Индексная книга (каталог) CNews*
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Кравченко Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 101, упоминаний - 109
Кравченко Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Строкович Антон 53 28
|Меднов Сергей 124 27
|Гуральников Сергей 164 26
|Козырев Алексей 328 26
|Шадаев Максут 1210 25
|Мацоцкий Сергей 180 24
|Скачков Юрий 52 21
|Бетсис Павел 101 20
|Шевченко Владимир 153 19
|Бойко Елена 152 17
|Натрусов Артем 313 16
|Херсонцев Алексей 93 15
|Широких Алексей 72 15
|Козлов Михаил 182 14
|Пирогов Алексей 29 14
|Иншаков Дмитрий 51 13
|Пшыченко Дмитрий 20 11
|Разумовский Дмитрий 125 10
|Прохоров Фёдор 83 10
|Леушев Андрей 75 10
|Левиков Антон 69 10
|Громов Иван 102 10
|Хрусталев Александр 33 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
|Севрюков Алексей 19 10
|Урьяс Вадим 98 10
|Педоренко Андрей 43 9
|Ушаков Михаил 36 9
|Карпенко Дмитрий 31 9
|Еремеев Сергей 25 9
|Брагин Павел 25 9
|Хохлов Игорь 25 9
|Александрин Андрей 15 9
|Стуров Дмитрий 33 9
|Быстров Константин 24 9
|Коваленко Антон 32 9
|Хлуднев Егор 17 9
|Паринов Олег 11 9
|Цыганов Вячеслав 79 9
|Богданов Кирилл 112 9
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.