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DRM Digital Rights Management IRM Information Rights Management TPM Technological Protection Measures Технические средства защиты авторских прав



21.07.2020 Система управления цифровыми правами DRM DREPLUS от GS Labs подтвердила свою безопасность
04.10.2018 В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания
20.09.2017 Правообладатели пролоббировали запрет на копирование авторского контента в интернете
05.04.2013 The Witcher 3 без DRM-защиты
31.10.2012 Взломостойкость DRM-системы: исследуем зависимости и связи
09.03.2012 CD Project RED отказывается от DRM
18.01.2012 Несколько слов о Ubisoft DRM
07.12.2011 «СмартЛабс» стала первым в России интегратором решений Widevine DRM
28.07.2011 Ubisoft DRM в Driver: San Francisco
05.04.2010 В России будет внедрена европейская система цифрового радиовещания DRM
03.07.2009 Мобильникам Yota для скачивания музыки больше не нужны ПК
26.08.2008 Россия вспомнила про цифровое радио
28.07.2008 Yahoo избавляется от музыки с DRM
21.05.2008 NoteBurner Audio Converter 2.17: преобразование DRM-защищенных аудиофайлов
19.03.2008 Практика: покупаем легальную музыку в сети
06.03.2008 Warner Music начала продавать музыку без DRM в Европе
26.02.2008 Adobe разрабатывает DRM для Flash
21.02.2008 Хакер взломал защиту iTunes
18.02.2008 Discretix представила DRM для Linux
10.01.2008 Napster отказался от DRM
09.01.2008 Sony BMG отказалась от DRM
04.12.2007 Deutsche Grammophon начала торговать музыкой без DRM
23.11.2007 NoteBurner Audio Converter 1.41: преобразование DRM-защищенных аудиофайлов
30.10.2007 Microsoft «чинила» DRM три месяца
18.10.2007 NoteBurner 1.40 преобразует DRM-защищенные аудиофайлы
17.10.2007 iTunes подешевел под давлением Amazon
16.10.2007 iTunes снизит цены на музыку без DRM
22.08.2007 Wal-Mart начал продавать музыку без DRM
10.08.2007 Universal Music оставил музыку в интернете без защиты
17.07.2007 Windows Media DRM: очередной взлом
31.05.2007 Пользователей iTunes без DRM могут засудить?
30.05.2007 Вышла новая версия Apple iTunes c поддержкой файлов без DRM
25.05.2007 Россия: провайдеры «закрывают» мобильный контент
24.05.2007 Infon внедрил DRM-систему
28.04.2007 Стив Джобс: Apple ставит на музыку без DRM
27.04.2007 LETA IT-company: защита контента на базе DRM
05.04.2007 Microsoft задумался об отказе от DRM вслед за Apple
02.04.2007 ITunes будет продавать музыку EMI без DRM?
14.02.2007 Microsoft выпустила DRM-cистему для мобильных устройств
07.02.2007 Глава Apple поддерживает пиратов?

