Tech Advisor 2 1
|Android Authority 49 1
|Physical Review Letters 150 1
|Wikipedia - Википедия 530 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 1
|NYT - The New York Times 1063 1
|CNews TV 747 1
|VNUNet.com 214 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
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