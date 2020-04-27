Получите все материалы CNews по ключевому слову
Newell Gabe Ньюэлл Гейб
СОБЫТИЯ
|27.04.2020
|В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности 2
|28.01.2020
|Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM 1
|30.08.2011
|Portal 2 для РС популярнее 1
|23.06.2011
|Три миллиона порталов 1
|03.09.2007
|ИгроWeek № 69. Девять нас – это класс! 1
|30.08.2007
|Bioshock для PS3 не будет 1
|25.05.2007
|Steam набирает популярность: 13 млн подписчиков 1
|24.05.2007
|Количество учетных записей Steam превысило 13 млн. 1
|24.05.2007
|Valve: мы останемся независимыми 1
|16.01.2007
|Гейб Ньюэл: «PlayStation 3 надо отменить» 1
|01.12.2006
|Valve готовит новый шутер 1
|15.06.2004
|Арестованы воры исходников Half-Life 2 1
