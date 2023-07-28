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3GPP 3rd Generation Partnership Project Third Generation Partnership Project 3G Patent Platform Partnership Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии


3GPP (3rd Generation Partnership Project) – консорциум, разрабатывающий спецификации для современных сетей связи                                                   


28.07.2023 «Росатом» и ИММИТ провели испытания технологии роботизированного высокоточного 3D-сканирования

14.06.2023 Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ

24.10.2022 «Яндекс аренда»: с начала 2022 г. количество сделок, заключенных без офлайн-просмотров, выросло в полтора раза

29.07.2022 В «Яндекс картах» появились 3D-модели новостроек

17.05.2022 Китай построит огромную дамбу без участия людей. Дронами и 3D-печатью будет управлять искусственный интеллект

01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei

18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах

30.10.2020 Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi

28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными

17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий

26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»

07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования

19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»

16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2

12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия

02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати

20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND

29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio

23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати

13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России

02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку

28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D

27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере

26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем

22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей

18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати

03.10.2019 Occipital купила стартап в сфере 3D-моделирования с российскими корнями GeoCV

01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти

04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0»

24.06.2019 Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена

24.04.2019 Законопроект о 3D-моделях подготовили к внесению в Госдуму

22.04.2019 Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати

08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер

04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати

01.02.2019 Россияне создали сверхдешевую 3D-камеру. Видео

02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт

20.09.2018 «Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных

17.08.2018 «Сименс» напечатал на 3D-принтере деталь для газовой турбины SGT-A05

17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати

17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать


Публикаций - 521, упоминаний - 638

3GPP и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2985 83
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5650 82
Huawei 3744 56
Zoom Int - Zoom Video Communications 1391 53
Samsung Electronics 10035 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11210 39
МегаФон 8066 35
Siemens AG - Siemens Group 2569 35
Sony 6503 34
Qualcomm Technologies 1767 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8491 30
Fly - Explay - Эксплей 240 30
Lenovo Motorola 3494 29
Intel Corporation 11968 28
Ростелеком 10856 26
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 25
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 25
Google LLC 11477 23
Apple Inc 11740 21
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2006 20
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 19
Vodafone Group 1369 17
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 17
China Mobile 404 16
Microsoft Corporation 24205 15
ZTE Corporation 739 14
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 14
Toshiba Corporation 2915 14
Telia Company - TeliaSonera 1025 13
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 244 12
LG Electronics 3580 11
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 11
Nvidia Corp 3342 10
Motorola Inc 1137 10
Huawei Technologies 397 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2753 10
Fujitsu 2032 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 987 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6832 24
Россети Ленэнерго 1700 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Совкомбанк Совесть 270 6
Связной ГК 1360 5
Лента - Сеть розничной торговли 1941 5
Carl Zeiss AG 292 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1133 5
SoftBank Group 256 5
Верный - торговая сеть 276 4
Открытие ФК - Банк Открытие 528 4
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 29 3
Евросеть 1403 3
Dixis - Диксис 359 3
UDR Inc 9 3
Ferrari NV 157 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 55 3
X5 Group - Перекрёсток 500 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 410 2
Hyundai Motor Company 356 2
РЖД - Российские железные дороги 1811 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 155 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 425 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 520 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 244 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 333 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6705 2
Ford 402 2
Ак Барс Банк 265 1
Альфа-Групп 684 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 434 1
UPS 198 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1057 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
eBay Inc 1609 1
HeadHunter Group - HH Group 375 1
Почта России ПАО 2029 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10762 20
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 660 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5192 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2978 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5532 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2386 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2867 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2121 3
NSSF - National Social Security Fund 4 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1292 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 236 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 353 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2869 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3184 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4226 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 279 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 604 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 119 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 219 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 43 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 278 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1416 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 396 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3579 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4414 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1741 1
Совет при президенте Российской Федерации 196 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1811 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 108
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Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 2
WiMAX Forum 68 2
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OIV - Organisation Internationale de la vigne et du vin - Международная организация виноградарства и виноделия 1 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 1
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DVD Forum 23 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41362 39
Финляндия - Финляндская Республика 3557 35
Солнце - звезда Солнечной системы 5034 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13158 27
Швеция - Королевство 3589 23
Германия - Федеративная Республика 12441 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13863 21
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Азия - Азиатский регион 5334 17
Украина 7473 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6996 14
Франция - Французская Республика 7719 14
Земля - планета Солнечной системы 10199 12
Испания - Королевство 3670 11
Китай - Тайвань 3876 11
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1696 10
Канада 4800 10
Беларусь - Белоруссия 5372 10
Европа Восточная 3044 9
Африка - Африканский регион 3396 9
Италия - Итальянская Республика 4287 9
Испания - Каталония - Барселона 741 9
Индия - Bharat 5293 8
Сингапур - Республика 1822 8
Китай - Шанхай 763 8
Казахстан - Республика 5342 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2974 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3291 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2784 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2710 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2508 6
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17203 59
Ergonomics - Эргономика 1535 44
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4670 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48258 40
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2617 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10449 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45880 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12808 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27045 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5329 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9486 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22708 22
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Абонентская база - Абонентская плата 5725 19
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Английский язык 6430 17
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2392 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4466 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6600 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5372 13
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4932 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4606 11
Видеокамера - Видеосъёмка 681 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1855 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 759 10
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1322 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1320 9
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1563 9
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Cellular News 234 5
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Коммерсантъ - Издательский дом 1622 3
Times 607 2
РБК ТВ - телеканал 79 2
Dow Jones Business News 88 2
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Informa - Informa Telecoms & Media 65 2
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NE Asia Online 313 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1267 1
Чудо техники 60 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 1
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SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 380 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 30
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 8
День молодёжи - 27 июня 745 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1172 4
Huawei SoftCom – телеком нового поколения 5 3
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 2
GSMA Mobile 360 Series 4 2
Связь-Экспокомм 113 2
ИнфоКом 93 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 523 1
MacWorld Expo 35 1
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ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 10 1
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РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
CeBIT 611 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 87 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 72 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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