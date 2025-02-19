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Индексная книга (каталог) CNews*
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Миронов Павел



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
30.08.2018 Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение» 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
21.01.2011 Как выгодно использовать Open Source в России? 1
07.09.2010 Российские специалисты «распробовали» открытое ПО 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Миронов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 2
Телеком-защита 53 2
Газинформсервис - ГИС 280 2
SAP SE 5282 1
Yandex - Яндекс 7415 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
RedSys - РедСис 74 1
Emerson 84 1
Google LLC 11823 1
Microsoft Corporation 24667 1
Atlassian 118 1
HP Autonomy 82 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 3
Газпром ПАО 1345 3
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 2
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Татнефть 227 2
Газпром нефть 622 2
Россети Ленэнерго 1701 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 310 2
Газпром трансгаз 146 2
Альфа-Банк 1778 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 585 2
Энергосетьпроект Институт 4 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 2
Русэнергосбыт 8 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 2
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 58 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Северная сбытовая компания - Вологдаэнергосбыт - Вологодская сбытовая компания 6 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 9 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 6
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 785 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 515 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6699 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2913 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2146 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5063 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5349 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2153 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 759 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2177 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6134 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 497 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 391 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1750 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
Linux OS 10016 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 1
Apache Subversion 18 1
Geoserver 13 1
Apache Lucene 7 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 1
Microsoft Windows 15722 1
PostgreSQL - PostGIS 11 1
Бартенева Мария 32 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 5 2
Щеканов Александр 8 2
Новиков Евгений 44 2
Бочаров Олег 28 2
Овчинников Сергей 48 2
Каримов Руслан 25 2
Гревцев Владимир 22 2
Петров Владимир 18 2
Козлов Михаил 174 2
Кукшев Вячеслав 13 2
Цветков Юрий 9 2
Кравченко Константин 90 2
Кудрявцев Андрей 12 2
Подольская Екатерина 9 2
Смоляров Дмитрий 10 2
Любимов Игорь 6 2
Нейман Игорь 6 2
Харламов Дмитрий 7 2
Чернов Антон 23 2
Суслов Андрей 12 2
Мельник Антон 6 2
Наумов Дмитрий 13 2
Гуревич Дмитрий 15 2
Сотников Дмитрий 5 2
Подгорнов Сергей 4 2
Беспалов Алексей 7 2
Полещук Александр 8 2
Аскаров Айдар 2 2
Паничкина Светлана 2 2
Федоренко Юрий 2 2
Вагапов Владислав 3 2
Пиньковский Денис 2 2
Уваров Герман 2 2
Лачугин Сергей 2 2
Илюшин Павел 2 2
Горожанкин Павел 4 2
Табаков Сергей 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 692 2
Казахстан - Республика 5560 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1219 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2444 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5451 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5805 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 2
Энергетика - Energy - Energetically 5110 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1555 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5418 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5039 1
Дача - дачники 830 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 4
Forrester Research 821 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 4
РАН - Российская академия наук 1883 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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