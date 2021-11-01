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NAND 3D flash memory
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 96, упоминаний - 113
NAND 3D flash memory и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 600 10
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
|Forbes - Форбс 1002 3
|Bloomberg 1627 3
|DigiTimes - Издание 1331 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|TechSpot 188 2
|TG Daily 98 2
|DailyTech 96 2
|Times 661 2
|FT - Financial Times 1296 2
|WCCFTech - Издание 110 1
|DRAMeXchange 42 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|IDG - International Data Group 117 1
|EE Times 160 1
|IEEE Transactions on Electron Devices 2 1
|ComputerWorld 144 1
|Blocks & Files 14 1
|Expreview 5 1
|9to5Mac 70 1
|Silicon 494 1
|Commercial Times 110 1
|ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
|Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.