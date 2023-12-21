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Microsoft Windows Mixed Reality

Microsoft Windows Mixed Reality

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.12.2023 Microsoft облажалась – девять лет разработки пошли прахом. Перспективная технология оказалась пустышкой 1
12.03.2021 Microsoft зачищает Windows 10 от ПО для творческих личностей 1
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео 1
23.09.2020 Microsoft представила новые технологии и сервисы 1
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения 2
13.05.2020 Microsoft выпускает новую версию Windows 10. Что в ней меняется? 1
25.04.2019 Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD 1
12.04.2019 Acer выпустила целую линейку «убийц» MacBook. Российские цены 2
14.02.2019 По витруальным мирам - в тапках 1
30.10.2018 Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10 2
17.09.2018 HP создала симуляцию марсианского поселения в виртуальной реальности 1
30.08.2018 Asus представила новые ноутбуки-трансформеры ZenBook Flip 13 и 15 1
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине 1
25.05.2018 Microsoft добавила в SharePoint возможность совместной работы в смешанной реальности 1
27.04.2018 Microsoft анонсировала обновление Windows 10 April 2018 Update 1
10.04.2018 Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены 1
10.04.2018 Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, модификацию ноутбука XPS 15 и мониторы семейства S 1
30.03.2018 В Microsoft кадровая революция. Увольняется глава подразделения Windows 1
12.03.2018 Honeywell представила решение для обучения персонала на основе дополненной и виртуальной реальности 1
09.02.2018 HP представила новые рабочие станции и решения для VR 2
09.11.2017 Виртуальная реальность жива: 5 новых VR-шлемов 1
18.10.2017 Microsoft объявила о запуске обновления Windows 10 Fall Creators Update 2
02.10.2017 Игромир 2017: самые ожидаемые новинки 1
27.09.2017 Lenovo и M.Game открыли предзаказ на VR-шлем Lenovo Explorer в России. Цена 2
08.09.2017 Представлены новые ПК для киберспорта от Dell и Alienware 2
04.09.2017 Lenovo обновила линейку смартфонов и трансформеров 1
01.09.2017 Lenovo выпустила «Меч джедая» 3
12.05.2017 Microsoft анонсировала выход обновления Windows 10 Fall Creators Update 2
29.03.2017 Microsoft раскрыла новые функции крупнейшего обновления Windows 10 Creators Update 1

Публикаций - 30, упоминаний - 40

Microsoft Windows Mixed Reality и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 20
Nvidia Corp 4002 10
Intel Corporation 12811 9
HP Inc. 5883 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Lenovo Group 2447 7
Dell EMC 5180 6
Apple Inc 13156 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Google LLC 12690 3
Oculus VR 79 3
HTC Corporation 1512 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Sony 6739 2
Valve Software 254 2
Honeywell 309 2
Epic Games 172 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
AKG 66 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 1
Analog Devices - ADI 105 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Visor 70 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Sonos 28 1
Capcom 290 1
PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
Nomix - Номикс 2 1
Microsoft Cloud and AI Platform 3 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 1
Pimax 5 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
Dell Alienware Corp 149 1
Defender 159 1
SICK AG 5 1
Samsung Electronics 11065 1
SAP SE 5601 1
Walt Disney Company 647 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
АГрупп 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Assist - Ассист 218 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 7
DDR - Double data rate 3083 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 4
Наушники - Headphones 4479 4
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft Windows 10 1938 12
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 9
Intel Core - Семейство процессоров 1251 7
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 5
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 5
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 5
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 4
Nvidia GeForce GTX 525 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 4
Microsoft Windows Hello 210 4
Microsoft Office 365 1042 4
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
Microsoft Hololens 76 4
Epic Games - Unreal Engine 337 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 3
Dell Inspiron AIO - Dell Inspiron One - Dell Inspiron Gaming Desktop - серия моноблоков 19 3
Lenovo Explorer - шлем виртуальной реальности 4 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 3
Intel Core i - Cерия процессоров 534 3
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 3
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 3
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Acer Predator 224 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Microsoft Paint - Графический редактор 72 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 3
Nvidia Quadro GPU 279 2
Acer Hyper Drift 3 2
Microsoft DirectX 723 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 2
Microsoft Windows Ink 31 2
Dell CinemaStream - потоковое воспроизведение видео с меньшим временем задержки и улучшенным качеством изображения 4 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
Дмитриев Сергей 34 2
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 2
Panay Panos - Панай Панос 21 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Абрамов Сергей 76 1
Чернякова Анна 5 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 1
Shum Harry - Шам Гарри 8 1
Selan Jeremy - Селан Джереми 1 1
Jha Rajesh - Джа Раджеш 5 1
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 1
Оверин Аркадий 2 1
Пухова Камилла 1 1
Ромашкин Александр 4 1
Ren Kylo - Рен Кайло 1 1
Mestari Youssef - Местари Йоссеф 1 1
Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 6 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Европа 24964 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Германия - Берлин 732 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Тайвань 4245 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 287 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Здравоохранение - Реабилитация 449 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
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Harvard Business Review 22 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Microsoft Ignite 44 1
ИгроМир 125 1
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