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Индексная книга (каталог) CNews*
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Latency задержка во время исполнения заданных операций



10.04.2025 Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise 1
11.10.2024 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

 1
11.10.2024 Российский облачный провайдер создал собственные серверы и ОС 1
29.03.2024 То, что не осилила Microsoft. Создан инструмент, заставляющий Windows «летать» и потреблять в разы меньше памяти. Видео 1
15.01.2024 Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта 1
23.03.2023 НТЦ «Модуль» открыл удаленный доступ к своим продуктам 1
11.11.2022 Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей 1
01.11.2022 «Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata 1
26.10.2021 Составлен список ИТ-вакансий России с самой высокой зарплатой. Топ-10 1
30.08.2021 Как разобраться в SLA облачной платформы: основные моменты 1
06.06.2021 HITACHI VIRTUAL STORAGE PLATFORM 5000 1
19.01.2021 Павел Кулаков, Oxygen -

ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики

 1
11.11.2020 Ericsson развернула первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
11.11.2020 Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
13.10.2020 G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки 1
28.09.2020 Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion 1
30.06.2020 Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным! 1
30.10.2019 Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров 1
18.10.2019 Изучаем HDD для IaaS, VPS, Dedicated: IOPS и Latency 1
11.06.2019 Cisco представила решения стандарта Wi-Fi 6 1
28.02.2019 Infinidat выпустил новую версию ПО InfiniBox 1
22.11.2018 Почему сети 5G в России могут быть развернуты быстрее и дешевле 1
03.04.2018 Infinidat объявил о масштабном обновлении портфеля решений 1
30.01.2018 VMware vCloud Director в облаке Cloud4Y обновлен до версии 9.0 1
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform 1
25.11.2016 Станислав Другалев -

Колокейшн уступает место облачным сервисам

 1
13.04.2016 Mail.Ru Group и AT Consulting будут совместно разрабатывать решения на базе СУБД Tarantool 1
06.03.2015 AMD представила новые технологии LiquidVR для разработки контента виртуальной реальности 1
16.04.2012 Услуги с добавленной стоимостью принесут российским LTE-операторам около $300 млн в 2016 г. 1
20.04.2010 Начинается изготовление тактического спутника для ВМС США 1
24.10.2005 Сколько "попугаев" в вашем ноутбуке: обзор тестового ПО 1
10.09.2004 3G остались считанные дни? 1
09.12.2002 OCZ Technology начнет производство модулей памяти DDR500 1
21.12.2001 Compaq и ACI Worldwide разработают ZLE-решение для систем электронных платежей 1
18.09.2001 Seagate и Storagetek объединят усилия в области систем хранения данных масштаба предприятия 1
02.08.2001 Compaq будет использовать дисковый накопитель Seagate Cheetah X15 36LP в своих серверных системах 1
28.02.2001 SAS становится бизнес-партнером Compaq по инициативе Zero Latency Enterprise 1
14.02.2001 SAS подписала партнерское соглашение с Compaq в рамках инициативы Zero Latency Enterprise 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Latency и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 981 5
Microsoft Corporation 24764 4
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 3
Cisco Systems 5138 2
Intel Corporation 12262 2
Oracle Corporation 6741 2
GitHub 855 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 802 2
Infinidat 32 2
Seagate Technology 743 2
Veeam Software 321 2
Qualcomm Europe 15 2
Selectel - Селектел 399 2
Acronis - Акронис 450 1
Odin 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 1
Caravan - Караван 89 1
Samsung Electronics 10337 1
Крок - Croc 1782 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2566 1
SAP SE 5311 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
Huawei 3990 1
Nvidia Corp 3533 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
Broadcom - VMware 2393 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4061 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
Schneider Electric 576 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Cloud4Y 290 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
Google LLC 11897 1
China Mobile 407 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
TÜV 62 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 256 1
BMW Group 453 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Superjob - Суперджоб 563 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 470 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 1
Ball Aerospace & Technologies 48 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Метрополис ТРК 54 1
Castorama - Касторама 31 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1020 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 217 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21574 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11241 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30236 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9559 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15996 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21027 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16212 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2825 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24539 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25768 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1926 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51917 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5861 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12755 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2729 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6236 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3283 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2220 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11601 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4647 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10288 5
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 305 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3189 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6952 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8476 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1089 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7241 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7584 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 719 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12229 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20158 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4009 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2224 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5206 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17266 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3829 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1225 4
Microsoft Windows 15822 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1302 3
Microsoft Exchange 1752 3
Apple iPhone 6 4862 3
HPE ProLiant 399 3
Linux OS 10139 3
HPE AlphaServer 70 3
Microsoft Windows XP 2406 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1526 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 111 2
Seagate Cheetah 30 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 2
C/C++ - Язык программирования 776 2
Infinidat InfiniBox - СХД 17 2
Qualcomm Snapdragon X 87 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 505 1
Microsoft Office 3785 1
Microsoft Outlook 1401 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 765 1
Adobe Photoshop 769 1
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 1
CPU-Z 19 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 111 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 841 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 294 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
AMD Radeon 284 1
Oracle Java - язык программирования 3114 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
Apache Hadoop 437 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 92 1
Intel x86 - архитектура процессора 1884 1
Свиридов Владимир 28 2
Коробов Сергей 6 2
Другалев Станислав 10 1
Ксенин Алекс 311 1
Кулаков Павел 29 1
Тамбовский Андрей 16 1
Струченко Алексей 8 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Мартынов Антон 21 1
Эль-Хажж Халиль 3 1
Фокин Николай 19 1
Габриелян Владимир 28 1
Русанов Сергей 48 1
Лебедев Павел 35 1
Петровских Алексей 3 1
D'Errico Doc - Док Д'Эрико 1 1
Halevy Shlomi - Халеви Шломи 1 1
Karlberg Erik - Каулберг Эрик 1 1
Lohmeyer Marc - Ломмайер Марк 3 1
Carmody Brian - Кармоди Брайан 1 1
Кузьмич Андрей 8 1
Ilkbahar Alper - Илкбахар Альпер 2 1
Сайфутдинов Ренат 4 1
Симонов Константин 7 1
Гришин Александр 25 1
Бочаров Михаил 15 1
Ансимов Константин 33 1
Broido Jacob - Бройдо Джейкоб 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147177 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52410 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43789 5
Европа 21866 5
Япония 13337 3
Южная Корея - Республика 6700 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17659 2
Канада 4908 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3347 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 120 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Нидерланды 3547 1
Германия - Федеративная Республика 12748 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17296 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Индия - Bharat 5507 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1131 1
Азия - Азиатский регион 5584 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3543 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2967 1
США - Колорадо 382 1
Сингапур - Республика 1864 1
США - Калифорния 4636 1
Россия - УФО - Свердловская область 1552 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1593 1
США - Нью-Джерси 298 1
США - Техас 992 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5220 1
Азия Восточная 175 1
Филиппины - Республика 569 1
Нидерланды - Гаага 49 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 728 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Россия - СФО - Новосибирск 4373 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2475 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48754 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14768 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29699 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11118 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13878 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5532 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2468 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4923 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5615 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18953 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5166 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4967 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6306 2
Английский язык 6708 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2356 2
Аренда 2459 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51986 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7081 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4929 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3578 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2461 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10023 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3189 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8839 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 430 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7598 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8918 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7153 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2399 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8157 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2658 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 637 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5940 1
Tom’s Hardware 421 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 276 1
Blocks & Files 13 1
Neowin 148 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 990 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
Fortune Global 100 140 1
GSMA Intelligence 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2467 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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