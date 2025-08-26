Получите все материалы CNews по ключевому слову
Blocks & Files
УПОМИНАНИЯ
Blocks & Files и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Сеть розничной торговли 2202 3
|Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
|Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
|Tom’s Hardware 476 5
|Reddit 339 2
|Forbes - Форбс 883 1
|TechSpot 147 1
|CRN 47 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 1
|AppleInsider 398 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1045 1
|UCL - University College London - MSSL - Mullard Space Science Laboratory - Лаборатория космических исследований им. Мулларда университетского колледжа Лондона 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379928, в очереди разбора - 738202.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.