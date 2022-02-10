Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей

Western Digital и Kioxia, являющиеся основными игроками на рынке SSD, допустили порчу гигантского количества флеш-памяти на своих заводах. Они уничтожили микросхемы на 6,5 млрд гигабайтов. Это вызовет серьезный дефицит твердотельных накопителей и их подорожание во всем мире.

Две компании подставили весь мир

Компании Western Digital и Kioxia могут вызвать дефицит твердотельных накопителей во всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьютерах и ноутбуках, может привести к их стремительному удорожанию, считают аналитики TrendForce.

Причина кроется в загрязнении реактивов, используемых при производстве NAND-памяти, основы любого современного SSD. Оно произошло в январе 2022 г. и вылилось в порчу колоссального количества чипов флеш-памяти на японских заводах в Китаками и Йоккаити.

По предварительным оценкам Western Digital, в результате происшествия бракованными оказались чипы памяти суммарным объемом 6,5 экзабайта. Это около 6,5 млрд гигабайтов. Таким образом, по подсчетам аналитической компании TrendForce, Western Digital и Kioxia допустили утрату примерно 13% чипов, выпускаемых ими за три месяца.

Планирующим приобрести внешний SSD, возможно, следует поторопиться с этим

Проблема усугубляется еще и тем, что Western Digital и Kioxia совместно занимают второе место по объему выпускаемой флеш-памяти. На них приходится 32,5% мирового рынка против 34% у Samsung – нынешнего лидера (статистика TrendForce за III квартал 2021 г.).

Проблема так просто не решится

По информации Kioxia, больше всего от загрязнения химреактивов пострадало производство памяти 3D BiCS. Ее можно встретить во многих современных SSD-накопителях, а также в большинстве устройств, в которых используется NAND-память.

В своем отчете Kioxia старательно избегает формулировки «производство остановлено», но при этом в нем же она указывает, что рассчитывает на «скорое восстановление работы».

В отчете Western Digital говорится лишь об упомянутых 6,5 экзабайта. Однако ни одна из компаний пока не приводит прогнозы нормализации ситуации.

Ситуация затронет все твердотельные накопители, вне зависимости от форм-фактора

Напомним, что Kioxia – это один из крупнейших мировых производителей флэш-памяти и твердотельных накопителей. Она является ключевым поставщиком Western Digital. В 2021 г. компании вели переговоры о слиянии, но они зашли в тупик.

В настоящее время Western Digital и Kioxia сосредоточены на поставках клиентских твердотельных накопителей для ПК и модулей eMMC. Поскольку Western Digital является поставщиком номер два и номер один на рынках клиентских SSD и eMMC соответственно, последующие отгрузки неизбежно будут затруднены.

Подорожание неизбежно

Аналитики TrendForce не сомневаются, что, с учетом важности Western Digital и Kioxia для рынка твердотельных накопителей, в ближайшее время стоимость SSD пойдет в рост.

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры Инфраструктура

Они уже подсчитали, что 6,5 экзабайта – это 13% от суммарного объема памяти, которую они хотели выпустить в I квартале 2022 г. или около 3% от мирового объема.

Ранние прогнозы TrendForce, озвученные в конце января 2022 г., гласили, что в течение всего I квартала 2022 г. на рынке будет наблюдаться переизбыток SSD-накопителей клиентского уровня, что приведет снижению их стоимости на 3-10%. То же касалось и памяти для мобильных устройств – еММС и UFS, падение цен на которую должно было составить от 3% до 13%. В среднем NAND-память должна была подешеветь на 8-13%.

Актуализированный прогноз TrendForce

Теперь же в TrendForce уверены, что в I квартале 2022 г. цены на SSD если и снизятся, то не более чем на 5-10%, в лучше случае. При этом дефицита пока не будет благодаря немалым складским запасам.

Все самое интересное, считают аналитики, начнется во втором квартале 2022 г. (1 марта – 30 июня). В этот период покупателей будут ждать и дефицит SSD, и их удорожание на все те же 5-10%. Опять же, это лишь предварительные прогнозы – не исключено, что произошедшее с памятью Western Digital и Kioxia отразится на мировом рынке существенно быстрее и нанесет ему заметно больший урон.

Все может быть еще хуже

Свой негативный прогноз аналитики TrendForce подтверждают нежеланием Western Digital и Kioxia делиться более точными данными о количестве загубленных чипов памяти. По их мнению, в итоге их может оказаться гораздо больше.

Какие сервисы помогают автоматизировать процедуры финансового законодательства Бизнес

Кроме того, нужно учитывать, что чипы памяти 3D NAND проходят через длительный цикл производства, занимающий от двух до трех месяцев, по подсчетам Tom’s Hardware. В этом случае любой сбой, даже незначительный, не говоря уже о столь крупных, может иметь серьезные последствия в виде срыва сроков выпуска рабочих микросхем.

Также нельзя забывать, что из-за коронавирусных ограничений компания Samsung в конце декабря 2021 г. была вынуждена закрыть свои фабрики по производству флеш-памяти в китайском Сиане. Эксперты Tom’s Hardware не сомневаются, что в ближайшей перспективе это тоже ударит по ценам на потребительские накопители.