Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кравченко Константин
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Публикаций - 65, упоминаний - 91
Кравченко Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Строкович Антон 45 23
|Четвернин Алексей 651 12
|Урьяс Вадим 76 9
|Хохлов Игорь 21 8
|Козырь Сергей 30 6
|Быстров Константин 19 6
|Стуров Дмитрий 25 6
|Широких Алексей 70 5
|Пирогов Алексей 29 4
|Козырев Алексей 270 4
|Бартенева Мария 23 4
|Соловьев Сергей 25 3
|Нестеров Алексей 79 3
|Калюжный Игорь 24 3
|Алтунин Александр 2 2
|Елистратов Николай 90 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 2 2
|Щеканов Александр 8 2
|Бетсис Павел 84 2
|Романов Алексей 32 2
|Чистякова Анастасия 3 2
|Носов Николай 12 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Мехришвили Александр 11 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Яшин Леонид 20 1
|Китляр Владимир 19 1
|Марич Игорь 18 1
|Шакманас Алгирдас 33 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Дюгаев Евгений 12 1
|Пашнин Роман 10 1
|Бугаев Леонид 11 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Соловьев Игорь 35 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Рубцов Алексей 2 1
|Языков Александр 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|Apps4All 25 1
|CNews Analytics 1991 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765789, в очереди разбора - 669475.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765789, в очереди разбора - 669475.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru