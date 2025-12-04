Innostage выбрала Secret Cloud DRM для защиты корпоративных данных Secret Technologies реализовала проект по внедрению системы защищённого обмена файлами и совместной работы Secret Cloud DRM для компании Innostage. В рамках кейса была выполнена интеграция сервиса с основными ИТ- и ИБ-решениями: службой каталогов, корпоративной почтовой системой, SIEM, песочницей, а также со сре

Новое российское ПО защитит корпоративные данные от злоумышленников и случайных утечек Компания «Сикрет Технолоджис» завершила разработку программного продукта Secret Cloud DRM для защиты конфиденциальной информации любого типа. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Система позволяет минимизировать вероятность

Система управления цифровыми правами DRM DREPLUS от GS Labs подтвердила свою безопасность Система управления цифровыми правами DREPLUS (DRM DREPLUS), созданная специалистами центра исследований и разработок GS Labs (в составе хол

В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания Частоты для стандарта DRM+ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении частот в ди

Правообладатели пролоббировали запрет на копирование авторского контента в интернете рекомендованным» применение средств цифрового управления правами на интеллектуальную собственность (Digital Rights Management — DRM). Под DRM подразумеваются технические решения, которые ограни

Агрохолдинг «Кубань» автоматизировал документооборот и ключевые бизнес-процессы на базе IRM portalDoc матизировал ключевые бизнес-процессы — управление закупками и продажами, управление объектами и другое. Об этом CNews сообщили в агрохолдинге «Кубань». Проект реализован на базе тиражного ECM-решения IRM portalDoc совместно с его разработчиком — группой «Системы и Проекты», а также при участии консалтинговой группы «Борлас». До начала внедрения структурные подразделения агрохолдинга, находя

«Мосводоканал» запустил в эксплуатацию СЭД на базе решения IRM businessDoc Группа компаний «Системы и Проекты» создала для компании «Мосводоканал» систему управления документами и бизнес-процессами на базе собственного решения IRM businessDoc. Система запущена в промышленную эксплуатацию в центральном офисе, а также 14 удаленных подразделениях в Москве, Московской и Смоленской областях. Об этом CNews сообщили в ГК «С

«Крост» будет строить дома с использованием системы IRM TDRM сов проектирования для концерна «Крост», игрока рынка недвижимости. В рамках первого этапа специалисты группы «Системы и Проекты» внедрили в концерне «Крост» автоматизированную информационную систему IRM TDRM для управления проектированием. В ее основу легла библиотека инженерно-технической документации по строительным объектам, большая часть которых — многоэтажные жилые кварталы, рассказал

The Witcher 3 без DRM-защиты Компания CD Prpjekt RED официально заявила, что в игре The Witcher 3: Wild Hunt не будет какой-либо защиты от копирования. По словам представителей студии, никакая система DRM не гарантирует 100%-ной защиты, а лишь создает дополнительные трудности для честных игроков. The Witcher 3: Wild Hunt предложит игрокам огромный бесшовный мир, который на будет 20% больше,

Взломостойкость DRM-системы: исследуем зависимости и связи беспечения (ПО) хотя бы раз задумывался об использовании в своем продукте какой-нибудь DRM-системы (Digital rights management system). При этом окончательное решение о том, стоит ли "подключать

CD Project RED отказывается от DRM ED (Witcher, Witcher 2: Assassins of Kings) решила полностью отказаться от использования какой-либо DRM-защиты в своих будущих играх. Напомним, что последний проект студии - Witcher 2: Assassin

Несколько слов о Ubisoft DRM т копирования. Что же на этот раз? А на этот раз ребята из Guru3D вознамерились протестировать игру ANNO 2070 на различных вариантах конфигурации компьютера. Но не тут-то было.Как выяснилось, Ubisoft DRM при активации привязывает игру к конкретному "железу", причем, практически ко всем компонентам персонального компьютера. Таким образом, если вы захотите вдруг прикупить себе, скажем, более

«СмартЛабс» стала первым в России интегратором решений Widevine DRM и партнером-интегратором компании Widevine - Certified Widevine Implementation Partner (CWIP). DRM (digital rights management) решения Widevine для ОТТ-сервисов (сервисов доставки контента поср

