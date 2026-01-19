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TorrentFreak (TF)

TorrentFreak (TF)

СОБЫТИЯ


19.01.2026 Поисковик по пиратским библиотекам с российскими корнями лишился доменов и заочно проиграл в суде. Теперь хостинг-провайдеров заставят его блокировать

ое предписывает метапоисковику по крупнейшим теневым библиотекам интернета Anna’s Archive прекратить нарушение авторских прав OCLC на интеллектуальную собственность в лице базы данных WorldCat, пишет TorrentFreak. WorldCat – крупнейшая в мире библиографическая база данных, развивающаяся с 1967 г. и насчитывающая свыше 240 млн записей обо всех видах произведений на 470 языках мира. База попо
17.03.2025 Торрент-трекер с десятками миллионов пользователей две недели в полной отключке. Хозяева молчат, модераторы не видят света в конце туннеля

а TorrentGalaxy в зоне .su. Ею управляет Роскомнадзор через подведомственную организацию РосНИИРос. TorrentFreak версию об отсутствии денег на дальнейшее обслуживание инфраструктуры проекта оце
16.01.2025 Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями

brary и Anna’s Archive – “Anna’s Archive” и “Z-Library Official” за нарушение авторских прав, пишет TorrentFreak. Каналы с соответствующими названиями более недоступны в поиске Telegram. Действ
09.07.2024 Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США

исчезновение Россияне, которых обвиняют в администрировании крупнейшей в мире электронной пиратской библиотеки Z-Library, бежали из-под домашнего ареста в Аргентине, опасаясь экстрадиции в США, пишет TorrentFreak со ссылкой на публикацию аргентинского издания La Voz. В начале ноябре 2022 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США инициировали блокировку и изъятие дом
30.10.2023 Блокировка не помогла. У части пиратских сайтов после блокировки выросла посещаемость

ка веб-сайта, используемого для распространения пиратского контента, в отдельных случаях не только не снижает популярность ресурса, но и наоборот – положительно сказывается на его посещаемости, пишет TorrentFreak. Об этом свидетельствуют данные исследования “Unlicensed Demand Report”, проведенного компанией MUSO по заказу Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС; WIPO) и п
26.05.2023 Борцы с пиратством отключили ЦОД, чтобы уничтожить один видеосервис. В офлайн ушло множество легальных сайтов

Разгром европейских пиратов Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) уничтожила один из крупнейших в Европе нелегальных видеосервисов, пишет TorrentFreak. Правоохранительные органы 23 мая 2023 г. провели серию рейдов и обысков в различных частях страны – в Амстердаме, Алмере, Энсхеде, Гааге и Ден-Хелдере – в рамках расследования нез
17.04.2023 У популярного российского торрент-трекера без объяснения причин отобрали доменное имя

и нет домена Пользующийся спросом во всем мире торрент-трекер TorrentGalaxy лишился своего доменного имени в зоне .su, которую с октября 2020 г. контролирует Роскомнадзор. Как пишет профильный ресурс TorrentFreak, решение о разделегации домена приняла автономная некоммерческая организация (АНО) «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (РосНИИРос). Как сообщ
12.07.2022 Культовый торрент-трекер внезапно ожил. У него новый хозяин и миллионы пользователей со старта

жил Закрывшийся почти семь лет назад известный торрент-трекер Demonii возобновил свою работу, пишет TorrentFreak. Demonii представляет собой открытый трекер, обрабатывающий запросы клиентов по

12.04.2022 Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством

нский торрент-трекер DonTorrent, специализирующийся на раздачах пиратских фильмов и сериалов, выбрал необычную и тактику защиты от юридического преследования со стороны правообладателей. По сообщению TorrentFreak, администраторы портала на отдельной странице в качестве его владельца указали Яна Ван Ворна (Jan Van Voorn), исполнительного вице-президента американской ассоциации MPA. Ассоциаци
28.12.2021 В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео

За подписку на видеосервисы можно больше не платить В свободном доступе появилось ПО, позволяющее скачивать контент из популярных онлайн-кинотеатров. Как сообщает профильный ресурс TorrentFreak, необходимые для этого скрипты, написанные на Python (самый популярный язык программирования в мире) опубликованы на GitHub пользователем под псевдонимом widevinedump. Предложенный

