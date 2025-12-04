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DRM Digital Rights Management IRM Information Rights Management TPM Technological Protection Measures Технические средства защиты авторских прав

СОБЫТИЯ

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04.12.2025 Innostage выбрала Secret Cloud DRM для защиты корпоративных данных

Secret Technologies реализовала проект по внедрению системы защищённого обмена файлами и совместной работы Secret Cloud DRM для компании Innostage. В рамках кейса была выполнена интеграция сервиса с основными ИТ- и ИБ-решениями: службой каталогов, корпоративной почтовой системой, SIEM, песочницей, а также со сре
12.07.2024 Новое российское ПО защитит корпоративные данные от злоумышленников и случайных утечек

Компания «Сикрет Технолоджис» завершила разработку программного продукта Secret Cloud DRM для защиты конфиденциальной информации любого типа. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Система позволяет минимизировать вероятность
21.07.2020 Система управления цифровыми правами DRM DREPLUS от GS Labs подтвердила свою безопасность

Система управления цифровыми правами DREPLUS (DRM DREPLUS), созданная специалистами центра исследований и разработок GS Labs (в составе хол
04.10.2018 В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания

Частоты для стандарта DRM+ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении частот в ди
20.09.2017 Правообладатели пролоббировали запрет на копирование авторского контента в интернете

рекомендованным» применение средств цифрового управления правами на интеллектуальную собственность (Digital Rights Management — DRM). Под DRM подразумеваются технические решения, которые ограни
04.09.2015 Агрохолдинг «Кубань» автоматизировал документооборот и ключевые бизнес-процессы на базе IRM portalDoc

матизировал ключевые бизнес-процессы — управление закупками и продажами, управление объектами и другое. Об этом CNews сообщили в агрохолдинге «Кубань». Проект реализован на базе тиражного ECM-решения IRM portalDoc совместно с его разработчиком — группой «Системы и Проекты», а также при участии консалтинговой группы «Борлас». До начала внедрения структурные подразделения агрохолдинга, находя
18.03.2014 «Мосводоканал» запустил в эксплуатацию СЭД на базе решения IRM businessDoc

Группа компаний «Системы и Проекты» создала для компании «Мосводоканал» систему управления документами и бизнес-процессами на базе собственного решения IRM businessDoc. Система запущена в промышленную эксплуатацию в центральном офисе, а также 14 удаленных подразделениях в Москве, Московской и Смоленской областях. Об этом CNews сообщили в ГК «С
18.12.2013 «Крост» будет строить дома с использованием системы IRM TDRM

сов проектирования для концерна «Крост», игрока рынка недвижимости. В рамках первого этапа специалисты группы «Системы и Проекты» внедрили в концерне «Крост» автоматизированную информационную систему IRM TDRM для управления проектированием. В ее основу легла библиотека инженерно-технической документации по строительным объектам, большая часть которых — многоэтажные жилые кварталы, рассказал
05.04.2013 The Witcher 3 без DRM-защиты

Компания CD Prpjekt RED официально заявила, что в игре The Witcher 3: Wild Hunt не будет какой-либо защиты от копирования. По словам представителей студии, никакая система DRM не гарантирует 100%-ной защиты, а лишь создает дополнительные трудности для честных игроков. The Witcher 3: Wild Hunt предложит игрокам огромный бесшовный мир, который на будет 20% больше,

31.10.2012 Взломостойкость DRM-системы: исследуем зависимости и связи

беспечения (ПО) хотя бы раз задумывался об использовании в своем продукте какой-нибудь DRM-системы (Digital rights management system). При этом окончательное решение о том, стоит ли "подключать
09.03.2012 CD Project RED отказывается от DRM

ED (Witcher, Witcher 2: Assassins of Kings) решила полностью отказаться от использования какой-либо DRM-защиты в своих будущих играх. Напомним, что последний проект студии - Witcher 2: Assassin
18.01.2012 Несколько слов о Ubisoft DRM

т копирования. Что же на этот раз? А на этот раз ребята из Guru3D вознамерились протестировать игру ANNO 2070 на различных вариантах конфигурации компьютера. Но не тут-то было.Как выяснилось, Ubisoft DRM при активации привязывает игру к конкретному "железу", причем, практически ко всем компонентам персонального компьютера. Таким образом, если вы захотите вдруг прикупить себе, скажем, более

07.12.2011 «СмартЛабс» стала первым в России интегратором решений Widevine DRM

и партнером-интегратором компании Widevine - Certified Widevine Implementation Partner (CWIP). DRM (digital rights management) решения Widevine для ОТТ-сервисов (сервисов доставки контента поср
28.07.2011 Ubisoft DRM в Driver: San Francisco

Компания Ubisoft официально сообщила о том, что в РС-версии игры Driver: San Francisco будет вновь использована собственная защита Ubisoft DRM. Напомним, что при использовании данной DRM требуется постоянное подключение к сети интернет не только при запуске, но и в процессе игры. В случае какого-либо сбоя сети, игра прерыва
11.02.2011 Oracle Information Rights Management 11g получил сертификат ФСТЭК

льно, а также для защиты информации в информационных системах персональных данных до 1-го класса включительно (К1), говорится в сообщении Oracle. Решение по управлению правами доступа к данным Oracle IRM 11g входит в продуктовое семейство нового поколения Oracle Identity Management 11g, объединяющее решения по управлению информационной безопасностью. Технологии, используемые в Oracle IRM
25.11.2010 InfoWatch + Oracle: интеграционное решение для защиты конфиденциальных данных от утечек

утечек, созданного на базе сертифицированных продуктов Oracle Information Rights Management (Oracle IRM) и InfoWatch Traffic Monitor (IWTM). Новое решение объединяет в себе широкие функциональн
05.04.2010 В России будет внедрена европейская система цифрового радиовещания DRM

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2010 г. №445-р признано целесообразным внедрение в России европейской системы цифрового радиовещания DRM, сообщает пресс-служба Минкомсвязи. Правительством поручено Минкомсвязи России и Минпромторгу России в 2010-2011 гг. организовать разработку национальных стандартов системы цифрового радиов
26.11.2009 СЭД в "Августе": первое использование IRM Services в России

IRM Services. Технология Information Rights Management и ее предшественница Digital Rights Manager (DRM) используются на западе, в частности в немецком концерне Bayer AG и французской химическо
03.07.2009 Мобильникам Yota для скачивания музыки больше не нужны ПК

Сеть мобильного WiMAX Yota впервые в мире представила технологию скачивания музыкальных треков с использованием механизма DRM (digital right management) напрямую на коммуникатор. Абоненты сети и владельцы телефонов HTC MAX 4G могут испытать ее в рамках сервиса «Yota Музыка». Скачать можно более 600 тыс. лицензионн
23.04.2009 Oracle Information Rights Management сертифицирован ФСТЭК России

прямую защищает саму информацию, а не только хранилища, где она находится. Технологии, используемые IRM, обеспечивают безопасность и контроль над электронным документами везде, где они хранятся
26.08.2008 Россия вспомнила про цифровое радио

ийся с визитом в Москве глава Конференции по координации коротковолновых частот (HFCC) Олдрих Чип заявил о целесообразности внедрения в России стандарта цифрового радиовещания Digital Radio Mondiale (DRM). Данная технология разработана с целью цифровизации вещания в диапазонах, использующих амплитудную модуляцию (AM), то есть для коротких, средних и длинных волн. «АМ-вещание осуществляется

28.07.2008 Yahoo избавляется от музыки с DRM

Компания Yahoo в пятницу, 25 июля, сообщила о том, что закрывает сервера с DRM-музыкой (DRM – защита от копирования) в музыкальном онлайн-магазине Yahoo Music Store. По словам представителей Yahoo, все сервиса будут закрыты начиная с сентября 2008 г. Таким обра
21.05.2008 NoteBurner Audio Converter 2.17: преобразование DRM-защищенных аудиофайлов

Вышла новая версия конвертера NoteBurner Audio Converter, который позволяет преобразовывать DRM-защищенную музыку в форматах M4P, M4A, WMA и M4B, а также незащищенные аудиофайлы в форматах WMA, MP3, RAX, MP4, WAV, RA, SND, AAC, OGG, AA и AIF в обычные MP3-, WAV- и WMA-файлы. Для преоб
19.03.2008 Практика: покупаем легальную музыку в сети

Технология DRM: быть или не быть? В последнее время, между участниками рынка музыкальной индустрии возни
06.03.2008 Warner Music начала продавать музыку без DRM в Европе

условиям соглашения, пользователи 7digital.com получат доступ к каталогу музыки от Warner Music без DRM (защиты от копирования). Скачивать музыку смогут пользователи из Британии, Ирландии, Испа
26.02.2008 Adobe разрабатывает DRM для Flash

Корпорация Adobe намерена реализовать технологию управления цифровыми правами (DRM) в готовящемся к выходу Flash player 9 и Flash Media Server 3. В настоящий момент flash-в
21.02.2008 Хакер взломал защиту iTunes

основанная норвежским взломщиком Йоном Лехом Йохансеном (Jon Lech Johansen), также известным как DVD Jon, выпустила новую программу, с помощью которой пользователи могут убрать защиту от копирования (DRM) с аудиотреков. Программа, названная DoubleTwist, позволяет конвертировать защищенный DRM-файл в другие, «более удобные» для обмена и копирования форматы. Формат DRM используе
18.02.2008 Discretix представила DRM для Linux

Компания Discretix представила разработку по реализации системы управления цифровыми правами (DRM) для смартфонов на базе Trolltech Qtopia Linux. Технология позволяет устанавливать ограни
10.01.2008 Napster отказался от DRM

Napster, подписной сервис цифровой музыки, объявил о том, что весь каталог песен будет переведен в формат MP3 и лишен защиты от копирования (DRM) во втором квартале 2008 г. По словам представителей Napster, музыка в MP3 без DRM будет более удобной для пользователей, так как этот формат является самым распространенным. Напомни
09.01.2008 Sony BMG отказалась от DRM

Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 8 января, объявила о том, что откажется от использования технологии защиты от копирования (DRM) при продаже музыкальных файлов. Некоторые песни без защиты от копирования будут доступны для приобретения через новый сервис Platinum MusicPass, начиная с 15 января 2008 г. в США, сообщает
04.12.2007 Deutsche Grammophon начала торговать музыкой без DRM

Deutsche Grammophon, дочерняя компания звукозаписывающего лейбла Universal Music Group, открыла собственный онлайн-магазин по продаже музыки без DRM (защиты от копирования). По словам представителей Deutsche Grammophon, в магазине представлено более 2,5 тыс. альбомов в формате МР3, сообщает Mashable. Посетители магазина Deutsche Grammop
23.11.2007 NoteBurner Audio Converter 1.41: преобразование DRM-защищенных аудиофайлов

Вышла новая версия конвертера NoteBurner Audio Converter, который позволяет преобразовывать DRM-защищенную музыку в форматах M4P, M4A, WMA и M4B, а также незащищенные аудиофайлы в форматах WMA, MP3, RAX, MP4, WAV, RA, SND, AAC, OGG, AA и AIF в обычные MP3-, WAV- и WMA-файлы. Для преоб
30.10.2007 Microsoft «чинила» DRM три месяца

Microsoft обновила систему управления цифровыми правами (DRM) Windows Media, взломанную в июле. Тогда хакер по прозвищу Divine Tao выпустил вторую версию программы FairUse4WM, позволявшую отключать ограничения на копирование и воспроизведение аудиоза
18.10.2007 NoteBurner 1.40 преобразует DRM-защищенные аудиофайлы

