Qt Company Trolltech Quasar Technologies Qt Framework фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО

Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО

СОБЫТИЯ

07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки

, а также программный рендеринг (используется только CPU, без подключения сторонних зависимостей) и Qt. В настоящее время Slint располагает API для языков программирования C++, JavaScript и соб
16.07.2021 ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах

ают языки программирования, и компания «Открытая мобильная платформа», уделяющая большое внимание образованию студентов, совместно с партнером – ассоциацией FRUCT создала курс обучения «Разработка на Qt» и в начале июля провела практические занятия для группы сильных студентов-первокурсников, обучающихся по специальности «Прикладная математика и информатика» на математическом факультете Яро
27.03.2014 Встраиваемый фреймворк Qt обзавелся виртуальной клавиатурой

Компания Digia, ведущая разработку коммерческой версии открытого фреймворка Qt, обновила его встраиваемую версию – Qt Enterprise Embedded, позволяющую быстро разрабатывать графические интерфейсы для встраиваемых приложений и систем. Теперь во встраиваемое прилож
22.05.2013 Представлена мобильная ОС на базе Qt. ВИДЕО

В официальном блоге Qt Digia представили мобильную ОС, использующую ядро, драйверы и базовое системное окружение платформы Android, поверх которого выполняется графический стек на базе Qt с набором QML-прил
16.11.2012 Digia представила стратегию развития фреймворка Qt

Компания Digia, которая с сентября 2012 г. полностью отвечает за фреймворк разработки приложений Qt, поделилась своими планами по развитию продукта. По словам Томми Лайтинена (Tommi Laitinen
09.08.2012 Продан один из главных козырей Nokia

ская Digia подписала соглашение с Nokia о полном приобретении всех активов, связанных с фреймворком Qt. Об этом сообщила пресс-служба компании. В марте 2011 г. стороны договорились о передаче D
31.10.2011 Qt становится открытым проектом

Ларс Кнолл (Lars Knoll), заместитель директора Nokia по развитию, объяснил, что перевод Qt Project на открытую модель управления - необходимый шаг к тому, чтобы сделать его по-насто
18.10.2011 Digia запустил продажи Qt в России

Компания Digia, финский системный интегратор и разработчик программного обеспечения, объявила о начале продаж кроссплатформенной библиотеки Qt на территории России и стран СНГ. Qt Commercial — представляет собой кроссплатформенную библиотеку для разработки программного обеспечения и создания пользовательского интерфейса. Исп
09.03.2011 Nokia продала Qt

Компании Nokia и Digia подписали соглашение о передаче бизнеса по лицензированию Qt последней. Об этом сообщается в совместном заявлении сторон. В результате сделки вся клиен
26.10.2010 Во всех смартфонах Nokia будет использоваться свободная интерфейсная библиотека Qt

На прошедшей в Мюнхене 10-13 октября конференции для разработчиков Qt Developers Days 2010 компания Nokia обозначила свои планы по развитию популярного OpenSour
03.03.2009 Вышел релиз Qt 4.5: под LGPL и с новой средой разработки

Компания Nokia объявила о выходе новой версии мультиплатформенного фреймворка для разработки приложений Qt 4.5. Одним из важнейших изменений новой версии стала доступность Qt 4.5 под лицензией LGPL в дополнение к уже существующим GPL и коммерческой лицензиям. Следствием этого станет возмож
16.01.2009 Qt 4.5 выйдет под LGPL 2.1

Компания Nokia объявила о том, что кроссплатформенная библиотека для разработки графических приложений Qt будет доступна на условиях Lesser General Public License (LGPL) 2.1 с момента выхода Qt 4.5, запланированного на март этого года. Ожидается, что добавление новой лицензии позволит акт
21.10.2008 Qt портируют на Symbian

Подразделение Nokia Qt Software объявило о начале портирования графического фреймворка Qt на платформу S60. В настоящий момент порт доступен в виде Technology Preview, распространяемого в двух вариантах - п
01.10.2008 Qt Software анонсировала обновления для мобильных Linux-устройств

ла выход новой версии платформы создания пользовательских интерфейсов и приложений для базирующихся на ядре Linux устройств. Ранее известная как Qtopia платформа получила с новым релизом наименование Qt Extended. Среди основных изменений Qt Extended 4.4 следует отметить модульную архитектуру, позволяющую управлять набором функций, доступных в конкретном устройстве, интеграцию базирую
29.09.2008 Анонсирован релиз Qt 4.4.3 - под брендом Nokia

Разработчики фреймворка для кроссплатформенных графических приложений Qt анонсировали релиз 4.4.3. Новая версия, однако, не привносит нового функционала и даже не

08.08.2008 Представлен порт Firefox под Qt

Команды разработчиков Mozilla и Nokia (Trolltech) представили порт браузера Firefox на библиотеку Qt. Порт сделан на основе среза Mozilla 1.9.x и совместим с релизом Qt 4.4. Таким обра
25.08.2004 Разработчики Linux выпустили "заплаты" на "дыры" в библиотеке Qt

Несколько разработчиков Linux выпустили "заплаты" на уязвимости в библиотеке Qt Linux, позволяющие хакеру получить контроль над системой, сообщил Computerweekly. Крис Эванс (Chris Evans) обнаружил уязвимость в области Qt, которая кодирует BMP-файлы. Хакер может и

