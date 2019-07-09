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Кравченко Константин


09.07.2019 «Уралвагонзавод» и «Галактика» создадут совместное предприятие для цифровизации производства 2
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 1
31.10.2018 Система распознавания лиц «Вокорд» обеспечивает безопасность на улицах Джакарты 1
24.10.2018 Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края 1
13.09.2018 SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 2
16.02.2017 «Газпром нефть» и 1С заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве 1
08.02.2017 «Газпром нефть» и «Ростелеком» будут сотрудничать в области инновационного развития и промышленного интернета 1
30.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
10.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
05.12.2016 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 2
05.09.2016 Фонд «Сколково» и «Газпром нефть» выберут лучшие стартапы в сфере обработки данных 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 1
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
03.11.2015 «Газпром нефть» получила лицензии на собственные ИТ-системы для контроля добычи нефти 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
20.04.2015 CNews FORUM 2015: Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие года 1
15.04.2015 Круглый стол CNews «ИКТ в ТЭК 2015» 1
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 1
04.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
13.01.2015 «Ай-Теко» создала концепцию ИТ-инфраструктуры для блока разведки и добычи «Газпром нефти» 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 2
24.12.2014 Готовы ли регионы к новым требованиям по оказанию электронных госуслуг? ВИДЕО 1
08.12.2014 Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО 1
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice 1
04.12.2014 Московская область решила развивать ИТ с помощью государственно-частного партнерства 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
03.12.2014 Минэк: ИТ могут снизить огромные издержки бизнеса на отчетность 1
28.11.2014 Казначейство готовит замену сайту госзакупок 1
25.11.2014 IBS разработала методику оценки рисков при использовании иностранного ПО 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 2
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
19.11.2014 ИТ-директор «Роснефти» о стратегии информатизации и санкциях. ВИДЕО 1
17.11.2014 Минздрав планирует создать российский аналог IBM Watson для врачей 2

Публикаций - 65, упоминаний - 91

Кравченко Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 21
SAP SE 3216 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 9
VK - Mail.ru Group 2485 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
IBM 3551 5
АйТи 752 5
Vocord - Вокорд 99 4
SAP CIS - САП СНГ 755 4
Телеком-защита 48 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Роснефть РН-информ 32 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Samsung Electronics 5702 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
АФК Система ПАО 996 1
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 1
Галактика - Корпорация 249 1
Открытие ФК 538 11
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
АльфаСтрахование СГ 208 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Башнефть ПАО АНК 90 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
ВТБ Банк Москвы 372 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
Транснефть 159 2
Сибур Химпром 16 2
ВТБ24 583 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ВТБ Страхование 52 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
МДМ Банк 150 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Глобэкс банк 28 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Медскан 12 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Северсталь Менеджмент 26 1
Мегаполис ТК 89 1
Черкизово ГК 73 1
Интер РАО ПАО 159 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Газпром нефть 382 1
Татнефть 112 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Лукойл-Информ 72 1
Норникель - Норильский никель 178 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 6
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
Безопасный город 347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Vocord FaceControl 36 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Apple iOS 5742 1
Vocord Tahion 17 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
Vocord NetCam 18 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
IBM Watson 105 1
Google Android 10751 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Office 1946 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Microsoft Office 365 769 1
Строкович Антон 45 23
Четвернин Алексей 651 12
Урьяс Вадим 76 9
Хохлов Игорь 21 8
Козырь Сергей 30 6
Быстров Константин 19 6
Стуров Дмитрий 25 6
Широких Алексей 70 5
Пирогов Алексей 29 4
Козырев Алексей 270 4
Бартенева Мария 23 4
Соловьев Сергей 25 3
Нестеров Алексей 79 3
Калюжный Игорь 24 3
Алтунин Александр 2 2
Елистратов Николай 90 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 2 2
Щеканов Александр 8 2
Бетсис Павел 84 2
Романов Алексей 32 2
Чистякова Анастасия 3 2
Носов Николай 12 1
Пашенцев Виталий 11 1
Мехришвили Александр 11 1
Спиридонов Александр 35 1
Яшин Леонид 20 1
Китляр Владимир 19 1
Марич Игорь 18 1
Шакманас Алгирдас 33 1
Херсонцев Алексей 48 1
Дюгаев Евгений 12 1
Пашнин Роман 10 1
Бугаев Леонид 11 1
Флорентьева Мария 17 1
Соловьев Игорь 35 1
Михайлов Евгений 13 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Рубцов Алексей 2 1
Языков Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 12
Восточная Европа 1682 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Казахстан - Республика 2641 1
Индонезия - Джакарта 3 1
Европа Балканский полуостров 11 1
Украина 3378 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Индия - Республика 2175 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Астраханская область 371 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Индонезия - Республика 385 1
Россия - Республика Коми 417 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 34
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 4 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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