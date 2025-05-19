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Индексная книга (каталог) CNews*
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Голограмма Hologram Голография Holografie Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности Голографическая связь

Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Российский разработчик запатентовал в США технологию проверки подлинности документов на основе ИИ 1
30.12.2024 Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием» 1
05.12.2024 «Авито Работа» предлагает заглянуть в 2050 год: как изменится поиск сотрудников будущего? 1
31.10.2024 Студент ТПУ разрабатывает умный материал для цветных голограмм 1
18.10.2024 «Труконф‎» представила новую версию футуристичного бокса для голографической видеосвязи 1
23.05.2024 Выпущены первые в истории очки дополненной реальности, от которых не тошнит 2
01.09.2023 Резидент «Сколково» оборудовал самый большой в России голографический класс 2
27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
07.04.2022 Softline заключила соглашение о сотрудничестве с Центром цифрового образования детей «IT-КУБ» в Смоленске и оснастила его современными устройствами для обучения 1
17.03.2022 «Спектр» и ТГУ договорились о совместном развитии телекоммуникационных технологий 1
20.12.2021 Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76% 1
02.09.2021 Sitronics KT оборудовала голографический театр в Музее Мирового океана 1
06.03.2021 Технологии ввода, оставшиеся в прошлом 1
05.03.2021 Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
22.09.2020 Бывшую ИБ-компанию ФСБ превратили в акционерное общество 1
21.04.2020 Синтезирована самая сложная микрочастица в мире 1
17.03.2020 МТС запустила онлайн-акселератор для иностранных стартапов 1
14.10.2019 Тонер Kyocera и аналоги: сравниваем качество, безопасность и стоимость 1
10.10.2019 В МТС объявили об открытии «Центра 5G» 1
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
25.07.2019 Honor представил смартфон Honor 20 Pro в России. Цена 1
13.06.2019 Huawei начала российские продажи смартфона Honor 20. Цена 1
23.05.2019 Смартфоны серии HONOR 20: 3 модели и 4 камеры 1
21.05.2019 Honor представил новую флагманскую серию смартфонов Honor 20. Цены 1
27.09.2018 Практика 5G: «Билайн» запустил голографическую связь, «Ростелеком» — полигон для беспилотных КАМАЗов 1
26.09.2018 Билайн и Huawei совершили первый в России голографический звонок в сети 5G 1
19.09.2018 Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России 1
17.09.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров 1
02.08.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров 1
01.09.2017 Lenovo выпустила «Меч джедая» 1
08.02.2017 Как не позволить дешевым расходникам «убить» принтер 1
16.08.2016 В ТПУ создали голографический телефон 1
28.03.2016 Microsoft создала 3D-телепортацию — как в «Звездных войнах» 1
08.12.2015 Orange Business Services поможет WayRay представить продукты для подключенных автомобилей 1
28.04.2015 Вселенная может быть голограммой 2
11.03.2015 Российский лазер ускоряет частицы, как коллайдер 1
21.01.2015 Windows 10 будет бесплатной 1
28.07.2014 Создан 3D-дисплей «как в "Звездных войнах"»: Изображение висит прямо в воздухе. ВИДЕО 1

