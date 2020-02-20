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Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

Western Digital объявила об успешном завершении разработки технологического процесса пятого поколения для производства памяти 3D NAND. Технология получила название BiCS5 и закрепила лидирующие позиции компании в производстве передовых флеш-накопителей. Благодаря использованию в процессе BiCS5 трехуровневых (TLC) и четырехуровневых (QLC) ячеек обеспечивается не только конкурентная цена, но и исключительно высокая емкость, производительность и надежность. Таким образом, новая технология идеально подходит для удовлетворения нарастающей в геометрической прогрессии потребности в обработке данных, связанной с распространением подключенных автомобилей, мобильных устройств и искусственного интеллекта.

Компания Western Digital начала опытно-промышленное производство 512-гигабитных (Гбит) чипов по технологии BiCS5 TLC. Изготовленная с использованием новой технологии продукция уже отгружается потребителям. Ожидается, что масштабное коммерческое производство по процессу BiCS5 начнется во второй половине 2020 года. Память BiCS5 TLC и BiCS5 QLC будет доступна с различной емкостью, включая 1,33 терабит (Тбит).

«В наступившем десятилетии для дальнейшего решения задач, сопряженных с растущими объемами и скоростью обработки данных, крайне необходим новый подход к масштабированию памяти 3D NAND, – сказал Стив Паак, старший вице-президент по технологиям и производству компании Western Digital. – Успешное освоение процесса BiCS5 свидетельствует о лидирующих позициях Western Digital в технологиях флеш-памяти и уверенном прогрессе в реализации плана технологического развития. Усовершенствовав нашу многоуровневую технологию „memory hole“, мы увеличили горизонтальную плотность и добавили дополнительные слои хранения данных. Это позволило существенно увеличить емкость и производительность памяти 3D NAND при сохранении привычных для наших клиентов надежности и стоимости».

В BiCS5 использован широкий спектр новых решений и производственных инноваций, что позволяет обеспечивать самую высокую плотность в линейке Western Digital и делает данный процесс самой продвинутой технологией 3D NAND в компании. Горизонтальная плотность массива ячеек была существенно увеличена за счет использования многоуровневой технологии «memory hole» второго поколения, внедрения усовершенствованного производственного процесса и проведения ряда улучшений самих ячеек памяти 3D NAND. «Горизонтальное масштабирование» и 112 слоев хранения в BiCS5 позволяют не только оптимизировать затраты, но и создать до 40% больше битов для хранения в расчете на полупроводниковую пластину по сравнению с 96-слойной технологией Western Digital BiCS4. Усовершенствование конструкции также увеличивает скорость работы, и за счет этого технология BiCS5 дает повышение производительности до 50% на задачах ввода/вывода по сравнению с BiCS4.

Процесс BiCS5 был разработан совместно с Kioxia Corporation – технологическим и производственным партнером. Изготовление продукции по новой технологии будет развернуто на производствах в Японии в городе Йоккаити, префектура Миэ, и в городе Китаками, префектура Иватэ.

Новый производственный процесс BiCS5 расширяет портфель предложений компании Western Digital в сфере технологий 3D NAND, предназначенных для информационно-емких применений в бытовой электронике, смартфонах, IoT-устройствах и ЦОДах.



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