Публикаций - 159, упоминаний - 173

TorrentFreak (TF) и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 22
Microsoft Corporation - GitHub 1075 15
Cloudflare 172 14
Microsoft Corporation 25775 12
X Corp - Twitter 2938 11
Telegram Group 2940 8
Sony 6739 5
Apple Inc 13154 4
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent Inc 6 3
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 3
Cisco Systems 5372 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ESET - ESET Software 1161 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Comcast 231 2
Grokster 39 2
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 31 2
CyberGhost VPN 7 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 2
Charter Communications 41 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Verisign 362 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 1
Rakuten 51 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 1
Adobe Macromedia 219 1
Crytek 146 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 1
GM - Hughes - DirecTV 123 1
ColoCall 3 1
MediaDefender 4 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
Trident Media Guard 1 1
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 1
Kadokawa - Kadokawa Dwango - Kadokawa Shoten - Kadokawa Picture 6 1
Minerva Labs 2 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 13
Walt Disney Company 647 8
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Elsevier 19 4
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 4
Warner 540 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
Uberspace 3 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Springer Nature Limited 8 2
Sony Music Entertainment 161 2
Criminal Productions - кинокомпания 2 2
WMG - Warner Music Group 210 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Sony BMG 187 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Резонанс НПП 407 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
PornHub 26 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Sony Entertainment 10 1
MindGeek 3 1
IMPI - Mexican Institute of Industrial Property - Мексиканский институт промышленной собственности 1 1
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 10 1
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
HarperCollins Publishers 22 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
Судебная власть - Judicial power 2500 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 3
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 3
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 2
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 17 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Конституционный суд Италии - Верховный суд Италии 2 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 12
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 11
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 3
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 3
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
IFPI - International Federation of Pirate Interests - Международная федерация по интересам пиратов 3 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
CODA - Content Overseas Distribution Association - Ассоциация распространения контента за рубежом 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 88
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 43
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 28
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 20
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 19
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 17
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 17
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 12
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
Файлообменная технология - File sharing 245 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
Repository - Репозиторий 1176 9
Оповещение и уведомление - Notification 5943 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 8
Фотобанк - Photobank 209 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 7
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 7
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 6
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 6
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 45
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
LibGen - Library Genesis 18 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 9
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 33 9
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 8
RapidShare 20 7
Linux OS 11533 7
Demonoid - Торрент-трекер 10 6
Google Android 15243 6
YouTube-dl 8 5
isoHunt - торрент-трекер 10 5
НКК - РСТ-Инвент - Bookos RFID-считыватель 9 5
Pirate Library Mirror - Anna's Archive 8 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Microsoft Windows 16882 5
Popcorn Time - кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент - онлайн-кинотеатр 10 5
MegaUpload 13 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Apple macOS 2419 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 4
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 3
OpenDNS 16 3
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 3
Apple iTunes Store 1118 2
ARM Deimos 12 2
Google YouTube Content ID 7 2
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 70 2
TorGuard 9 2
LoL - League of Legends - компьютерная игра 19 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
qBittorrent - свободный кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent 6 2
Google Trends 24 2
FreePik 1841 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Sunde Peter - Зунде Петер 26 11
Neij Hans Fredrik - Нейи Ханс Фредрик 21 8
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 7
Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 6
Напольский Антон 6 5
Ермаков Валерий 140 5
Дуров Павел 329 4
Сайгин Станислав 3 2
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 2
Pasche Jonas - Паше Йонас 2 2
Rivkin Charles - Ривкин Чарльз 2 2
Brinkley Darren - Бринкли Даррен 2 2
Хорошковский Валерий 6 1
Лукашенко Александр 104 1
Груздев Владимир 18 1
Семенов Анатолий 35 1
Reda Julia - Реда Джулия 6 1
Ek Daniel - Эк Дэниэл 5 1
Dotcom Kim - Дотком Ким 5 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 1
Pouwelse Johan - Пувелсе Йохан 1 1
Синдзерлорц Юлия 2 1
Бедеров Игорь 103 1
Курасов Алексей 19 1
Koebler Jason - Коблер Джейсон 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Серб-Сербин Роман 1 1
Kemal Mustafa Ataturk - Кемаль Мустафа Ататюрк 11 1
Кирьянов Артем 17 1
Kumar Amrit - Кумар Амрит 1 1
Schreurs Patrick - Схрерс Патрик 1 1
Nilsson Jonas - Нильсон Йонас 3 1
Pardo Francisco - Пардо Франсиско 1 1
Culpepper Kerry - Калпеппер Керри 1 1
Andersson Tobias - Андерссон Тобиас 2 1
Tassillo David - Тассилло Дэвид 1 1
Fredenslund Maria - Фреденсланд Мария 1 1
Sunde Peter - Санди Питер 2 1
Wojnowski Aaron - Войновски Аарон 1 1
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 72
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
Нидерланды 3746 27
Швеция - Королевство 3782 19
Франция - Французская Республика 8177 17
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Европа 24964 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Испания - Королевство 3840 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Украина 7928 6
США - Нью-Йорк 3180 5
Греция - Греческая Республика 1017 5
Аргентина - Аргентинская Республика 615 5
США - Флорида 786 4
Панама - Республика 110 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Дания - Королевство 1337 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Индия - Bharat 5869 4
Канада 5081 4
Малайзия 922 4
Люксембург Великое Герцогство 446 4
Лихтенштейн Княжество 102 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Болгария - Республика 799 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Украина - Киев 1151 2
Швеция - Стокгольм 410 2
США - Аризона 549 2
США - Иллинойс 340 2
Германия - Гамбург 185 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Норвегия - Королевство 1858 2
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