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Latency задержка во время исполнения заданных операций
Latency и организации, системы, технологии, персоны:
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 637 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5940 1
|Tom’s Hardware 421 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 276 1
|Blocks & Files 13 1
|Neowin 148 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 990 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
|Fortune Global 100 140 1
|GSMA Intelligence 10 1
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