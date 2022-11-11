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Ilkbahar Alper Илкбахар Альпер
СОБЫТИЯ
|11.11.2022
|Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей 2
|10.02.2022
|Из Intel внезапно уволился глава самого таинственного поздразделения 3
Публикаций - 3, упоминаний - 6
Ilkbahar Alper и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
|Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 1
|Brkic Ogi - Бркич Оги 7 1
|Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
|Tuhy David - Тахи Дэвид 4 1
|Южная Корея - Республика 7085 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 1
|Blocks & Files 14 2
|CRN 50 1
|Tom’s Hardware 614 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.