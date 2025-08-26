Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181602
ИКТ 14110
Организации 10970
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3495
Системы 26074
Персоны 78096
География 2920
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Blocks & Files


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству 1
11.11.2024 Huawei создает «убийцу» HDD, ожидая санкций США на поставку жестких дисков 1
24.05.2024 Новейшая ОС макбуков «убивает» внешние накопители с файловой системой Microsoft. Apple игнорирует жалобы пользователей 1
07.03.2024 Huawei грозит расправой HDD и ленточным накопителям. Компания-изгой готовит революционную замену: у нее больше объем, и она меньше потребляет 1
11.09.2023 Мир накопителей, как мы его знали, подходит к концу. SSD, HDD и магнитные ленты заменит сверхнадежная керамическая память 1
16.08.2023 Смерть жестких дисков отменяется. SSD не смогут их вытеснить – потребность в древних накопителях будет расти 1
04.05.2023 Чем больше емкость, тем быстрее ломается. Выявлены лучшие и худшие жесткие диски 1
24.04.2023 Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится 1
03.02.2023 В дорогих и популярных SSD-накопителях Samsung живет ошибка, прервращающая их в «кирпичи» 1
11.11.2022 Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей 1
10.02.2022 Из Intel внезапно уволился глава самого таинственного поздразделения 1
20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
17.04.2020 Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. Невиновных не осталось 1
15.04.2020 Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Blocks & Files и организации, системы, технологии, персоны:

Seagate Technology 747 7
Western Digital Corporation - WDC 561 5
Intel Corporation 12408 4
Toshiba Corporation 2940 3
Samsung Electronics 10465 3
Microsoft Corporation 25019 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 340 2
AMD - Advanced Micro Devices 4383 2
Huawei 4098 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Dell EMC 5059 1
Broadcom - VMware 2433 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Acronis - Акронис 452 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 238 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Oracle Corporation 6797 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 443 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 59 1
Puget Systems 9 1
SAS Institute 1013 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 143 1
Pure Storage 54 1
Cerabyte - Ceramic Data Solutions Holding GmbH 3 1
BackBlaze 31 1
Google LLC 12065 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 980 1
Apple Inc 12389 1
Sony 6592 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1536 1
Qualcomm Technologies 1867 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 331 1
Canon 1408 1
Лента - Сеть розничной торговли 2202 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1311 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1585 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9862 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3381 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4341 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2714 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31183 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16707 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22288 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8206 4
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 361 4
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 34 3
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 24 3
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 101 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1362 3
NAND flash memory - флеш-память 630 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25397 3
HDD DMSMR - Device-Managed Shingled Magnetic Recording - Технологии магнитной записи HDD 2 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 801 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 966 2
3D XPoint - 3D crosspoint - технология энергонезависимой памяти 16 2
HDD HAMR - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 43 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11635 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16550 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 312 2
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 340 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4728 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3443 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7916 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 700 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 750 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21448 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8884 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13277 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7965 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3994 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7765 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6480 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2589 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2196 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1421 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 734 1
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
FreePik 1257 2
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 2
TrendFocus 23 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
Intel x86 - архитектура процессора 1943 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 1
Microsoft Windows 95 418 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
Microsoft Visual Studio 414 1
Microsoft Windows NT 885 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 1
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 1
Western Digital - WD OptiNAND 2 1
Cerabyte - CeraMemory 2 1
Samsung Electronics - Z-NAND SSD 6 1
ASRock Rack 4 1
Apple macOS 2171 1
Linux OS 10575 1
Microsoft Windows 16092 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 122 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3020 1
Acronis True Image 96 1
Samsung Magician SSD 5 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1701 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 474 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Microsoft Windows Embedded 202 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
Intel NUC - Next Unit of Computing - мини-ПК 38 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 197 2
Ilkbahar Alper - Илкбахар Альпер 2 2
Brown Alan - Браун Алан 4 1
Mulally Alan - Малалли Алан 14 1
Белоусов Сергей 245 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 209 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Зубарев Илья 25 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Tuhy David - Тахи Дэвид 4 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Pulvermüller Patrick - Пульвермюллер Патрик 3 1
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 12 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 10 1
Maritz Paul - Моритц Пол 28 1
Перов Евгений 88 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
Romano Gianluca - Романо Джанлука 3 1
Kemper Jonathan 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 556 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 165 1
Тухфатуллин Ринат 2 1
Giancarlo Charlie - Джианкарло Чарли 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52919 7
Япония 13421 4
Россия - РФ - Российская федерация 152364 3
Германия - Федеративная Республика 12846 2
Южная Корея - Республика 6781 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17764 2
Сингапур - Республика 1887 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13468 1
Китай - Тайвань 4080 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 65 1
Земля - планета Солнечной системы 10533 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50105 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5128 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2245 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2623 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1020 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5694 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9632 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19745 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7698 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2023 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4580 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17004 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 27 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2307 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 457 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1523 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9326 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10397 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5342 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 39 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 858 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3511 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4229 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8375 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1848 1
Blacklist - Чёрный список 653 1
Tom’s Hardware 476 5
Reddit 339 2
Forbes - Форбс 883 1
TechSpot 147 1
CRN 47 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 1
AppleInsider 398 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1045 1
UCL - University College London - MSSL - Mullard Space Science Laboratory - Лаборатория космических исследований им. Мулларда университетского колледжа Лондона 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379928, в очереди разбора - 738202.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: