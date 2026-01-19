Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

Поисковик по пиратским библиотекам с российскими корнями лишился доменов и заочно проиграл в суде. Теперь хостинг-провайдеров заставят его блокировать

Начало 2026 г. для популярного поисковика по пиратским библиотекам Anna’s Archive выдалось не самым удачным. Портал лишился сразу нескольких доменных имен, включая оригинальная в зоне .org, а также заочно проиграл в суде владельцу популярной базы данных WorldCat, что позволяет последнему добиваться блокировки ресурсов Anna’s Archive через регистраторов доменных имен и хостинг-провайдеров.

Новый удар по Anna’s Archive

Суд в США удовлетворил требование американской организации OCLC, которое предписывает метапоисковику по крупнейшим теневым библиотекам интернета Anna’s Archive прекратить нарушение авторских прав OLC на интеллектуальную собственность в лице базы данных WorldCat, пишет TorrentFreak.

WorldCat – крупнейшая в мире библиографическая база данных, развивающаяся с 1967 г. и насчитывающая свыше 240 млн записей обо всех видах произведений на 470 языках мира. База пополняется в рамках американской некоммерческой организации Online Computer Library Center (OCLC).

Осенью 2023 г. портал Anna’s Archive создал копию WorldCat, что совершенно не понравилось OCLC. Организация обратилась в суд с требованием взыскать с администрации веб-ресурса несколько миллионов долларов в качестве компенсации нанесенного ущерба. Однако в конечном счете, решив, что шансы на взыскание суммы с неизвестных невелики, отказалась от требования и сосредоточила свои усилия на поиске способа добиться блокировки сайта.

library-girl-700.jpg

Eliott Reyna / unsplash.com
Новый удар по Anna’s Archive нанесла OCLC

Представители Anna’s Archive никак не отреагировали на поданный к ресурсу иск и с высокой вероятностью будут в дальнейшем игнорировать любые требования о компенсации за нарушение авторских прав OCLC, считает TorrentFreak.

«Вопиюще незаконные действия Anna’s Archive нанесли и продолжают наносить непоправимый ущерб OCLC. В связи с этим необходимо вынести постоянный судебный запрет, чтобы остановить дальнейший вред OCLC», – говорилось в обновленном требовании организации.

Судебное решение

В январе 2026 г. Федеральный суд в Огайо (США) вынес заочное решение в отношении оператора сайта, личность которого до сих пор не установлена, тем самым встав на сторону OCLC, частично удовлетворив ее требования.

Судья явным образом запретил на неопределенный срок администраторам портала и третьим лицам заниматься сбором, хранением и распространением набора данных WorldCat через веб-сайты Anna’s Archive, а также способствовать совершению подобных действий другими участниками рынка.

Последнее решение суда, как отмечает TorrentFreak, может позволить правообладателю добиваться блокировки Anna’s Archive посредством обращения к хостинг-провайдерам и регистраторам доменных имен, оказывающим услуги операторам портала.

В решении, вынесенном судьей окружного суда Майклом Уотсоном (Michael Watson), не упоминаются конкретные сервисы, которым OCLC имеет право предъявить претензии, – мишенью правообладателя может стать любая третья сторона, пойманная на «активном сотрудничестве и участии» в работе Anna’s Archive.

Суд не усмотрел в деятельности операторов Anna’s Archive признаков «неосновательного обогащения» и «противоправного вмешательства», зато зафиксировал факты «посягательства на чужое имущество» и «нарушения договора» с OCLC, стороной которого метапоисковик стал автоматически, с началом использования ресурса WorldCat.

Ожидается, что OCLC будет использовать судебный запрет для давления на посредников – регистраторов и хостеров, чтобы те принимали меры против попыток Anna’s Archive по распространению базы WorldCat. Ранее OCLC уже заявляла о своем намерении «донести до хостинг-провайдеров требование удалить данные WorldCat с веб-сайтов Anna’s Archive», отмечает TorrentFreak.

Портал теряет доменные имена

В начале января 2026 г. Американская НКО Public Interest Registry (PIR), управляющая доменом верхнего уровня .org, приостановила поддержку (статус “serverHold”) оригинального доменного имени Anna’s Archive – annas-archive.org.

Импортозамещение СУБД: как выбрать решение для своих задач
database

Как правило, PIR принимает меры такого плана, основываясь на судебных решениях. Однако, когда TorrentFreak обратился в организацию за комментарием по поводу ситуации с доменным именем Anna’s Archive, ее представители заявили, что не могут предоставить какую-либо информацию на этот счет.

Затем перестал быть доступным (статус “clientHold” ) другой принадлежащий метапоисковику адрес в доменной зоне .se (национальный домен верхнего уровня, принадлежащий Швеции). Добиться объяснений от регистратора журналистам в данной ситуации также не удалось.

Проблемы с доменными именами у Anna’s Archive возникли вскоре после того, как ресурс объявил об успешном создании резервной копии метаданных коллекции музыкальных композиций, представленных на шведском стриминговом сервисе Spotify. Однако, не существует каких-либо твердых доказательств наличия связи между двумя этими событиями.

Что такое Anna’s Archive

Anna’s Archive – библиотека и метапоисковая система с открытым исходным кодом, выступающая агрегатором данных ряда теневых библиотек, включая Z-Library и подвергающуюся преследованию со стороны правообладателей Library Genesis. Проект ставит целью «каталогизацию всех существующих книг и отслеживание прогресса человечества на пути к тому, чтобы сделать все эти книги легкодоступными в цифровой форме»

Создателем Anna’s Archive, по информации TorrentFreak, является владелец учетной записи “@AnnaArchivist” в социальной сети X (ранее Twitter), который хранит свое настоящее имя в тайне, опасаясь преследования со стороны правообладателей.

Как превратить онлайн-доску в модель корпоративной визуальной платформы
Цифровизация

Метапоисковик Anna’s Archive был запущен в 2022 г. на фоне атаки правоохранительных органов США на Z-Library, однако его создатель и ранее прилагал усилия по созданию свободного доступного архива всех представленных в Сети книг в рамках проекта PiLiMi (Pirate Library Mirror), остальные участники которого также предпочитают сохранять анонимность. При этом, как отмечает TorrentFreak, активисты PiLiMi с самого начала прекрасно осознавали тот факт, что их деятельность в ряде государств незаконна и целенаправленно шли на нарушение норм авторского права. В начале 2025 г. мессенджер Telegram уничтожил канал Anna's Archive.

В Сети предполагают, что к деятельности Anna’s Archive могут быть причастны выходцы из России или стран бывшего СССР. По некоторым данным, и к библиотекам Library Genesis и Z-Library свою руку приложили россияне.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews

Сооснователь Wildberries проконтролирует крупного онлайн-ритейлера

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Китай отстает от США в ИИ на пару месяцев, «потому что изобрести в 100 раз труднее, чем скопировать»

Обзор: Рынок BPM

Россия под атакой: В 2025 г. число DDoS-атак удвоилось. Хакеры переходят на точечные кибератаки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще