Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173548
ИКТ 13507
Организации 10572
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3432
Системы 25420
Персоны 74478
География 2815
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Илюшин Павел



24.04.2025 Пермский край развивает научно-производственный центр беспилотных авиационных систем 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Илюшин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 301 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 2
Телеком-защита 53 2
Информ 304 1
Газпром ПАО 1359 2
Газпром нефть 633 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 2
Газпром трансгаз 147 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 2
Татнефть 229 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 2
Русэнергосбыт 8 2
Энергосетьпроект Институт 4 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Северная сбытовая компания - Вологдаэнергосбыт - Вологодская сбытовая компания 6 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6810 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20985 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24820 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12761 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 804 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12939 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
Смоляров Дмитрий 10 2
Новиков Евгений 44 2
Гуревич Дмитрий 15 2
Кравченко Константин 90 2
Аскаров Айдар 2 2
Паничкина Светлана 2 2
Федоренко Юрий 2 2
Наумов Дмитрий 14 2
Петров Владимир 18 2
Бартенева Мария 32 2
Овчинников Сергей 48 2
Кудрявцев Андрей 13 2
Вагапов Владислав 3 2
Пиньковский Денис 2 2
Каримов Руслан 26 2
Уваров Герман 2 2
Лачугин Сергей 2 2
Бочаров Олег 28 2
Чернов Антон 23 2
Суслов Андрей 12 2
Козлов Михаил 175 2
Мельник Антон 6 2
Сотников Дмитрий 5 2
Подгорнов Сергей 4 2
Харламов Дмитрий 7 2
Миронов Павел 6 2
Беспалов Алексей 7 2
Полещук Александр 8 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 5 2
Щеканов Александр 8 2
Гревцев Владимир 22 2
Кукшев Вячеслав 13 2
Цветков Юрий 9 2
Подольская Екатерина 9 2
Любимов Игорь 6 2
Нейман Игорь 6 2
Табаков Сергей 2 2
Горожанкин Павел 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 147773 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 706 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5879 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4951 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2973 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5555 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7193 2
Энергетика - Energy - Energetically 5199 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2489 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
РАН - Российская академия наук 1918 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 19 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153