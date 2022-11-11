Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей

Внезапный Optane

Intel начала поставку новых твердотельных (SSD) накопителей Optane линейки DC P5810X. Как отмечает Tom’s Hardware это могут быть последние SSD компании на базе фирменной памяти 3D XPoint, поскольку во II квартале американская корпорация решила свернуть убыточный бизнес по разработке и производству устройств под брендом Optane.

Серия Intel Optane DC P5810X сейчас включает модели емкостью 400 ГБ и 800 ГБ в форм-факторе U.2 размером 2,5 дюйма c поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4.

Intel позиционирует продукты как устройства для применения в автомобильной промышленности, при построении высокопроизводительных серверных систем и рабочих станций.

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Серия Optane DC PC810X является прямым наследником линейки P5800X, представленной в IV квартале 2020 г. и пополнившейся новой моделью (повышенной емкости – 3,2 ТБ) год спустя. Обе линейки относятся к семейству Alder Stream, поэтому, вероятно, используют контроллеры и память 3D XPoint со схожими характеристиками.

Скорость и надежность

Как и предыдущие модели, новинки, входящие в состав линейки, отличаются крайне высокими скоростью работы и степенью надежности. Заявленный Intel показатель DWPD – одной из важнейших метрик надежности – для линейки DC P5810X достигает 100. Другими словами, накопитель способен выдержать до 100 циклов полной перезаписи в день в течение всего гарантийного срока. По степени износостойкости у девайса конкурентов пока нет. Даже продукты на основе новой памяти Kioxia XL-NAND и Samsung Z-NAND до новинки Intel не дотягивают.

Новые SSD Optane в сравнении с предшественниками

Заявленная производителем скорость последовательного чтения (sequential read speed) у новинки составляет 7200 МБ/с, то есть на уровне наиболее быстрых устройств, представленных на рынке. К примеру, Samsung 990 Pro (форм-фактор M.2) может похвастаться производительностью в 7450 МБ/с при выполнении соответствующей процедуры.

Скорость последовательной записи (sequential write speed) P5810X разнится в зависимости от вместимости накопителя. Так, 400-гигабатайная модель, если верить Intel, способна достичь скорости в 6000 МБ/с. Версия на 800 ГБ несколько медленнее и характеризуется показателем в 5400 МБ/с.

Не менее важная характеристика производительности SSD – количество операций ввода/вывода в секунду (Input/Output Operations Per Second). С ней у P5810X, согласно опубликованным Intel спецификациям, тоже все более чем в порядке. Заявленный показатель – 1500000/1380000 IOPS для операций чтения и записи соответственно при латентности (latency, время отклика) в 5 мкс (миллионных долей секунды).

Что такое Optane

Optane – это принадлежащий Intel бренд, под которым компания выпускает накопители на основе высокоскоростной энергонезависимой памяти 3D XPoint. Технология 3D XPoint разработана Intel совместно Micron Technology.

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Разработка стартовала в 20212 г, а первые модули памяти 3D XPoint были выпущены в 2015 г., это были чипы емкостью 128 Гбит с расположением ячеек в два слоя по 64 Гбит. Intel собиралась увеличить скорость чтения/записи в 3-4 раза и сократить задержки в 10 раз, а энергопотребление – в три раза по сравнению с обычной флеш-памятью.

Первый Optane-накопитель Intel увидел свет в конце апреля 2017 г. Им стал Optane SSD DC P4800X в виде платы расширения с интерфейсом PCI-E для настольных ПК емкостью 375 ГБ информации. На момент начала продаж его цена составляла $1520.

Падение Optane

В январе 2021 г. Intel объявила о полном прекращении производства SSD под брендом Optane, ориентированных на потребительский сегмент. Однако компания пообещала продолжить выпуск устройств для корпоративного сектора.

В феврале 2022 г. CNews сообщил о предстоящем уходе в отставку ветерана Intel, на тот момент возглавлявшего подразделение Optane, Альпера Илкбахара (Alper Ilkbahar). Какие именно причины сподвигли специалиста покинуть компанию, известно не было.

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Несколькими днями ранее ресурс Blocks & Files со ссылкой на отчет, направленный Intel в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщил о том, что бизнес по производству накопителей Optane принес компании $392 млн выручки по итогам 2021 финансового года. Из документа также следовало, что это подразделение показало операционные убытки на уровне $576 млн в 2020 г. Blocks & Files подсчитал, что в 2021 финансовом году его убытки могли достигнуть $529 млн.

Многолетняя убыточность подразделения могла подтолкнуть руководство Intel к свертыванию соответствующего бизнеса и, как следствие, увольнению его руководителя.

Во II квартале 2022 г. опасения по поводу того, что дела у подразделения Optane идут не лучшим образом, подтвердились. Согласно квартальному финансовому отчету, выручка Intel обвалилась на 22% до $15,3 млрд. Чистой прибыли компания тоже не получила – вместо нее образовался чистый убыток в пределах $500 млн в связи с ликвидацией нерентабельного бизнеса по разработке и производству памяти Optane.