Ubisoft DRM в Driver: San Francisco Компания Ubisoft официально сообщила о том, что в РС-версии игры Driver: San Francisco будет вновь использована собственная защита Ubisoft DRM. Напомним, что при использовании данной DRM требуется постоянное подключение к сети интернет не только при запуске, но и в процессе игры. В случае какого-либо сбоя сети, игра прерыва

Oracle Information Rights Management 11g получил сертификат ФСТЭК льно, а также для защиты информации в информационных системах персональных данных до 1-го класса включительно (К1), говорится в сообщении Oracle. Решение по управлению правами доступа к данным Oracle IRM 11g входит в продуктовое семейство нового поколения Oracle Identity Management 11g, объединяющее решения по управлению информационной безопасностью. Технологии, используемые в Oracle IRM

InfoWatch + Oracle: интеграционное решение для защиты конфиденциальных данных от утечек утечек, созданного на базе сертифицированных продуктов Oracle Information Rights Management (Oracle IRM) и InfoWatch Traffic Monitor (IWTM). Новое решение объединяет в себе широкие функциональн

В России будет внедрена европейская система цифрового радиовещания DRM В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2010 г. №445-р признано целесообразным внедрение в России европейской системы цифрового радиовещания DRM, сообщает пресс-служба Минкомсвязи. Правительством поручено Минкомсвязи России и Минпромторгу России в 2010-2011 гг. организовать разработку национальных стандартов системы цифрового радиов

СЭД в "Августе": первое использование IRM Services в России IRM Services. Технология Information Rights Management и ее предшественница Digital Rights Manager (DRM) используются на западе, в частности в немецком концерне Bayer AG и французской химическо

Мобильникам Yota для скачивания музыки больше не нужны ПК Сеть мобильного WiMAX Yota впервые в мире представила технологию скачивания музыкальных треков с использованием механизма DRM (digital right management) напрямую на коммуникатор. Абоненты сети и владельцы телефонов HTC MAX 4G могут испытать ее в рамках сервиса «Yota Музыка». Скачать можно более 600 тыс. лицензионн

Oracle Information Rights Management сертифицирован ФСТЭК России прямую защищает саму информацию, а не только хранилища, где она находится. Технологии, используемые IRM, обеспечивают безопасность и контроль над электронным документами везде, где они хранятся

Россия вспомнила про цифровое радио ийся с визитом в Москве глава Конференции по координации коротковолновых частот (HFCC) Олдрих Чип заявил о целесообразности внедрения в России стандарта цифрового радиовещания Digital Radio Mondiale (DRM). Данная технология разработана с целью цифровизации вещания в диапазонах, использующих амплитудную модуляцию (AM), то есть для коротких, средних и длинных волн. «АМ-вещание осуществляется

Yahoo избавляется от музыки с DRM Компания Yahoo в пятницу, 25 июля, сообщила о том, что закрывает сервера с DRM-музыкой (DRM – защита от копирования) в музыкальном онлайн-магазине Yahoo Music Store. По словам представителей Yahoo, все сервиса будут закрыты начиная с сентября 2008 г. Таким обра

NoteBurner Audio Converter 2.17: преобразование DRM-защищенных аудиофайлов Вышла новая версия конвертера NoteBurner Audio Converter, который позволяет преобразовывать DRM-защищенную музыку в форматах M4P, M4A, WMA и M4B, а также незащищенные аудиофайлы в форматах WMA, MP3, RAX, MP4, WAV, RA, SND, AAC, OGG, AA и AIF в обычные MP3-, WAV- и WMA-файлы. Для преоб

Практика: покупаем легальную музыку в сети Технология DRM: быть или не быть? В последнее время, между участниками рынка музыкальной индустрии возни

Warner Music начала продавать музыку без DRM в Европе условиям соглашения, пользователи 7digital.com получат доступ к каталогу музыки от Warner Music без DRM (защиты от копирования). Скачивать музыку смогут пользователи из Британии, Ирландии, Испа

Adobe разрабатывает DRM для Flash Корпорация Adobe намерена реализовать технологию управления цифровыми правами (DRM) в готовящемся к выходу Flash player 9 и Flash Media Server 3. В настоящий момент flash-в

