TorrentFreak (TF)

Поисковик по пиратским библиотекам с российскими корнями лишился доменов и заочно проиграл в суде. Теперь хостинг-провайдеров заставят его блокировать ое предписывает метапоисковику по крупнейшим теневым библиотекам интернета Anna’s Archive прекратить нарушение авторских прав OCLC на интеллектуальную собственность в лице базы данных WorldCat, пишет TorrentFreak. WorldCat – крупнейшая в мире библиографическая база данных, развивающаяся с 1967 г. и насчитывающая свыше 240 млн записей обо всех видах произведений на 470 языках мира. База попо

Торрент-трекер с десятками миллионов пользователей две недели в полной отключке. Хозяева молчат, модераторы не видят света в конце туннеля а TorrentGalaxy в зоне .su. Ею управляет Роскомнадзор через подведомственную организацию РосНИИРос. TorrentFreak версию об отсутствии денег на дальнейшее обслуживание инфраструктуры проекта оце

Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями brary и Anna’s Archive – “Anna’s Archive” и “Z-Library Official” за нарушение авторских прав, пишет TorrentFreak. Каналы с соответствующими названиями более недоступны в поиске Telegram. Действ

Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США исчезновение Россияне, которых обвиняют в администрировании крупнейшей в мире электронной пиратской библиотеки Z-Library, бежали из-под домашнего ареста в Аргентине, опасаясь экстрадиции в США, пишет TorrentFreak со ссылкой на публикацию аргентинского издания La Voz. В начале ноябре 2022 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США инициировали блокировку и изъятие дом

Блокировка не помогла. У части пиратских сайтов после блокировки выросла посещаемость ка веб-сайта, используемого для распространения пиратского контента, в отдельных случаях не только не снижает популярность ресурса, но и наоборот – положительно сказывается на его посещаемости, пишет TorrentFreak. Об этом свидетельствуют данные исследования “Unlicensed Demand Report”, проведенного компанией MUSO по заказу Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС; WIPO) и п

Борцы с пиратством отключили ЦОД, чтобы уничтожить один видеосервис. В офлайн ушло множество легальных сайтов Разгром европейских пиратов Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) уничтожила один из крупнейших в Европе нелегальных видеосервисов, пишет TorrentFreak. Правоохранительные органы 23 мая 2023 г. провели серию рейдов и обысков в различных частях страны – в Амстердаме, Алмере, Энсхеде, Гааге и Ден-Хелдере – в рамках расследования нез

У популярного российского торрент-трекера без объяснения причин отобрали доменное имя и нет домена Пользующийся спросом во всем мире торрент-трекер TorrentGalaxy лишился своего доменного имени в зоне .su, которую с октября 2020 г. контролирует Роскомнадзор. Как пишет профильный ресурс TorrentFreak, решение о разделегации домена приняла автономная некоммерческая организация (АНО) «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (РосНИИРос). Как сообщ

Культовый торрент-трекер внезапно ожил. У него новый хозяин и миллионы пользователей со старта жил Закрывшийся почти семь лет назад известный торрент-трекер Demonii возобновил свою работу, пишет TorrentFreak. Demonii представляет собой открытый трекер, обрабатывающий запросы клиентов по

Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством нский торрент-трекер DonTorrent, специализирующийся на раздачах пиратских фильмов и сериалов, выбрал необычную и тактику защиты от юридического преследования со стороны правообладателей. По сообщению TorrentFreak, администраторы портала на отдельной странице в качестве его владельца указали Яна Ван Ворна (Jan Van Voorn), исполнительного вице-президента американской ассоциации MPA. Ассоциаци