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NAND 3D flash memory



01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei
17.06.2021 Transcend представила новые SSD без буфера DRAM
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах
30.10.2020 Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»
16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку
28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати
03.10.2019 Occipital купила стартап в сфере 3D-моделирования с российскими корнями GeoCV
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0»
24.06.2019 Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена
24.04.2019 Законопроект о 3D-моделях подготовили к внесению в Госдуму
22.04.2019 Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер
04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати
01.02.2019 Россияне создали сверхдешевую 3D-камеру. Видео
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт
20.09.2018 «Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных
17.08.2018 «Сименс» напечатал на 3D-принтере деталь для газовой турбины SGT-A05
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать
22.05.2018 Впервые в истории началось производство терабитных чипов на замену жестким дискам
06.04.2018 Western Digital представила твердотельный накопитель Western Digital Black 3D NVMe SSD
23.03.2018 Adata представила новый SSD-накопитель SX8200 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3

Публикаций - 1581, упоминаний - 2614

NAND 3D flash memory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8963 221
Sony 5567 159
Nvidia Corp 3026 158
LG Electronics 3138 141
Intel Corporation 10799 116
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 104
Microsoft Corporation 21055 81
Toshiba Corporation 2760 80
Apple Inc 10160 70
Philips 1729 60
Google LLC 9479 52
Acer Group 2187 47
AMD - Advanced Micro Devices 3502 45
4A Games 629 41
Meta - Facebook 4144 35
ASUS - AsusTek Computer Inc 1727 34
HP Inc. 5106 34
IBM - International Business Machines Corp 8704 33
Zoom Int - Zoom Video Communications 951 30
Dell EMC 4479 30
Twitter 2304 30
Yandex - Яндекс 4545 29
HTC Corporation 1375 28
Lenovo Group 2001 28
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 526 26
AMD Graphics Product Group - ATI 850 25
Sharp Corporation 995 25
Nokia Corporation 5230 23
Siemens AG - Сименс Россия 2223 23
Huawei 2999 22
Dassault Systemes 183 22
Nintendo 609 19
ViewSonic 292 18
MSI - Micro-Star International 484 17
Adata Technology 59 17
Аскон - Ascon 274 17
Canon 1282 16
Adobe Systems 1351 16
SanDisk 289 16
Navitel - Навител Навигатор 272 16
Netflix - Онлайн-кинотеатр 375 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 16
ivi - Онлайн-кинотеатр 179 12
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 345 9
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 67 8
Boeing 931 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4879 7
Bentley Motors 53 7
DreamWorks Animation LLC 54 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 77 7
Sony Pictures Entertainment 133 7
Орион-Экспресс - Телекарта 134 6
Warner Bros. International Television Distribution 260 6
Связной ГК 1086 6
BMW 375 5
Carl Zeiss 277 5
Walt Disney Company 493 5
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 4
Hyundai Motor 257 4
РТС - Фондовая биржа 326 4
Hansa - Ханса 71 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 92 4
Yamaha 90 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 410 4
Евросеть 1366 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 132 4
Miele - Миле 116 4
РЖД - Российские железные дороги 1333 4
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1951 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 3
Airbus Group 190 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 3
GlobalFoundries - GF 69 3
Visa International 1640 3
AliExpress 292 3
Renault - Рено Россия 124 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7434 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1252 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1833 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 5
Правительство РФ 2918 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1194 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 209 4
Президент Российской Федерации 1798 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2789 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1540 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 3
Правительство Москвы 884 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 123 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 2
МКС - Международная космическая станция 1383 2
Мариинский театр - Государственный академический 37 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 521 2
Роснано 618 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 2
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 70 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 26 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 57 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 140 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 53 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1500
4CIO 593 41
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 167 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 147 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 3
TCG - Trusted Computing Group 16 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 43 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
OLPC - One Laptop per Child 80 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Союз машиностроителей России 26 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 4 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
Руссофт - Russoft 346 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6692 1501
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2064 1500
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8967 262
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3558 239
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3033 214
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 204
2D - 2-Dimensional 359 202
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 148
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6337 122
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 112
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2020 111
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 104
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12869 76
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 76
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 550 72
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1568 70
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4692 68
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2856 68
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 1011 67
DDR - Double data rate 2077 63
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1530 58
DLNA - Digital Living Network Alliance 398 58
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1892 51
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 50
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 47
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3277 47
NAND flash memory - флеш-память 426 45
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 967 40
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 373 40
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 40
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 495 39
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3018 36
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1041 34
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 345 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3280 28
3D видео 55 27
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 815 27
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 27
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 466 24
Google Android 11570 145
Google YouTube - Видеохостинг 2179 71
Microsoft Windows 10 10120 71
Microsoft Skype 1885 65
Apple iOS 6249 64
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 61
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 872 50
Google Play - Google Store - Android Market 2642 47
Apple iPad 3542 45
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 44
Microsoft Windows 7 1755 34
OpenGL - Язык программирования 212 31
