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NAND 3D flash memory

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01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах
30.10.2020 Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»
16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия

одство 3D-чипов памяти началось в 2013 г., когда компания Samsung выпустила первые модули стандарта MLC, насчитывающие 24 слоя. Варианты развития событий На момент публикации материала итоговое
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND

Western Digital объявила об успешном завершении разработки технологического процесса пятого поколения для производства памяти 3D NAND. Технология получила название BiCS5 и закрепила лидирующие позиции компании в производстве передовых флеш-накопителей. Благодаря использованию в процессе BiCS5 трехуровневых (TLC) и чет
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку
28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати
03.10.2019 Occipital купила стартап в сфере 3D-моделирования с российскими корнями GeoCV
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0»
24.06.2019 Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена
24.04.2019 Законопроект о 3D-моделях подготовили к внесению в Госдуму
22.04.2019 Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер
04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати
01.02.2019 Россияне создали сверхдешевую 3D-камеру. Видео
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт
20.09.2018 «Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных
17.08.2018 «Сименс» напечатал на 3D-принтере деталь для газовой турбины SGT-A05
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать
16.03.2018 ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U

950U для киберспорта с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Новинка построена на базе памяти нового поколения 3D NAND в паре с быстрым контроллером SMI, обеспечивая скорости последовательного чтения/запи
13.03.2018 Digma презентовала линейку планшетов с экранами 2,5D и 3D по доступной цене
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти

Публикаций - 96, упоминаний - 113

NAND 3D flash memory и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 44
Intel Corporation 12811 35
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 24
Western Digital Corporation - WDC 589 21
Toshiba Corporation 2980 21
Adata Technology 132 19
SanDisk 343 17
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 15
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 14
Transcend Information 82 13
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 10
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 10
SAS Institute 1082 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 10
Apple Inc 13154 7
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 6
Seagate Technology 766 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Kingston Technology 218 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 4
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 4
IM Flash Technologies - Intel-Micron Flash Technologies 19 4
Dell EMC 5180 4
Fujitsu 2105 4
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 3
GS Group - Технополис GS Гусев 74 3
Samsung System LSI 24 3
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 3
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 21 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Pure Storage 55 3
Microsoft Corporation 25775 3
Huawei 4676 3
Qualcomm Technologies 1974 3
HP Inc. 5883 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Uber 357 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
Почта России ПАО 2370 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
TCG - Trusted Computing Group 31 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 118
NAND flash memory - флеш-память 684 94
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 81
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 64
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 55
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 53
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 38
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 30
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 67 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 30
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 29
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 25
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 17
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 16
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 13
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 13
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 54 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
NAND 2D flash memory 14 12
NAND MLC flash memory - Multi-Level Cell NAND flash memory 30 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 12
DDR - Double data rate 3083 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 26 10
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 10
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 10
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 252 9
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 9
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 53 8
Transcend SSD Scope 15 7
Apple iPhone 6 4861 5
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 5
Adata Data Shaping 5 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Microsoft Windows 16882 5
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 4
Intel Flash Products Group - Intel MLC StrataFlash Wireless Memory 31 4
Adata SSD Toolbox 10 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 53 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 3
Intel 3D QLC SSD 14 3
Western Digital - WD Red 3D NAND 5 3
FreePik 1841 3
Apple iPad 4011 3
Google Android 15243 3
Samsung Galaxy 1035 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 3
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 2
TrendFocus 23 2
Intel XMP - Intel Extreme Memory Profile 23 2
Intel SSD 32 2
Transcend SD-microSD - Transcend microSDXC SDHC 4 2
Intel Evo 121 2
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 2
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Wilk Elektronik - GoodRAM - серия SSD 10 2
Adata Migration Utility 2 2
Western Digital - WD iNAND EFD - embedded flash drives 2 2
Western Digital - WD Blue 3D NAND SATA SSD 2 2
SanDisk SSD Memory Vault 11 2
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Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 2
Rowan Paul - Рован Пол 12 2
Bergey Christopher - Берджи Кристофер 3 2
Davis George - Дэвис Джордж 2 2
Ройфман Роман 16 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Крикушенко Владимир 16 1
Wong Gregory - Вонг Грегори 2 1
Wong Greg - Вонг Грег 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 12 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 1
Grace Mark - Грейс Марк 2 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 1
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Stice Craig - Стайс Крейг 2 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Тырин Александр 5 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Collins Brendan - Коллинс Брендан 8 1
Ericsson Bo - Эрикссон Бо 1 1
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 1
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Клименко Максим 5 1
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Cordano Mike - Кордан Майк 6 1
Cordano Michael - Кордано Майкл 1 1
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Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 1
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Giancarlo Charlie - Джианкарло Чарли 5 1
Myers James - Майерс Джеймс 3 1
Maloney Sean - Малони Шон 50 1
Sivaram Siva - Сиварам Сива 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 23
Южная Корея - Республика 7052 23
Япония 13807 20
Китай - Тайвань 4245 8
Европа 24964 5
Нидерланды 3746 4
Япония - Йоккаити 4 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Китай - Хубэй - Ухань 64 4
Япония - Китаками 5 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Южная Корея - Пхёнтхэк 18 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 2
Китай - Ляонин - Далянь 13 2
Китай - Шэньси - Сиань 42 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Япония - Токио 1020 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Германия - Берлин 732 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Южная Корея - Хвасон 18 1
Китай - Чунцин 24 1
США - Айдахо 68 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 5
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Blacklist - Чёрный список 713 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Физика - Градус Цельсия 293 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 2
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