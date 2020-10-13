G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки

G-Core Labs представила собственную стриминговую платформу, решение для прямых видеотрансляций и стриминга видео по запросу под ключ, которое позволяет доставлять видеоконтент по всему миру в качестве Full HD и 4K на любые устройства пользователей.

По умолчанию платформа обеспечивает передачу видеосигнала с задержкой до 4 секунд для всех потоков, такая трансляция может вестись на аудиторию до 100 млн зрителей. Также клиенты могут подключить стриминг с ультранизкой задержкой, премиальную услугу платформы, где с помощью технологии WebRTC время доставки видеопотока минимизируется до 1 секунды.

С помощью стриминговой платформы G-Core Labs можно в короткие сроки наладить полноценное онлайн-вещание с нуля телеканала или запустить онлайн-кинотеатр, транслируя лучшие фильмы и сериалы, спортивные матчи, теле- и радиопередачи, турниры по покеру, рок-концерты, маркетинговые видеоролики, личные видеоблоги. Всё настраивается в удобном личном кабинете или через API. Клиенту для этого не требуются собственные серверы для транскодинга и сети доставки контента, а также специалисты по видеостримингу.

«G-Core Labs развивает направление видеостриминга с 2018 г. В новой стриминговой платформе, пришедшей на смену предыдущей версии продукта, мы концентрируется на 3 основных возможностях, важных для наших клиентов. Первое – это обеспечение минимальной задержки при доставке видео. По сравнению с прошлой версией платформы мы сократили задержку с 10 секунд до 1-4 секунд, т.е. почти в 10 раз в случае с режимом ultra low latency streaming и в 2,5 раза – в формате low latency, это большой шаг вперёд. Мы используем передовые технологии минимизации времени доставки видеопотока: Chunked CMAF, HTTP CTE, Low Latency HLS, WebRTC, SRT и Low Latency CDN, - сказал Алексей Петровских, руководитель направления стриминговых платформ G-Core Labs. - Вторая принципиальная возможность – налаженная поддержка всех этапов трансляции, от захвата и конвертирования видеопотока до его воспроизведения. В нашей стриминговой платформе вы найдёте все необходимые инструменты, включая транскодинг, облачное хранилище, сеть доставки контента, кроссплатформенный HTML5-плеер».

Ещё одним важным функционалом стриминговой платформы, по словам Алексея Петровских, является надёжная защита контента от копирования. Для защиты Live-трансляций, DVR- и VOD-записей G-Core Labs применяет различные средства против копирования, ограничения доступа неавторизованных пользователей и стриминга только через ресурс клиента: AES 128/256, Tokenization, поддерживается и самый высокий уровень защиты — DRM.

Важной отличительной особенностью стриминговой платформы является её интеграция с CDN G-Core Labs, сетью-рекордсменом Книги Гиннесса, одной из самых мощных и быстрых в мире. Инфраструктура сети, создававшаяся G-Core Labs почти 10 лет, представлена на всех континентах и включает в себя более 100 точек присутствия в 65 городах мира, расположенных максимально близко к конечной аудитории, что положительно влияет на минимизацию задержек при live-трансляциях и доставке video on demand.

«Мы знаем, что выбрать надёжного вендора непросто. А найти нескольких вендоров и объединить их для решения определённой задачи - это ещё сложнее и дольше, поэтому мультифункциональная стриминговая платформа на базе мощной CDN – это большая находка для любого заказчика», - отметил руководитель направления стриминговых платформ G-Core Labs.

Стриминговой платформой G-Core Labs уже пользуется ряд крупных европейских медиа-холдингов, банков, ритейлеров и разработчиков видеоигр, включая холдинг Wargaming (World of Tanks, World of Warships и др.хиты), один из крупнейших в мире онлайн-банков Тинькофф, медиа-холдинги TeleSport Group, «Москва Медиа», сети бытовой техники и электроники и др.

Стриминговая платформа G-Core Labs поддерживает стриминг с адаптивным битрейтом до 4K, несколько рекламных режимов и функцию Anti AdBlock; форматы видео 360° и 3D; решение позволяет делать 4-х часовые записи и перемотку прямого эфира (DVR). В личном кабинете платформы предоставляется понятная статистика и аналитика, в т.ч. данные по просмотрам контента, количеству уникальных зрителей, пиковому количеству зрителей, источникам трафика и т.д.