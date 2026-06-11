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TRON Foundation Rainberry BitTorrent μTorrent BitTorrent uTorrent

TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.06.2026 Solar 4Rays вскрыл экосистему для автоматизированных киберопераций, существующую 15 лет 1
01.11.2024 Популярный торрент-клиент 14 лет позволял заражать ПК пользователя по вине разработчиков 1
04.10.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила продвинутые атаки SilentCryptoMiner 1
04.09.2023 Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов 1
29.03.2023 Новый зловред-клиппер крадёт криптовалюту через поддельный браузер Tor 1
29.03.2023 Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами 1
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями 1
03.08.2021 Windows начала автоматически блокировать ПО для скачивания торрентов и майнинга 1
16.06.2021 Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей 1
29.06.2020 Создана торрент-сеть, которую невозможно взломать или заблокировать 1
09.12.2019 «Самый популярный в мире» торрент-клиент распознается как вирус 3
09.07.2019 Eset обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов 1
25.07.2018 Легендарного изобретателя торрентов продали, чтобы «интернет стал свободным и прозрачным» 1
13.04.2018 Знаменитый торрент-клиент стал массово распознаваться антивирусами как угроза 1
16.05.2017 RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора 1
17.10.2016 Avast обнаружил ссылку на фото Владимира Путина в коде uTorrent 1
15.12.2015 Тестируется новая версия российской ОС - «убийцы Windows» 1
28.08.2015 Закрытие «дыры» в торрент-приложениях спасло миллионы ПК от превращения в «зомби» 1
17.08.2015 Миллионы компьютеров готовы стать «зомби» из-за торрентов 1
23.07.2015 Самый популярный торрент-клиент оказался вирусом 1
06.03.2015 uTorrent тайком устанавливает на ПК майнер биткоинов 1
11.12.2014 Изобретатели торрентов тестируют браузер для открытого и свободного интернета 1
20.11.2014 BitTorrent запускает «убийцу» Dropbox 1
15.10.2013 В китайском менеджере загрузок Xunlei скрывается бэкдор 1
11.01.2012 Специально для России: телевизор для торрентов появится этим летом 1
11.10.2011 Рекламная сеть «ВФокусе» стала шестой по популярности среди площадок Рунета 1
19.08.2011 Аудитория торрент-клиента uTorrent превысила 100 млн 1
27.01.2011 Google начал подвергать цензуре запросы о торрентах и файлообменниках 1
28.12.2009 Блокировка торрентов стала законной 1
21.12.2009 ZyXEL начал поставки домашних интернет-центров для высокоскоростных тарифных планов 1
18.11.2009 The Pirate Bay закроют навсегда 1
02.11.2009 Торрент-трафик перестанет забивать каналы 1
11.12.2006 BitTorrent купил технологию uTorrent 2

Публикаций - 33, упоминаний - 36

TRON Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25655 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5537 5
Microsoft Corporation - GitHub 1042 5
Defender 158 4
ESET - ESET Software 1160 4
Google LLC 12568 4
Malwarebytes Labs 40 3
Dropbox 525 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent Inc 6 2
Dr.Web - Доктор Веб 1291 2
X Corp - Twitter 2929 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 2
Bitdefender 171 2
Cylance 16 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 1
Yandex - Яндекс 9040 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1288 1
BBK Electronics Corp 332 1
VK - Mail.ru Group 3583 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 150 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9421 1
Telegram Group 2853 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
ZyXEL Communications 308 1
Salesforce 485 1
Sophos - SophosLabs 432 1
Sharp Corporation 1062 1
Cloudflare 160 1
Indiegogo 57 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 81 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
Comcast 231 1
EPIC Telecom Invest 211 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1678 1
Медиа Плюс 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1189 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1563 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 289 1
PornHub 26 1
Верный - торговая сеть 323 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 3
Судебная власть - Judicial power 2469 2
Районные суды РФ 196 1
Конституционный суд Италии - Верховный суд Италии 2 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 865 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 646 26
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14070 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34063 11
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1803 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27903 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9901 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 8
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 356 7
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3371 7
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 628 6
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4510 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17749 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27018 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1194 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2779 3
Файлообменная технология - File sharing 241 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22310 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3760 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12972 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7439 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2805 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 912 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1867 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 195 2
Data monetization - Монетизация данных 1936 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12003 2
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Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 122 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13360 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10527 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12851 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17845 2
Microsoft Windows 16743 10
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 125 5
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 299 5
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 5
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 5
Epic Scale 4 4
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 4
Linux OS 11353 4
Microsoft Windows 10 1928 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 286 4
qBittorrent - свободный кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent 6 3
Trend Micro HouseCall 9 3
Google Android 15109 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 3
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 69 3
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 147 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent Sync - BitTorrent Shoot 6 2
Sangfor Engine Zero 2 2
Google Chrome - браузер 1687 2
Google YouTube - Видеохостинг 2976 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 420 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5581 2
Discord 176 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Google VirusTotal 108 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 2
C/C++ - Язык программирования 878 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 733 2
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 48 1
Electron - фреймворк 85 1
Tron (TRX) - криптовалюта 7 1
РБК - LovePlanet 35 1
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 18 1
Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 45 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 1
MegaUpload 13 1
Linux - Debian GNU 562 1
ReactOS 14 1
Microsoft Windows 11 803 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Брагин Алексей 5 1
Речицкий Александр 1 1
Земсков Евгений 5 1
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 1
Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 1
Смирнова Мария 7 1
Тарнавский Григорий 1 1
Хабаров Алексей 2 1
Sunde Peter - Зунде Петер 26 1
Кряжев Александр 2 1
Свидрицкий Георгий 1 1
Neij Hans Fredrik - Нейи Ханс Фредрик 21 1
Strigeus Ludvig - Стригеус Людвиг 2 1
Ghanem Shahi - Ганем Шаи 1 1
Путин Владимир 3441 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Sun Justin - Сан Джастин 3 1
Хромцова Зузана 3 1
Камлюк Виталий 30 1
Pouwelse Johan - Пувелсе Йохан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18876 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13726 3
Германия - Федеративная Республика 13108 3
Нидерланды 3708 3
Казахстан - Республика 5977 2
Беларусь - Белоруссия 6227 2
Франция - Французская Республика 8107 2
Узбекистан - Республика 1970 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 1
Южная Корея - Республика 6997 1
Швеция - Королевство 3761 1
Индия - Bharat 5820 1
Европа Восточная 3135 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1089 1
Италия - Итальянская Республика 4486 1
Китай - Тайвань 4220 1
Украина 7898 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1454 1
Словакия - Словацкая Республика 481 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5062 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8130 3
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Английский язык 6981 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2777 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3045 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3767 2
Цензура - Свобода слово 514 2
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Логистика сбытовая - Сбыт 2545 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6944 1
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UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 188 1
TorrentFreak (TF) 157 9
BleepingComputer - Издание 450 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1286 3
Wikipedia - Википедия 638 1
Reddit 386 1
ZDnet 663 1
Securelist 28 1
comScore 379 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 176 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
USENIX - техническая конференция 15 1
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