Публикаций - 91, упоминаний - 95

Голограмма и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24836 10
Google LLC 11938 6
Sony 6571 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 744 5
Apple Inc 12259 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1500 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 4
Samsung Electronics 10366 4
Yandex - Яндекс 7685 3
МегаФон 9236 3
Huawei 4016 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 3
WayRay 7 3
Hitachi Maxell 29 3
LG Electronics 3637 3
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 244 3
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 3
Fortnite 81 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
Nvidia Corp 3567 2
EA - BioWare 203 2
Canon 1403 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 2
Meta Platforms - Facebook 4464 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 386 2
Toshiba Corporation 2935 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
TrueConf - ТруКонф 407 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 255 2
ХайТэк - Hi-Tech 203 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1333 2
Ростелеком 9901 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Qualcomm Technologies 1850 1
Qualcomm Europe 15 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 19 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 2
МКБ - Московский кредитный банк 576 2
Альфа-Банк 1796 2
Visa International 1953 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Музей Москвы - Музейное объединение 12 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 169 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 418 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
BMW Group 457 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
Лента - Сеть розничной торговли 2140 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 1
Альтаир ГК 8 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 1
Белый Ветер 356 1
Dixis - Диксис 359 1
Имидж.ру 12 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
ЯКласс 68 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Почта Банк 471 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1683 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1232 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Hyundai Motor Company 400 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5565 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1052 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12006 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Enterprise Singapore 3 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 80 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 607 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1812 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 226 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3413 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3210 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 104 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1451 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4683 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10918 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 16
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1412 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12633 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16343 12
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3392 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3001 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24751 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5964 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25964 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 10
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5G - пятое поколение мобильной связи 2237 6
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7172 6
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1602 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2398 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2518 5
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1893 5
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1195 5
Microsoft Windows 15892 9
Google Android 14241 5
Linux OS 10211 5
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Honor AIS Super Night 10 4
Honor 20 - серия смартфонов 27 4
Sony AI Ultra Clarity 5 4
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 414 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 409 3
Huawei Histen 13 3
Huawei GPU Turbo 26 3
Microsoft Hololens 74 3
Apple iOS 7952 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Kyocera TASKalfa МФУ 29 3
PUBG Mobile - игра 20 2
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 2
Huawei 5G CPE Pro - Маршрутизатор 8 2
Google Cloud Services 229 2
RobotsCity 2 2
DoubleMe 2 2
Microsoft Cortana 174 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 2
Apple Siri - Голосовой помощник 401 2
Apple macOS 2108 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 2
Antilatency Nettledesk 2 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1735 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1180 2
Microsoft Windows 7 1984 2
Linux KDE Plasma 230 2
Oracle Java - язык программирования 3132 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1123 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4052 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 211 2
Kyocera ECOSYS 33 2
Путин Владимир 3237 3
Лацанич Василь 106 2
Пономарев Виталий 4 2
Brewer Peter - Брюер Питер 2 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
Peyghambarian Nasser - Пейгамбариан Нассер 5 2
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Корня Алексей 78 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Курин Дмитрий 23 1
Коробов Сергей 6 1
Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
Lotgering Anne-Sophie - Лотгеринг Анн-Софи 6 1
Сергунина Наталья 369 1
Рогова Вера 3 1
Кудж Станислав 22 1
Злобин Юрий 6 1
Москалева Татьяна 73 1
Принцевская Людмила 34 1
Токаренко Сергей 4 1
Виноградова Татьяна 4 1
Ефимова Галина 1 1
Ротвелл Гульнара 1 1
Cazayoux Donald - Казайокс Дональд 1 1
Каленчук Алексей 16 1
Богомолов Александр 2 1
Погожев Александр 1 1
Арлазаров Владимир 240 1
Цыганов Вячеслав 70 1
Чаркин Евгений 299 1
Поляков Сергей 73 1
Чубайс Анатолий 215 1
Абакумов Евгений 206 1
Смирнов Алексей 243 1
Одинцов Дмитрий 115 1
Путятинский Сергей 86 1
Новодворский Алексей 109 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 12
Япония 13362 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17430 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1141 6
Германия - Федеративная Республика 12780 5
Европа 24370 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 4
США - Техас 994 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 4
Нидерланды 3559 3
Азия - Азиатский регион 5609 3
США - Нью-Йорк 3104 3
Беларусь - Белоруссия 5818 3
Кувейт 165 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 2
Израиль 2752 2
Турция - Турецкая республика 2410 2
США - Нью-Джерси 299 2
США - Аризона 524 2
Ирак - Республика 699 2
Казахстан - Республика 5636 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1078 2
Финляндия - Финляндская Республика 3623 2
Африка - Африканский регион 3517 2
Ближний Восток 2981 2
Франция - Французская Республика 7895 2
Украина 7661 2
Саудовская Аравия - Королевство 601 2
Америка Латинская 1837 2
США - Калифорния 4643 2
Литва - Литовская Республика 655 2
Бахрейн - Королевство 124 2
Мавритания Исламская Республика 17 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3000 1
Европа Восточная 3109 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9028 8
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