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Ilkbahar Alper Илкбахар Альпер

СОБЫТИЯ


11.11.2022 Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей 2
10.02.2022 Из Intel внезапно уволился глава самого таинственного поздразделения 3

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Ilkbahar Alper и организации, системы, технологии, персоны:

Micron Technology - Crucial - Ballistix 366 2
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 73 2
Intel Corporation 12859 2
SanDisk 343 1
Oracle Corporation 7099 1
AMD - Advanced Micro Devices 4688 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 532 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8868 3
NAND flash memory - флеш-память 690 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3822 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10810 2
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 356 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2776 2
3D XPoint - 3D crosspoint - технология энергонезависимой памяти 17 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5065 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1668 2
NAND TLC flash memory - Triple-Level Cell NAND flash memory 15 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10305 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4709 1
NAND QLC 3D flash memory - Quad-Level Cell NAND flash memory 12 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1262 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 1
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 30 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1322 1
NAND 3D flash memory 96 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 340 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22740 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8575 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 155 2
Samsung Electronics - Z-NAND SSD 6 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Intel x86 - архитектура процессора 2183 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 1
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Tuhy David - Тахи Дэвид 4 1
Южная Корея - Республика 7085 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 2
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 51 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2937 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2399 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8142 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5643 1
Blocks & Files 14 2
CRN 50 1
Tom’s Hardware 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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