|14.11.2018
|
Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными
т-сервис распространения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Counter-Strike и Dota 2. Уязвимость была обнаружена в так называемом партнерском портале Steam — сетевом ресурсе для разработчиков игр, публикуемых через платформу. Московский обнару
|04.06.2018
|
В игровой платформе разработчика Half-Life и Counter-Strike 10 лет скрывался опаснейший баг. Видео
т-сервис распространения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life и Counter-Strike. Баг в платформе обнаружил Том Корт (Tom Court), эксперт компании Context Information Security. По его словам, для эксплуатации уязвимости достаточно было бы отправит
|28.07.2015
|
Время Half-Life пришло!
m на чём-то не вполне подходящем: калькуляторе, банковском терминале, электронном переводчике… Однако Дэйв Беннетт не пошёл по проторенной дорожке, а придумал свой способ отличиться: он запустил игру Half-Life (первую часть) на смарт-часах. В качестве конкретного устройства было выбрано первое поколение смарт-часов LG G Watch, а для запуска игры Беннетт доработал эмулятор SDLash3D.
|21.03.2013
|
Half-Life и DooM в одном флаконе
Дизайнер и программист с ником GhorsHammer создал модификацию для игры Half-Life 2, объединяющую её с видеорядом классики жанра боевиков от первого лица – DooM. Мод
|04.09.2012
|
Римейк Half-Life готов. Наполовину
Black Mesa Team сообщила дату выхода первой части игры Black Mesa – римейка шутера от первого лица Half-Life. Проект Black Mesa разрабатывался энтузиастами с 2004 года на базе движка Source. Н
|25.03.2010
|
Умер Роберт Калп - доктор Брин из Half-Life 2
Американский актер Роберт Калп (Robert Culp), известный игрокам, прежде всего, как голос доктора Уоллеса Брина (Wallace Breen) в знаменитой игре Half-Life 2, умер вчера в Лос-Анджелесе. Ему было 79 лет.Как сообщает издание LA Times, во время прогулки недалеко от своего дома в Лос-Анджелесе, актер подскользнулся и упал, сильно ударившись
|21.07.2009
|
Локализаторы Risen поименно
ал участие в озвучении компьютерных игр, включая вторую и третью часть знаменитой Gothic, Bioshock, Half-Life 2, Dreamfall: The Longest Journey, Warcraft 3: The Frozen Throne и World of Warcraf
|17.09.2008
|
Google покупает создателя Half-Life
Google ведет переговоры о приобретении Valve, крупного разработчика компьютерных игр Half-Life и владельца популярной системы цифровой дистрибуции контента Steam, — об этом сообщает издание The Inquirer со ссылкой на «достоверные источники». Как отмечают специалисты, покуп
|22.11.2007
|
Обзор Half-Life 2: Episode Two. Аристократическое чаепитие
ничать по качеству оригиналом, еще реже они его превосходят. Даже первое эпизодическое дополнение к Half-Life 2 от талантливой команды Valve уступало по качеству своему родителю. Можно ли было
|30.10.2007
|
Orange Box продолжает лидировать
По данным агентства NPD Group, издание Half-Life 2: The Orange Box продолжает уверенно лидировать на территории Северной Америки по
|10.10.2007
|
Orange Box уже в продаже
Состоялась российская премьера "Оранжевой коробки" Half-Life 2. Напомним, что данное издание поступило пока лишь в сети магазинов "Эльдорадо" и
|04.10.2007
|
Orange Box уже в Steam
До появления Half-life 2:The Orange Box на полках магазинов осталась неделя. Но уже сейчас все желающие мо
|03.10.2007
|
Half-Life 2 : Episode Three в журнале РС Gamer
Ноябрьский номер журнала PC Gamer публикует информацию, подтверждающую разработку третьего эпизода Half-Life 2, в то время, как Episode Two выходит на финишную прямую и совсем скоро появится н
|28.09.2007
|
Русский Orange Box "на золоте"
Ушла "на золото" русская версия Half-life 2:The Orange Box от компании Valve. Русский релиз состоится одновременно с мировым,
|12.09.2007
|
Team Fortress 2: Видео
видеоролик из игры Team Fortress 2, которая будет входить в стандартную поставку издания Orange Box Half-Life 2: Episode 2. Скачать ролик можно здесь (34,2 МБ).Стало известно также, что уже в г
|25.08.2007
|
Half-Life 2: Orange Box. Видео
Опубликован ролик видеопрезентации Half-Life 2: Orange Box, демонстрировавшийся на GC 2007 в Лейпциге. Скачать видео можно с наш
