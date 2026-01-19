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TorrentFreak (TF)
СОБЫТИЯ
|19.01.2026
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Поисковик по пиратским библиотекам с российскими корнями лишился доменов и заочно проиграл в суде. Теперь хостинг-провайдеров заставят его блокировать
ое предписывает метапоисковику по крупнейшим теневым библиотекам интернета Anna’s Archive прекратить нарушение авторских прав OCLC на интеллектуальную собственность в лице базы данных WorldCat, пишет TorrentFreak. WorldCat – крупнейшая в мире библиографическая база данных, развивающаяся с 1967 г. и насчитывающая свыше 240 млн записей обо всех видах произведений на 470 языках мира. База попо
|17.03.2025
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Торрент-трекер с десятками миллионов пользователей две недели в полной отключке. Хозяева молчат, модераторы не видят света в конце туннеля
а TorrentGalaxy в зоне .su. Ею управляет Роскомнадзор через подведомственную организацию РосНИИРос. TorrentFreak версию об отсутствии денег на дальнейшее обслуживание инфраструктуры проекта оце
|16.01.2025
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Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями
brary и Anna’s Archive – “Anna’s Archive” и “Z-Library Official” за нарушение авторских прав, пишет TorrentFreak. Каналы с соответствующими названиями более недоступны в поиске Telegram. Действ
|09.07.2024
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Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США
исчезновение Россияне, которых обвиняют в администрировании крупнейшей в мире электронной пиратской библиотеки Z-Library, бежали из-под домашнего ареста в Аргентине, опасаясь экстрадиции в США, пишет TorrentFreak со ссылкой на публикацию аргентинского издания La Voz. В начале ноябре 2022 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США инициировали блокировку и изъятие дом
|30.10.2023
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Блокировка не помогла. У части пиратских сайтов после блокировки выросла посещаемость
ка веб-сайта, используемого для распространения пиратского контента, в отдельных случаях не только не снижает популярность ресурса, но и наоборот – положительно сказывается на его посещаемости, пишет TorrentFreak. Об этом свидетельствуют данные исследования “Unlicensed Demand Report”, проведенного компанией MUSO по заказу Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС; WIPO) и п
|26.05.2023
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Борцы с пиратством отключили ЦОД, чтобы уничтожить один видеосервис. В офлайн ушло множество легальных сайтов
Разгром европейских пиратов Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) уничтожила один из крупнейших в Европе нелегальных видеосервисов, пишет TorrentFreak. Правоохранительные органы 23 мая 2023 г. провели серию рейдов и обысков в различных частях страны – в Амстердаме, Алмере, Энсхеде, Гааге и Ден-Хелдере – в рамках расследования нез
|17.04.2023
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У популярного российского торрент-трекера без объяснения причин отобрали доменное имя
и нет домена Пользующийся спросом во всем мире торрент-трекер TorrentGalaxy лишился своего доменного имени в зоне .su, которую с октября 2020 г. контролирует Роскомнадзор. Как пишет профильный ресурс TorrentFreak, решение о разделегации домена приняла автономная некоммерческая организация (АНО) «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (РосНИИРос). Как сообщ
|12.07.2022
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Культовый торрент-трекер внезапно ожил. У него новый хозяин и миллионы пользователей со старта
жил Закрывшийся почти семь лет назад известный торрент-трекер Demonii возобновил свою работу, пишет TorrentFreak. Demonii представляет собой открытый трекер, обрабатывающий запросы клиентов по
|12.04.2022
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Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством
нский торрент-трекер DonTorrent, специализирующийся на раздачах пиратских фильмов и сериалов, выбрал необычную и тактику защиты от юридического преследования со стороны правообладателей. По сообщению TorrentFreak, администраторы портала на отдельной странице в качестве его владельца указали Яна Ван Ворна (Jan Van Voorn), исполнительного вице-президента американской ассоциации MPA. Ассоциаци
|28.12.2021
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В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео
За подписку на видеосервисы можно больше не платить В свободном доступе появилось ПО, позволяющее скачивать контент из популярных онлайн-кинотеатров. Как сообщает профильный ресурс TorrentFreak, необходимые для этого скрипты, написанные на Python (самый популярный язык программирования в мире) опубликованы на GitHub пользователем под псевдонимом widevinedump. Предложенный
TorrentFreak (TF) и организации, системы, технологии, персоны:
|S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 2
|MUSO 3 2
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|W3Techs 14 1
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