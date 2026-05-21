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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кравченко Константин

СОБЫТИЯ


21.05.2026 KVADRA и «Россети» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере корпоративной мобильности 1
18.05.2026 «Россети» принимают участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 1
29.12.2025 Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 1
16.10.2025 Компания РусГидро провела круглый стол в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» 1
16.10.2025 МТС и «Россети» будут совместно бороться с хищениями электроэнергии с помощью искусственного интеллекта 1
16.10.2025 «Россети» повысили уровень импортозамещения ИТ-решений до 91,5% 1
15.10.2025 «Ростелеком» и «Россети» объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения 1
20.06.2025 «Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции 1
19.06.2025 «Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции 1
19.06.2025 «Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО» 1
04.06.2025 «Группа Астра» начинает сотрудничество с ПАО «Россети» 1
23.07.2024 Project Lad, российский аналог Oracle Primavera, представил функциональность цифровой модели управления проектами на основе ИИ 1
19.07.2024 «Россети» предложили создать единый реестр программно-аппаратных средств для электроэнергетики 1
07.06.2024 «Россети Урал» и «Аквариус» будут совместно работать над созданием отечественной облачной платформы Центра хранения и обработки данных 1
06.06.2024 «Россети» и производитель офисной техники «Катюша» будут вместе развивать отечественные технологии печати 1
06.06.2024 «Россети» и «Р7» договорились о стратегическом взаимодействии в области информационных технологий 1
06.06.2024 «Россети» и «1С» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации 1
22.05.2024 «Россети» и ГК «Цифра» объединяют компетенции для цифровой трансформации ТЭК и ЖКХ 1
22.04.2024 В «Россетях» стартовал проект внедрения коммуникационной платформы VK WorkSpace 1
03.04.2024 «Россети» переходят на отечественную операционную систему. Это шаг к технологическому суверенитету и оптимизации управления ИТ-инфраструктурой 1
02.04.2024 «Россети» внедрят ИТ-разработку «Росатома» для импортозамещения операционных систем 1
15.02.2024 «Россети» поставят российский Linux более чем на 100 тысяч ПК и серверов 1
15.02.2024 «Базальт СПО» поставила группе «Россети» более 100 тыс. лицензий на операционные системы «Альт» 1
26.12.2022 «Россети» ищут отечественные процессоры для электрических подстанций 1
14.10.2022 «Россети» рассказали о создании российских ИТ-решений для электроэнергетики 1
09.07.2019 «Уралвагонзавод» и «Галактика» создадут совместное предприятие для цифровизации производства 1
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 2
31.10.2018 Система распознавания лиц «Вокорд» обеспечивает безопасность на улицах Джакарты 1
24.10.2018 Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края 1
13.09.2018 SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
16.02.2017 «Газпром нефть» и 1С заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве 2
08.02.2017 «Газпром нефть» и «Ростелеком» будут сотрудничать в области инновационного развития и промышленного интернета 1
30.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
10.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
05.12.2016 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
05.09.2016 Фонд «Сколково» и «Газпром нефть» выберут лучшие стартапы в сфере обработки данных 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1

Публикаций - 101, упоминаний - 109

Кравченко Константин и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 25
Microsoft Corporation 25775 22
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 21
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 19
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 17
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 13
Развитие Бизнеса / Ру 81 11
SAP SE 5601 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
Citrix Systems 868 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
VK - Mail.ru Group 3602 9
Tonk - Тонк ГК 63 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
9594 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 8
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 8
Телеком-защита 54 7
Ростелеком 10948 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 7
Инверсия - Инверсия НПФ 156 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Artwell - Артвелл 16 5
Oracle Corporation 7074 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
АйТи 1519 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 4
МегаФон 10742 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 4
SAP CIS - САП СНГ 868 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Газпром нефть 725 58
Роснефть НК - нефтяная компания 562 31
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 29
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 27
Газпром ПАО 1493 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 11
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 10
Новард УК - Novard 73 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 10
KupiVip - Приват Трэйд 82 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 9
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 9
Альфа-Банк 1979 9
АльфаСтрахование СГ 394 9
Лента - Утконос 180 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 9
Mary Kay - Мэри Кэй 104 9
OR Group - Обувь России 29 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 6
Россети Ленэнерго 1699 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 5
Федеральное казначейство России 1949 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 16
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Microsoft Windows 16882 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 3
НКТ - Р7-Офис 543 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк Турбо - тариф 14 2
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 20 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 2
Vocord FaceControl 39 2
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 15 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 16 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
ELMA BPM 36 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Vocord NetCam 28 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 1
Строкович Антон 53 28
Меднов Сергей 124 27
Гуральников Сергей 164 26
Козырев Алексей 328 26
Шадаев Максут 1210 25
Мацоцкий Сергей 180 24
Скачков Юрий 52 21
Бетсис Павел 101 20
Шевченко Владимир 153 19
Бойко Елена 152 17
Натрусов Артем 313 16
Херсонцев Алексей 93 15
Широких Алексей 72 15
Козлов Михаил 182 14
Пирогов Алексей 29 14
Иншаков Дмитрий 51 13
Пшыченко Дмитрий 20 11
Разумовский Дмитрий 125 10
Прохоров Фёдор 83 10
Леушев Андрей 75 10
Левиков Антон 69 10
Громов Иван 102 10
Хрусталев Александр 33 10
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
Севрюков Алексей 19 10
Урьяс Вадим 98 10
Педоренко Андрей 43 9
Ушаков Михаил 36 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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