|24.08.2007
|
Team Fortress 2: Видео
C-видеоролика игры Team Fortress 2, которая будет входить в стандартную поставку издания Orange Box Half-Life 2: Episode 2. Скачать ролики можео здесь: GC-видео №1 (36 МБ) и GC-видео №2 (34 МБ)
|16.08.2007
|
Team Fortress 2: Видео
кий деморолик игры Team Fortress 2, которая будет входить в стандартную поставку издания Orange Box Half-Life 2: Episode 2. Скачать видео можно с нашего сервера (74,66 МБ).Team Fortress 2 предл
|14.08.2007
|
Half-Life 2: Episode 2. Скриншоты
В нашу галерею Half-Life 2: Episode 2 добавлены новые скриншоты. Выйдет игра в октябре этого года в издании
|08.08.2007
|
Half-Life 2: Orange Box. Русская комплектация
Компания "Бука" сообщает, что содержание русской версии Half-Life 2: Orange Box будет точно таким же, как и оригинальной. Помимо Half-Life 2:
|17.07.2007
|
Half-Life 2: Orange Box в России
Компания "Бука" в четвертом квартале этого года выпустит Half-Life 2: Orange Box от Valve Software.Half-Life 2: Orange Box — новый продукт от к
|15.06.2007
|
Half-Life 2: Episode 2 выйдет в октябре
Компания Valve Software объявила точную дату выхода игры Half-Life 2: Episode 2. Издание Orange Box будет выпущено 9 октября этого года для платформ Р
|01.06.2007
|
Бесплатные игры от Valve обладателям Radeon
ыпускает ATI, в настоящее время принадлежащая AMD) смогут бесплатно скачать через сервис Steam игры Half-Life 2: Lost Coast и Half-Life 2: Deathmatch.Уже сейчас обладатели этих карт могу
|21.05.2007
|
Half-Life 2: Black Box не будет
Компания Valve Software объявила, что Black Box - издание Half-Life 2, предназначавшееся для PC-пользователей, не будет выпущено. Осенью этого года вый
|16.05.2007
|
Half-Life 2: Episode 2. Скриншоты
Опубликованы три новых скриншота из игры Half-Life 2: Episode 2 от Electronic Arts и Valve Software. Выйдет игра в конце года в двух в
|24.04.2007
|
Half-Life 2: Episode Two. Информация
Портал Gamespot опубликовал новое интервью с главным менеджером проекта Half-Life 2: Episode Two Эриком Джонсоном (Erik Johnson), в котором рассказывается о некоторы
|14.02.2007
|
Поток скриншотов от Valve
овременно двумя коробками, различающимися по цвету и комплектации. Выйдут проекты осенью этого года.Half-Life 2: Episode 2:Все скриншоты из Episode 2 — в галерее.Team Fortress 2:Все скриншоты T
|08.02.2007
|
Half-Life 2: Episode 2 следующей зимой
Как стало известно, второй эпизод трилогии Half-Life 2 выйдет только в конце этого года, а не летом как планировалось ранее. Electronic
|18.01.2007
|
Half-Life 2: Episode Two выйдет следующим летом
Сегодня стало известно, что игра Half-Life 2: Episode Two выйдет никак не раньше лета следующего года. И это не слухи. Главный
|18.01.2007
|
Оранжево-черный Half-Life 2
Стало известно о двух вариантах выпуска Episode 2 трилогии Half-Life 2, которые будут выпущены этим летом. Первый вариант, так сказать «облегченный», бу
|15.12.2006
|
Новогоднее издание Half-Life продаже
коллекции фанатов.В издание, помимо сюрпризов, о которых ничего не сообщается, вошли следующие игры:HALF-LIFE 2: EPISODE ONE - первый эпизод трилогии, продолжающий историю Half-Life 2COUNTER-ST
|15.06.2004
|
Арестованы воры исходников Half-Life 2
ША произвело ряд арестов по делу о краже исходного кода одной из самых ожидаемых компьютерных игр - Half-Life 2 - разработчика Valve Software, сообщили представители ФБР в Сиэтле. Детали операц
|26.01.2004
|
ФБР - в погоне за кодом Half-Life 2
ФБР пытается отследить тех, кто похитил часть компьютерного кода одной из самых ожидаемых игр - Half-Life 2. Ранним утром на прошлой неделе федеральные агенты вломились в дом программиста и
|23.04.2003
|
Half-Life: вторая версия уже скоро
всему миру с момента ее выпуска в конце 1998 года. В Сети все выходные геймеры обсуждали о том, что Half-Life 2 будет представлена на выставке E3 в Лос-Анджелесе 13-16 мая. Специализированные ж
|23.08.1999
|
Появился расширенный список команд Half-Life
Появился расширенный список консольных команд Half-Life, в который уже включены новые команды, которые появились в последней обновлённой версии.
