Newell Gabe Ньюэлл Гейб


СОБЫТИЯ


27.04.2020 В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности 2
28.01.2020 Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM 1
30.08.2011 Portal 2 для РС популярнее 1
23.06.2011 Три миллиона порталов 1
03.09.2007 ИгроWeek № 69. Девять нас – это класс! 1
30.08.2007 Bioshock для PS3 не будет 1
25.05.2007 Steam набирает популярность: 13 млн подписчиков 1
24.05.2007 Количество учетных записей Steam превысило 13 млн. 1
24.05.2007 Valve: мы останемся независимыми 1
16.01.2007 Гейб Ньюэл: «PlayStation 3 надо отменить» 1
01.12.2006 Valve готовит новый шутер 1
15.06.2004 Арестованы воры исходников Half-Life 2 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Newell Gabe и организации, системы, технологии, персоны:

Valve Software 232 11
Microsoft Corporation 25205 3
Sony 6629 2
Dr.Web - Доктор Веб 1275 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 266 1
Doom Eternal 11 1
Nintendo 797 1
Square Enix 205 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1571 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17760 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31363 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56690 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17570 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1065 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1471 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8104 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3259 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7541 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6965 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2241 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3087 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13545 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31777 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1332 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 895 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1768 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 82 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 694 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5395 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25477 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2834 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4089 3
Turtle Rock Studios - Left 4 Dead - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 61 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 162 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 422 2
Team Fortress - компьютерная игра 38 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 264 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 87 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1878 1
Microsoft Windows 16269 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5129 1
Discord 142 1
Google Stadia - облачный игровой (стриминговый) сервис 8 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 122 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3039 1
Cyberpunk 2077 40 1
Team Ninja - Nioh 2 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 146 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
McVicker Tyler - Маквикер Тайлер 1 1
Зайцев Михаил 305 1
Sweeney Tim - Свини Тим 4 1
Levine Ken - Левайн Кен 16 1
Carmack John - Кармак Джон 22 1
Levine Ken - Левин Кен 16 1
Япония 13518 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 381 1
США - Вашингтон - Сиэтл 402 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53336 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1492 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9573 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8887 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3684 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3170 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6005 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Valve Software - Valve News Network 1 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
Gamer Network 15 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2588 1
