Япония Китаками

Япония - Китаками

СОБЫТИЯ


11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам 1
10.02.2022 Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей 1
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND 1
31.01.2020 Kioxia Europe представила пятое поколение памяти BiCS Flash 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Япония и организации, системы, технологии, персоны:

Western Digital Corporation - WDC 573 3
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 63 3
Samsung Electronics 10625 1
Kioxia Europe 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
NAND 3D flash memory 89 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3535 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4831 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 2
NAND flash memory - флеш-память 649 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15013 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4383 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8406 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1167 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 216 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2740 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 1
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 28 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 800 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Western Digital и Kioxia NAND BiCS5 1 1
Western Digital - WD BiCS 1 1
Paak Steve - Паак Стив 2 1
Япония - Йоккаити 4 3
Япония 13550 2
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 1
Tom’s Hardware 516 1
TrendForce 137 1