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 796 30
Linux OS 7247 29
Microsoft DirectX 590 29
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 27
Apple - App Store 2360 26
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2847 24
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 424 23
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 343 23
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 22
Microsoft Office 3000 19
Intel Core - Семейство процессоров 998 19
Microsoft Xbox - Игровая приставка 954 19
Nintendo 3DS - портативная консоль 72 19
Apple Mac - Apple Macintosh 2518 17
Nvidia Tegra - серия процессоров 438 17
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 208 17
Autodesk AutoCAD 264 16
Google Picasa Web Albums 154 16
Nvidia GeForce GTX 345 16
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AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 511 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1369 16
Nvidia Quadro GPU 107 15
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Adobe Photoshop 632 15
Microsoft Windows XP 2359 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1255 15
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 14
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Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34253 147
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26955 86
Япония 7920 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11634 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10963 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 50
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Земля - планета Солнечной системы 6518 25
Америка Северная 2602 21
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Испания - Королевство 2569 14
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 13
Азия - Азиатский регион 3167 13
Беларусь - Белоруссия 3210 12
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Канада 3060 12
Украина 5531 12
Африка - Африканский регион 2670 12
США - Лос-Анджелес 677 11
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Америка 1204 10
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1690 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3873 9
Испания - Каталония - Барселона 695 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1617 8
США - Нью-Йорк 2587 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1468 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 8
Япония - Токио 885 8
Ближний Восток 2496 8
Польша - Республика 1462 8
Русский язык 1703 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 12
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 395 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4240 10
POI - points of interest 65 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1780 7
Английский язык 411 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 6
Закон Мура - Moore's law 184 6
Образование в России 622 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 164 5
Градус Цельсия 222 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1270 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 317 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1061 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 179 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 3
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 107 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 446 2
F2P - Free-to-play 26 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 307 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 163 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 17 2
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 138 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 211 2
Физика - область естествознания 82 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 177 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 2
Вторая мировая война 505 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 2
CNews - ZOOM.CNews 1330 59
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1838 7
Bloomberg 973 7
Euronews - телеканал 46 6
The Verge - Издание 459 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 5
DigiTimes - Издание 1279 4
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 116 4
Electronista 155 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 4
SlashGear 132 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 3
DailyTech 95 3
Reg Hardware 91 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 3
Engadget - Блог о технологиях 404 3
CNews RND - R&D.CNews 2111 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 3
Tom’s Hardware 105 3
Thomson Reuters - Рейтер 5685 3
Wikipedia - Википедия 399 3
TG Daily 98 2
EurekAlert 270 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 190 2
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 10 2
EE Times 151 2
Associated Press 1965 2
IDG - International Data Group 83 2
PR Newswire 22 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 276 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
CNET - Издание 1557 2
Cellular News 231 1
Expreview 3 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
9to5Mac 55 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
NPD DisplaySearch 282 23
IDC - International Data Corporation 4535 16
IHS iSuppli 389 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 10
Gartner 3200 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 5
Markets&Markets Research 92 3
PCMark 103 3
Nielsen Holdings - NetRatings 328 3
Jon Peddie Research 28 2
Strategy Analytics 282 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 2
Frost & Sullivan 177 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
IHS Markit 21 2
GfK Rus - ГФК-Русь 175 2
TrendForce 49 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 116 2
SmartMarketing 73 1
ATTOLab 1 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
NPD Group 140 1
Yankee Group 161 1
Datamonitor 82 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
Consumer Reports 37 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
TM Capital 1 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 1
Synergy Research Group 39 1
Forward Insights 3 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 36 1
IDC EMEA 21 1
RetailDrive 1 1
Tractica 7 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 216 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1063 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 209 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 208 2
РАН - Российская академия наук 977 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 14 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 2
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 4 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 76 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 21 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 17 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий 4 1
Cанкт-Петербургская Академическая Филармония имени Д.Д. Шостаковича 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 2 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 6 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 18 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 173 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 1
UdeM - Université de Montréal - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 1 1
Max Planck Institutes and Experts - Институт коллоидов и интерфейсов Макса Планка - Max-Planck-Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung 54 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 52 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 18 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 212 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 403 6
Олимпийские игры - Olympic Games 490 4
Intel Developer Forum - IDF 234 4
Samsung Forum 14 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 2
Photokina 57 2
Связь-Экспокомм 39 1
VMworld 27 1
iF Design Awards 8 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Samsung Unpacked 20 1
MacWorld Expo 33 1
Высокие технологии XXI века 45 1
Red Dot Design Award 49 1
SPIE Advanced Lithography 1 1
Cisco Connect 5 1
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CSTB Telecom & Media 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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