Публикаций - 373, упоминаний - 460

DRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23519 83
Apple Inc 11209 57
Sony 6484 47
Google LLC 10958 20
Amazon Inc - Amazon.com 2805 19
Samsung Electronics 9741 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5592 14
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6270 13
Intel Corporation 11675 12
Lenovo Motorola 3503 12
RealNetworks Products and Services 346 10
Adobe Systems 1507 9
Yahoo! 3688 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9468 7
Meta Platforms - Facebook 4341 7
Yandex - Яндекс 5692 7
Sony Ericsson 1123 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8060 7
Oracle Corporation 6313 6
Dell EMC 4918 6
InterTrust - ИнтерТраст 324 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 6
LG Electronics 3542 6
Philips 2052 6
TI - Texas Instruments Incorporated 815 5
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 55 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6958 5
PocketBook International 89 5
Opera Software 332 5
Lenovo EMC - Iomega 175 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 4
HTC Corporation 1492 4
HP Inc. 5521 4
Twitter 2703 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 4
SanDisk 311 4
IBM - International Business Machines Corp 9198 4
AMD - Advanced Micro Devices 3867 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2666 4
Sony BMG 185 24
UMG - Universal Music Group 261 20
WMG - Warner Music Group 208 19
Warner 554 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 444 9
Walt Disney Company 573 8
Walmart - Wal-Mart Stores 366 6
РАВИС 11 6
Warner Bros. International Television Distribution 272 4
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 4
Paramount Pictures Corporation 124 4
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 3
Amedia TV - Амедиа 37 3
Ford 397 3
Резонанс НПП 343 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 3
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 32 3
Sony BMG Music Entertainment 34 3
EMI Group 60 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1833 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2838 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6637 2
Pink Floyd - британская рок-группа 16 2
Universal Pictures 57 2
AHConferences 53 2
Спортмастер - Sportmaster 149 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 2
Меркури - Mercury 232 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
Getty Images 25 1
Sony Entertainment 10 1
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 1
Россети Ленэнерго 2351 1
Uberspace 2 1
Мать и дитя 22 1
Башнефть ПАО АНК 121 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Toyota - Lexus 63 1
Boeing 987 1
101Hotels.com 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17987 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9142 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 603 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10393 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 387 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 2
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 4 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 83 2
Судебная власть - Judicial power 2098 2
Франция - Парламент Франции - Parlement français 10 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2345 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 179 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1315 1
ВСУ - Вооружённые силы Украины 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1655 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3703 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 865 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 132 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
4CIO 706 1
Демократическая политическая партия США 116 1
AMARC - Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires - World Association of Community Radio Broadcasters - Всемирная ассоциация общественных радиовещателей 1 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 12 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
Либеральная партия Норвегии - норвежская политическая партия 1 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
ЛДПР 100 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79299 133
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Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8647 19
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1368 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9449 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9937 18
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Microsoft Windows 14461 51
Apple iTunes Store 1063 43
Apple iPod 1531 33
Linux OS 8271 31
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Google WideVine 12 6
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 337 6
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 65 6
Microsoft Office Word 659 6
Google Android APP - Advanced Protection Program 576 6
Microsoft Zune 162 6
Apple macOS 1715 6
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 5
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 370 5
Samsung SVR-диктофон 446 5
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RealNetworks RealPlayer 89 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 10
Дворкович Аркадий 210 5
Дворкович Александр 5 5
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 66 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 156 4
Петров Кирилл 29 3
Потапова Наталья 4 3
Житинский Сергей 11 3
Зобнина Маргарита 54 3
Борнстайн Филипп 3 3
Борисов Станислав 8 3
Тимощенко Дмитрий 16 3
Панкратова Оксана 42 3
Волчегорская Татьяна 5 3
Прокопич Павел 3 3
Жуков Михаил 38 3
Анциферова Надежда 5 3
Шрайбман Игорь 5 3
Романенко Роман 17 3
Логачёв Сергей 4 3
Акулич Марина 4 3
Дворкович Виктор 5 3
Ершова Елена 3 3
Рожковский Кирилл 14 3
Филиппов Кирилл 21 2
Шрамко Кирилл 25 2
Масленников Игорь 36 2
Гурин Александр 8 2
Сергеев Дмитрий 59 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 2
Russinovich Mark - Руссинович Марк 14 2
Волин Алексей 116 2
Белов Виктор 39 1
Горыня Кирилл 24 1
Аксельрод Александр 41 1
Паршин Константин 60 1
Holleyman Robert - Холлиман Роберт 7 1
Храмцовская Наталья 46 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 1
Россия - РФ - Российская федерация 123139 103
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50213 64
Европа 21321 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12821 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17151 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39411 27
Германия - Федеративная Республика 12017 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15107 10
Франция - Французская Республика 7086 10
Япония 12885 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15008 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13170 7
Финляндия - Финляндская Республика 3475 7
Америка Северная 2836 6
США - Калифорния 4668 6
Южная Корея - Республика 6294 6
США - Нью-Йорк 2812 5
Норвегия - Королевство 1769 5
Америка Латинская 1687 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 985 4
Нидерланды 3309 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 692 4
Индия - Республика 5076 4
Испания - Королевство 3601 4
Дания - Королевство 909 4
Украина 7277 4
Азия - Азиатский регион 4663 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 3
Китай - Тайвань 3744 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2869 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4911 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2376 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 655 3
Казахстан - Республика 4852 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1289 3
Италия - Итальянская Республика 4225 3
Ближний Восток 2649 2
Африка - Африканский регион 3272 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2380 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3499 58
Цифровое право - Цифровые права 104 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41745 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6074 17
Internet Economy - Интернет-экономика 5479 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9934 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10333 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42071 12
Абонентская база - Абонентская плата 5302 11
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2172 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15088 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20231 10
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1376 10
Английский язык 6163 9
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