Вышла новая версия конвертера NoteBurner 1.40, который позволяет преобразовывать DRM-защищенную музыку в форматах M4P, M4A, WMA и M4B, а также незащищенные аудиофайлы в форматах WMA, MP3, rax, MP4, WAV, RA, snd, AAC, OGG, AA и aif в обычные MP3-, WAV- и WMA-файлы. Для преоб
17.10.2007 iTunes подешевел под давлением Amazon

Компания Apple объявила о снижении в онлайн-магазине iTunes цен на музыку, продаваемую без DRM-защиты. Скидка составила примерно 23% - с $1,29 до 99 центов. Таким образом, цены на трек
16.10.2007 iTunes снизит цены на музыку без DRM

Компания Apple объявила, что ее музыкальный онлайн-магазин iTunes в скором времени пополнится новыми треками без DRM (защиты от копирования) от нескольких независимых лейблов. Также представители Apple объявили о снижении цены на музыкальные треки без DRM до $0,99, тогда как раньше она составляла $
22.08.2007 Wal-Mart начал продавать музыку без DRM

Сеть магазинов Wal-Mart начала продавать музыкальные записи без DRM (защиты от копирования) на своем сайте, сообщает Reuters. Один трек без DRM стоит $0,94, а музыку для продажи Wal-Mart предоставляют EMI Group и Universal Music. Новые песни, купленн
10.08.2007 Universal Music оставил музыку в интернете без защиты

ии Universal Music Group начал временную продажу музыкальных файлов без ограничений на копирование (DRM). AP сообщает, что файлы популярных исполнителей будут продаваться как через их сайты, та
17.07.2007 Windows Media DRM: очередной взлом

Систему управления цифровыми правами (DRM) Microsoft Windows Media снова взломали. Некто Дивайн Тао (Divine Tao) выпустил обновлённую версию утилиты FairUse4WM 1.3Fix-2. Она способна восстанавливать индивидуальные ключи компонента

31.05.2007 Пользователей iTunes без DRM могут засудить?

nes незащищённых песен в интернете может затем послужить основой для судебного преследования со стороны правообладателей. Сервис iTunes Plus был открыт в среду; на нём представлены тысячи записей без DRM от студии EMI по цене $1,29 против $0,99 за записи, «привязанные» к iPod.

Публикаций - 419, упоминаний - 557

DRM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 93
Apple Inc 13154 62
Sony 6739 53
Google LLC 12688 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Samsung Electronics 11064 16
Intel Corporation 12811 16
Lenovo Motorola 3566 13
Oracle Corporation 7074 12
Yahoo! 3726 11
RealNetworks Products and Services 355 11
Adobe Systems 1597 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Yandex - Яндекс 9216 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Dell EMC 5180 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
9594 7
Philips 2099 6
TI - Texas Instruments Incorporated 848 6
InterTrust - ИнтерТраст 336 6
Next Media Group - Некст Медиа 39 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 6
LG Electronics 3735 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
SanDisk 343 5
AOL Inc - America Online 1883 5
PocketBook International 98 5
Otello Corporation - Opera Software 340 5
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 5
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 37 5
Системы и Проекты ГК 40 5
Ростелеком 10948 5
МегаФон 10742 5
SAP SE 5601 5
X Corp - Twitter 2938 5
Sony BMG 187 28
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 24
WMG - Warner Music Group 210 22
Warner 540 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Walt Disney Company 647 8
РАВИС 11 6
Walmart - Wal-Mart Stores 405 6
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 4
EMI Group 60 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Ford 434 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 3
Резонанс НПП 407 3
Sony BMG Music Entertainment 34 3
Pink Floyd - британская рок-группа 18 3
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 3
Coldplay 14 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 2
AHConferences 53 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Кубань Агрохолдинг 5 2
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 2
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 4 2
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 7
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
ЛДПР 116 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Либеральная партия Норвегии - норвежская политическая партия 1 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
AMARC - Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires - World Association of Community Radio Broadcasters - Всемирная ассоциация общественных радиовещателей 1 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
Российская академия радио - РАР 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 65
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 61
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