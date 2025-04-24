Получите все материалы CNews по ключевому слову
Илюшин Павел
|24.04.2025
|Пермский край развивает научно-производственный центр беспилотных авиационных систем 1
|15.03.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
|29.02.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
Илюшин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Газинформсервис - ГИС 301 2
|Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 2
|Телеком-защита 53 2
|Информ 304 1
|ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
|Смоляров Дмитрий 10 2
|Новиков Евгений 44 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Кравченко Константин 90 2
|Аскаров Айдар 2 2
|Паничкина Светлана 2 2
|Федоренко Юрий 2 2
|Наумов Дмитрий 14 2
|Петров Владимир 18 2
|Бартенева Мария 32 2
|Овчинников Сергей 48 2
|Кудрявцев Андрей 13 2
|Вагапов Владислав 3 2
|Пиньковский Денис 2 2
|Каримов Руслан 26 2
|Уваров Герман 2 2
|Лачугин Сергей 2 2
|Бочаров Олег 28 2
|Чернов Антон 23 2
|Суслов Андрей 12 2
|Козлов Михаил 175 2
|Мельник Антон 6 2
|Сотников Дмитрий 5 2
|Подгорнов Сергей 4 2
|Харламов Дмитрий 7 2
|Миронов Павел 6 2
|Беспалов Алексей 7 2
|Полещук Александр 8 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 5 2
|Щеканов Александр 8 2
|Гревцев Владимир 22 2
|Кукшев Вячеслав 13 2
|Цветков Юрий 9 2
|Подольская Екатерина 9 2
|Любимов Игорь 6 2
|Нейман Игорь 6 2
|Табаков Сергей 2 2
|Горожанкин Павел 4 2
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 2
|Россия - СЗФО - Вологодская область 706 2
|Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
|РАН - Российская академия наук 1918 2
|РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 19 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.