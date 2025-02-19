Миронов Павел
|19.02.2025
|Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
|30.08.2018
|Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение» 1
|15.03.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
|29.02.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
|21.01.2011
|Как выгодно использовать Open Source в России? 1
|07.09.2010
|Российские специалисты «распробовали» открытое ПО 1
Миронов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 2
|Телеком-защита 53 2
|Газинформсервис - ГИС 280 2
|SAP SE 5282 1
|Yandex - Яндекс 7415 1
|IBM - International Business Machines Corp 9447 1
|RedSys - РедСис 74 1
|Emerson 84 1
|Google LLC 11823 1
|Microsoft Corporation 24667 1
|Atlassian 118 1
|HP Autonomy 82 1
|Бартенева Мария 32 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 5 2
|Щеканов Александр 8 2
|Новиков Евгений 44 2
|Бочаров Олег 28 2
|Овчинников Сергей 48 2
|Каримов Руслан 25 2
|Гревцев Владимир 22 2
|Петров Владимир 18 2
|Козлов Михаил 174 2
|Кукшев Вячеслав 13 2
|Цветков Юрий 9 2
|Кравченко Константин 90 2
|Кудрявцев Андрей 12 2
|Подольская Екатерина 9 2
|Смоляров Дмитрий 10 2
|Любимов Игорь 6 2
|Нейман Игорь 6 2
|Харламов Дмитрий 7 2
|Чернов Антон 23 2
|Суслов Андрей 12 2
|Мельник Антон 6 2
|Наумов Дмитрий 13 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Сотников Дмитрий 5 2
|Подгорнов Сергей 4 2
|Беспалов Алексей 7 2
|Полещук Александр 8 2
|Аскаров Айдар 2 2
|Паничкина Светлана 2 2
|Федоренко Юрий 2 2
|Вагапов Владислав 3 2
|Пиньковский Денис 2 2
|Уваров Герман 2 2
|Лачугин Сергей 2 2
|Илюшин Павел 2 2
|Горожанкин Павел 4 2
|Табаков Сергей 2 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 2
|Россия - СЗФО - Вологодская область 692 2
|Казахстан - Республика 5560 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
|Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 4
|РАН - Российская академия наук 1883 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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