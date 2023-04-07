Получите все материалы CNews по ключевому слову
Qt Company Trolltech Quasar Technologies Qt Framework фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО
|07.04.2023
Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки
, а также программный рендеринг (используется только CPU, без подключения сторонних зависимостей) и Qt. В настоящее время Slint располагает API для языков программирования C++, JavaScript и соб
|16.07.2021
ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах
ают языки программирования, и компания «Открытая мобильная платформа», уделяющая большое внимание образованию студентов, совместно с партнером – ассоциацией FRUCT создала курс обучения «Разработка на Qt» и в начале июля провела практические занятия для группы сильных студентов-первокурсников, обучающихся по специальности «Прикладная математика и информатика» на математическом факультете Яро
|27.03.2014
Встраиваемый фреймворк Qt обзавелся виртуальной клавиатурой
Компания Digia, ведущая разработку коммерческой версии открытого фреймворка Qt, обновила его встраиваемую версию – Qt Enterprise Embedded, позволяющую быстро разрабатывать графические интерфейсы для встраиваемых приложений и систем. Теперь во встраиваемое прилож
|22.05.2013
Представлена мобильная ОС на базе Qt. ВИДЕО
В официальном блоге Qt Digia представили мобильную ОС, использующую ядро, драйверы и базовое системное окружение платформы Android, поверх которого выполняется графический стек на базе Qt с набором QML-прил
|16.11.2012
Digia представила стратегию развития фреймворка Qt
Компания Digia, которая с сентября 2012 г. полностью отвечает за фреймворк разработки приложений Qt, поделилась своими планами по развитию продукта. По словам Томми Лайтинена (Tommi Laitinen
|09.08.2012
Продан один из главных козырей Nokia
ская Digia подписала соглашение с Nokia о полном приобретении всех активов, связанных с фреймворком Qt. Об этом сообщила пресс-служба компании. В марте 2011 г. стороны договорились о передаче D
|31.10.2011
Qt становится открытым проектом
Ларс Кнолл (Lars Knoll), заместитель директора Nokia по развитию, объяснил, что перевод Qt Project на открытую модель управления - необходимый шаг к тому, чтобы сделать его по-насто
|18.10.2011
Digia запустил продажи Qt в России
Компания Digia, финский системный интегратор и разработчик программного обеспечения, объявила о начале продаж кроссплатформенной библиотеки Qt на территории России и стран СНГ. Qt Commercial — представляет собой кроссплатформенную библиотеку для разработки программного обеспечения и создания пользовательского интерфейса. Исп
|09.03.2011
Nokia продала Qt
Компании Nokia и Digia подписали соглашение о передаче бизнеса по лицензированию Qt последней. Об этом сообщается в совместном заявлении сторон. В результате сделки вся клиен
|26.10.2010
Во всех смартфонах Nokia будет использоваться свободная интерфейсная библиотека Qt
На прошедшей в Мюнхене 10-13 октября конференции для разработчиков Qt Developers Days 2010 компания Nokia обозначила свои планы по развитию популярного OpenSour
|03.03.2009
Вышел релиз Qt 4.5: под LGPL и с новой средой разработки
Компания Nokia объявила о выходе новой версии мультиплатформенного фреймворка для разработки приложений Qt 4.5. Одним из важнейших изменений новой версии стала доступность Qt 4.5 под лицензией LGPL в дополнение к уже существующим GPL и коммерческой лицензиям. Следствием этого станет возмож
|16.01.2009
Qt 4.5 выйдет под LGPL 2.1
Компания Nokia объявила о том, что кроссплатформенная библиотека для разработки графических приложений Qt будет доступна на условиях Lesser General Public License (LGPL) 2.1 с момента выхода Qt 4.5, запланированного на март этого года. Ожидается, что добавление новой лицензии позволит акт
|21.10.2008
Qt портируют на Symbian
Подразделение Nokia Qt Software объявило о начале портирования графического фреймворка Qt на платформу S60. В настоящий момент порт доступен в виде Technology Preview, распространяемого в двух вариантах - п
|01.10.2008
Qt Software анонсировала обновления для мобильных Linux-устройств
ла выход новой версии платформы создания пользовательских интерфейсов и приложений для базирующихся на ядре Linux устройств. Ранее известная как Qtopia платформа получила с новым релизом наименование Qt Extended. Среди основных изменений Qt Extended 4.4 следует отметить модульную архитектуру, позволяющую управлять набором функций, доступных в конкретном устройстве, интеграцию базирую
|29.09.2008
Анонсирован релиз Qt 4.4.3 - под брендом Nokia
Разработчики фреймворка для кроссплатформенных графических приложений Qt анонсировали релиз 4.4.3. Новая версия, однако, не привносит нового функционала и даже не
|08.08.2008
Представлен порт Firefox под Qt
Команды разработчиков Mozilla и Nokia (Trolltech) представили порт браузера Firefox на библиотеку Qt. Порт сделан на основе среза Mozilla 1.9.x и совместим с релизом Qt 4.4. Таким обра
|25.08.2004
Разработчики Linux выпустили "заплаты" на "дыры" в библиотеке Qt
Несколько разработчиков Linux выпустили "заплаты" на уязвимости в библиотеке Qt Linux, позволяющие хакеру получить контроль над системой, сообщил Computerweekly. Крис Эванс (Chris Evans) обнаружил уязвимость в области Qt, которая кодирует BMP-файлы. Хакер может и