Хакер взломал защиту iTunes основанная норвежским взломщиком Йоном Лехом Йохансеном (Jon Lech Johansen), также известным как DVD Jon, выпустила новую программу, с помощью которой пользователи могут убрать защиту от копирования (DRM) с аудиотреков. Программа, названная DoubleTwist, позволяет конвертировать защищенный DRM-файл в другие, «более удобные» для обмена и копирования форматы. Формат DRM используе

Discretix представила DRM для Linux Компания Discretix представила разработку по реализации системы управления цифровыми правами (DRM) для смартфонов на базе Trolltech Qtopia Linux. Технология позволяет устанавливать ограни

Napster отказался от DRM Napster, подписной сервис цифровой музыки, объявил о том, что весь каталог песен будет переведен в формат MP3 и лишен защиты от копирования (DRM) во втором квартале 2008 г. По словам представителей Napster, музыка в MP3 без DRM будет более удобной для пользователей, так как этот формат является самым распространенным. Напомни

Sony BMG отказалась от DRM Звукозаписывающая компания Sony BMG вчера, 8 января, объявила о том, что откажется от использования технологии защиты от копирования (DRM) при продаже музыкальных файлов. Некоторые песни без защиты от копирования будут доступны для приобретения через новый сервис Platinum MusicPass, начиная с 15 января 2008 г. в США, сообщает

Deutsche Grammophon начала торговать музыкой без DRM Deutsche Grammophon, дочерняя компания звукозаписывающего лейбла Universal Music Group, открыла собственный онлайн-магазин по продаже музыки без DRM (защиты от копирования). По словам представителей Deutsche Grammophon, в магазине представлено более 2,5 тыс. альбомов в формате МР3, сообщает Mashable. Посетители магазина Deutsche Grammop

NoteBurner Audio Converter 1.41: преобразование DRM-защищенных аудиофайлов Вышла новая версия конвертера NoteBurner Audio Converter, который позволяет преобразовывать DRM-защищенную музыку в форматах M4P, M4A, WMA и M4B, а также незащищенные аудиофайлы в форматах WMA, MP3, RAX, MP4, WAV, RA, SND, AAC, OGG, AA и AIF в обычные MP3-, WAV- и WMA-файлы. Для преоб

Microsoft «чинила» DRM три месяца Microsoft обновила систему управления цифровыми правами (DRM) Windows Media, взломанную в июле. Тогда хакер по прозвищу Divine Tao выпустил вторую версию программы FairUse4WM, позволявшую отключать ограничения на копирование и воспроизведение аудиоза

NoteBurner 1.40 преобразует DRM-защищенные аудиофайлы Вышла новая версия конвертера NoteBurner 1.40, который позволяет преобразовывать DRM-защищенную музыку в форматах M4P, M4A, WMA и M4B, а также незащищенные аудиофайлы в форматах WMA, MP3, rax, MP4, WAV, RA, snd, AAC, OGG, AA и aif в обычные MP3-, WAV- и WMA-файлы. Для преоб

iTunes подешевел под давлением Amazon Компания Apple объявила о снижении в онлайн-магазине iTunes цен на музыку, продаваемую без DRM-защиты. Скидка составила примерно 23% - с $1,29 до 99 центов. Таким образом, цены на трек

iTunes снизит цены на музыку без DRM Компания Apple объявила, что ее музыкальный онлайн-магазин iTunes в скором времени пополнится новыми треками без DRM (защиты от копирования) от нескольких независимых лейблов. Также представители Apple объявили о снижении цены на музыкальные треки без DRM до $0,99, тогда как раньше она составляла $

Wal-Mart начал продавать музыку без DRM Сеть магазинов Wal-Mart начала продавать музыкальные записи без DRM (защиты от копирования) на своем сайте, сообщает Reuters. Один трек без DRM стоит $0,94, а музыку для продажи Wal-Mart предоставляют EMI Group и Universal Music. Новые песни, купленн

Universal Music оставил музыку в интернете без защиты ии Universal Music Group начал временную продажу музыкальных файлов без ограничений на копирование (DRM). AP сообщает, что файлы популярных исполнителей будут продаваться как через их сайты, та

Windows Media DRM: очередной взлом Систему управления цифровыми правами (DRM) Microsoft Windows Media снова взломали. Некто Дивайн Тао (Divine Tao) выпустил обновлённую версию утилиты FairUse4WM 1.3Fix-2. Она способна восстанавливать индивидуальные ключи компонента