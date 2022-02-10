Из Intel внезапно уволился глава самого таинственного поздразделения

Минус руководитель

Глава подразделения Intel по производству накопителей на базе сверхбыстрой памяти Optane Альпер Илкбахар (Alper Ilkbahar) в ближайшее время уйдет в отставку по личным мотивам. Об этом сообщило издание CRN, в распоряжении которого оказалась служебная записка за авторством Сандры Риверы (Sandra Rivera), руководителя отдела Datacenter and AI Group.

По данным источника, последним рабочим днем в должности вице-президента и генерального менеджера Intel Optane Group станет 11 февраля 2022 г. Затем его место займет Дэвид Тухи (David Tuhy), который ранее руководил разработкой софтверной части продуктов на базе памяти Optane и твердотельных накопителей.

Как отмечает Ривера в документе, усилиями Илкбахара линейка продуктов Optane стала «ключевым дифференцированным продуктом» в портфолио решений Intel.

Она также добавила, что Илкбахар показал себя образцом для подражания в вопросе следования корпоративным ценностям, профессионалом мирового уровня, другом и наставником. Какие именно причины сподвигли специалиста покинуть компанию, не уточняется.

Альпер Илкбахар присоединился к компании в 1992 г. и принимал непосредственное участие в разработке x86-совместимого центрального процессора четвертого поколения Intel 80486. Руководил разработкой вернувшийся в феврале 2021 г. на пост главного исполнительного директора Intel Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger). В 2016 г. Илкбахара назначили ответственным за развитие бизнеса Optane.

Альпер Илкхабар покидает Intel

В начале февраля 2022 г. CRN сообщило о том, что направление облачных и корпоративных решений в Intel возглавит Дженет Джордж (Janet George), ранее занимавшая руководящую должность в Oracle.

В декабре 2021 г. CNews писал о том, что бывший директор подразделения высокопроизводительных GPU в AMD Оги Бркич (Ogi Brkic) перешел в Intel и будет отвечать за разработку графических процессоров.

Убытки или прибыль?

В своей записке Ривера приводит любопытные данные. Так, по ее словам, выручка от продажи решений Optane достигла $500 млн менее чем за три года. Интерес эти сведения вызывают по той простой причине, что Intel весьма скупа на информацию, касающуюся финансовых показателей бизнеса Optane. Аналитикам приходится собирать данные по крупицам, чтобы увидеть общую картину, которая могла бы дать представление об успехах или провалах данного направления.

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В начале февраля 2022 г. ресурс Blocks & Files со ссылкой на отчет, направленный Intel в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщил о том, что бизнес по производству накопителей Optane принес компании $392 млн выручки по итогам 2021 финансового года.

Из документа также следует, что данное подразделение показало операционные убытки на уровне $576 млн в 2020 г. Blocks & Files не берется уверенно утверждать, что 2021 г. для бизнеса Optane тоже обернулся значительными убытками, поскольку для этого недостаточно объективных данных. Однако подсчеты журналистов (с массой допущений) показывают, что операционные убытки за этот период могли достигнуть $529 млн.

Финансовые показатели подразделения Optane стали достоянием общественности благодаря реструктуризации Intel, которая произошла в результате перехода бизнеса компании по производству флеш-памяти (NAND) и твердотельных накопителей (SSD) в руки южнокорейской SK Hynix.

Что такое Optane

Optane – это принадлежащий Intel бренд, под которым компания выпускает накопители на основе высокоскоростной энергонезависимой памяти 3D XPoint. Технология 3D XPoint разработана Intel совместно Micron Technology.

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Разработка стартовала в 20212 г, а первые модули памяти 3D XPoint были выпущены в 2015 г., это были чипы емкостью 128 Гбит с расположением ячеек в два слоя по 64 Гбит. Intel собиралась увеличить скорость чтения/записи в 3-4 раза и сократить задержки в 10 раз, а энергопотребление – в три раза по сравнению с обычной флеш-памятью.

Первый Optane-накопитель Intel увидел свет в конце апреля 2017 г. Им стал Optane SSD DC P4800X в виде платы расширения с интерфейсом PCI-E для настольных ПК емкостью 375 ГБ информации. На момент начала продаж его цена составляла $1520.